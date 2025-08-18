Alerta en Nueva York: evacuaron Times Square por paquete sospechoso, pero fue una falsa alarma

NUEVA YORK.- La turística zona de Times Square en Nueva York fue evacuada por la policía local (NYPD) debido a una “investigación activa” por la aparición de un paquete sospechoso.

Tras la investigación, la policía determinó que fue una falsa arma y reabrió la zona.

El operativo provocó el cierre de la séptima avenida en el centro de Manhattan, mientras los técnicos antibombas trabajan en el lugar. Según indicó el medio estadounidense NBC un “dispositivo cilíndrico” fue descubierto alrededor de las 11 de la mañana (hora local) frente a la puerta principal de la una subestación del Departamento de la Policía de Nueva York.

El edificio de la policía de Nueva York fue evacuado como medida de precaución, dijeron las autoridades.

La turística zona de Time Square se encuentra vacía por una invtestigación policial

En un mensaje publicado en X, la policía indicó: “Evite la zona de la calle West 43 con la Avenida Séptima en Manhattan… Se esperan vehículos de emergencia y demoras en el área circundante”.

Imágenes aéreas compartidas en vivo mostraban un tramo de dos cuadras de la 7th Avenue, entre las calles 42 y 44, cerrado al tráfico. Habitualmente, esta zona —una de las más concurridas de Midtown Manhattan— se encuentra congestionada de vehículos y peatones durante las mañanas de días laborables.

ADVISORY: Due to an active police investigation, avoid the area of West 43rd Street and 7th Avenue in Manhattan within the confines of @NYPDMTS. Expect emergency vehicles and delays in the surrounding area. pic.twitter.com/csoK013son — NYPD NEWS (@NYPDnews) August 18, 2025

Trabajadores de oficinas ubicadas en edificios dentro del tramo cerrado fueron instruidos a mantenerse alejados de las ventanas. Muchos se concentraron en el hall del edificio 3 Times Square, en la esquina con la calle 43.

Hasta el momento, la Policía de Nueva York no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios sobre el incidente.

Agencia Reuters