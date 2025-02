Alarma por las redadas del ICE en un food truck de comida mexicana: “Se llevaron a varios empleados”

La comunidad migrante en Memphis, Tennessee, se encuentra en alerta después de que una grabación mostrara lo que parece ser una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en un popular food truck de comida mexicana. El hecho, ocurrido el pasado lunes 10 de febrero, generó confusión y temor entre los empleados y clientes del local, así como también entre los usuarios de las redes sociales, donde el video se viralizó rápidamente.

Se llevan detenido a tres empleados de un food truck de comida mexicana en Memphis

TACOnganas, un conocido food truck de tacos con varias sucursales en Memphis, fue el escenario de este operativo del ICE. El video, captado por las cámaras de seguridad del local, muestra a tres hombres vestidos de civil que ingresan al camión de comida ubicado en Cordova, en 1080 N Germantown Parkway. Los individuos, que no portaban uniformes ni mostraron identificación, obligaron a tres empleados a salir del lugar.

Pánico Por Las Redadas Del ICE En Un Food Truck De Comida Mexicana

En un comunicado publicado en Facebook, la compañía gastronómica explicó que los trabajadores detenidos les informaron que fueron retenidos por agentes de ICE. Sin embargo, la empresa destacó que los hombres no mostraron placas, identificaciones ni una orden de arresto.

Uno de ellos incluso portaba una polaina sobre el rostro, lo que generó generó incertidumbre y temor entre los empleados. “Si no fuera por nuestras cámaras de seguridad, ni siquiera sabríamos que esto sucedió”, señaló el mensaje.

Preocupación por la legalidad del procedimiento de detención en el food truck de Memphis

La grabación obtuvo miles de reproducciones en las redes sociales y provocó una ola de reacciones. En el video, se observa cómo los empleados son despojados de sus teléfonos y escoltados fuera del camión de comida sin mayor explicación. La falta de identificación clara por parte de los agentes generó dudas sobre la legitimidad del operativo.

“Unos individuos entraron en uno de nuestros camiones y se llevaron a varios de nuestros empleados. No sabemos qué provocó esto. No nos lo dijeron de antemano y no nos lo han dicho desde entonces”, escribió TACOnganas en su publicación.

Desde la administración del negocio indicaron que han buscado asesoría legal para apoyar a los empleados detenidos y sus familias. Asimismo, recalcaron que la empresa cumple con las normativas federales y locales de inmigración.

Tres empleados de un food truck de comida mexicana fueron retenidos por agentes federales el lunes 10 de febrero Captura de pantalla Facebook TACOnganas Memphis

Las declaraciones del alcalde de Memphis tras la detención de empleados del food truck mexicano

La viralización del video llevó al alcalde de Memphis, Paul Young, a pronunciarse al respecto. A través de un comunicado, confirmó que la acción fue ejecutada por agentes federales, aunque no especificó si se trataba directamente de ICE.

“Entendemos la conmoción que este suceso ha causado en nuestra comunidad. Aunque estos asuntos no son de nuestra competencia directa, hemos contactado a las autoridades federales para obtener claridad. La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) confirmó que esta acción fue llevada a cabo por agentes federales”, comunicó Young.

No obstante, hasta el momento, el ICE no ha ofrecido detalles sobre la operación ni ha esclarecido si los hombres que aparecen en el video son parte de sus equipos.

Los agentes federales no llevaban ningún tipo de identificación al momento de detener a los empleados del establecimiento gastronómico ubicado en Memphis Captura de pantalla Facebook TACOnganas Memphis

Impacto en la comunidad migrante de Memphis tras las redadas

El hecho causó pánico entre la comunidad migrante de Memphis, dado que muchos extranjeros temen ser blanco de operativos similares. Activistas locales han salido al frente para brindar asesoría y recordar los derechos de las personas frente a las autoridades migratorias.

En el estado de Tennessee viven unos 423 mil inmigrantes, según datos de 2023 recopilados por USA Facts. Representan el 6,1% de la población (el mayor grupo es el de mexicanos). En Memphis viven unas 600 mil personas y el 10 por ciento se estima que es inmigrante.

Miguel Valdez, un activista hispano, recomendó a la comunidad no abrir la puerta a desconocidos y ejercer su derecho a permanecer en silencio. “Si alguien toca a tu puerta, no le abras. Pregunta quién es y qué quiere, o simplemente no digas nada”, afirmó en una entrevista con el medio local WREG.

El caso de TACOnganas no es el primer incidente que involucra a la empresa con asuntos migratorios. De acuerdo con un informe de The Commercial Appeal, la compañía ha sido objeto de una investigación federal desde 2022 por presuntas irregularidades laborales.

La División de Horas y Salarios del Departamento de Trabajo le confirmó al medio local, en diciembre de 2024, que la investigación sobre la contratación y condiciones laborales de trabajadores en esa compañía aún está en curso.