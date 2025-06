Alerta por el clima en Florida: inundaciones repentinas en Miami en pleno arranque de la temporada de huracanes

Este martes 3 de junio presenta un escenario climático complejo en Estados Unidos:desde tormentas severas en el centro de ese país hasta una humedad tropical que avanzará desde Florida, donde se esperan lluvias intensas y riesgo de inundaciones. Además, hay un notorio contraste térmico entre el este cálido y el centro más fresco.

Florida: humedad tropical, lluvias intensas y riesgo de inundaciones

El sureste, en particular Florida, seguirá bajo la influencia de una masa de humedad tropical que se desplazará hacia el norte a lo largo de este martes. Esta, que ya provocó precipitaciones abundantes en el sur del Estado Soleado, continuará con su ascenso por la península debido a la interacción con una vaguada en el Golfo de México.

Tormentas severas en el centro de EE.UU.: ráfagas destructivas y granizo grande amenazan desde Oklahoma hasta Illinois este martes SPC

La lluvia se intensificará en ciudades como Miami, Fort Lauderdale, Naples y Orlando , con acumulaciones importantes en zonas urbanas.

Se prevé que estas precipitaciones generen inundaciones localizadas, especialmente en áreas con drenaje deficiente.

A pesar del riesgo, esta lluvia será beneficiosa para una región que atraviesa una sequía severa a extrema, según datos oficiales.

Además, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) vigila la evolución de esta perturbación en el Atlántico. Aunque este martes no se espera desarrollo ciclónico, existe una leve posibilidad —del 10% en los próximos siete días— de que esta área de baja presión adquiera características subtropicales si permanece frente a las costas del sureste de Estados Unidos.

Fuertes tormentas y lluvias intensas: el centro de EE.UU. bajo amenaza

Una potente línea frontal avanzará este martes por la región central de Estados Unidos y provocará tormentas eléctricas dispersas, algunas con características severas.

El sistema frontal, acompañado por una vaguada en altura, interactuará con aire húmedo y cálido desde las llanuras centrales, lo que favorecerá el desarrollo de lluvias torrenciales, vientos intensos y caída de granizo.

Se prevé que desde primeras horas de la mañana, tormentas organizadas afecten Kansas, Iowa y partes de Nebraska .

Durante la tarde y noche, las condiciones se intensificarán en una franja que va desde Oklahoma hasta Illinois, incluyendo Missouri, donde se esperan ráfagas de viento destructivas y granizo de gran tamaño.

Aunque el riesgo de tornados será menor, no se descarta la posibilidad de formación localizada de alguno.

Hacia el miércoles, la línea frontal perderá fuerza al avanzar hacia el este, y los fenómenos serán más aislados y menos intensos, extendiéndose por los Grandes Lagos y el valle del Ohio.

Según el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés), el riesgo de tormentas severas se mantendrá “ligeramente elevado” durante la tarde, especialmente a lo largo del frente frío que se posicionará desde el centro de Wisconsin hasta el norte de Texas.

Inundaciones repentinas amenazan zonas quemadas por incendios en Arizona, Nuevo México y Utah NWS

Vuelve la lluvia al suroeste: atención al riesgo de crecidas

Una segunda vaguada, esta vez en el suroeste, empezará a influir sobre los estados del entorno de las Cuatro Esquinas, como Arizona, Nuevo México, Colorado y Utah. Aunque sus efectos se notarán con más fuerza a partir del miércoles, este martes comenzará el ingreso de nubosidad y los primeros chubascos aislados.

Se anticipan tormentas con lluvias moderadas en zonas elevadas del suroeste.

Las regiones afectadas por incendios forestales recientes o con pendientes pronunciadas tendrán mayor probabilidad de sufrir inundaciones repentinas.

Las precipitaciones se intensificarán durante el miércoles y jueves, acompañadas por el avance de un sistema de baja presión en altura.

Contraste térmico: mientras el centro se enfría, el este se calienta

En términos térmicos, Estados Unidos mostrará un fuerte contraste este martes. Las temperaturas bajarán en las llanuras centrales y zonas del Medio Oeste, donde el aire más frío detrás del frente dominará las condiciones. Mientras tanto, el este de EE.UU. experimentará un ascenso térmico debido a la influencia de una dorsal en niveles altos.

En ciudades del centro como Omaha, Kansas City y Saint Louis , se registrarán temperaturas más frescas, con máximas cercanas a los 68 °F (20 °C) .

En cambio, el este vivirá una jornada cálida, con máximas de 86 °F (30 °C) en Washington D.C., Filadelfia y Nueva York.

El sur de Florida será la excepción dentro del este cálido: las lluvias constantes mantendrán temperaturas por debajo del promedio habitual, con máximas cercanas a 77 °F (25 °C).

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) indicó que esta oleada cálida en el este reemplazará temporalmente la racha de temperaturas por debajo del promedio que ha persistido durante los últimos días. Se espera que este patrón se mantenga durante la semana.

10 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en 7 días para el sistema frente al sureste de EE.UU., según el NHC NHC

Avance del sistema tropical frente a la costa del sureste: ¿es una amenaza?

Aunque el sistema que este martes afecta a Florida no representa una amenaza ciclónica inmediata, el Centro Nacional de Huracanes no descarta un desarrollo a largo plazo. Una baja presión no tropical podría formarse cerca o frente a la costa del sureste entre miércoles y jueves.