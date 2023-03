Andrés Parra contó cómo le sacaron la visa de Estados Unidos y no pudo entrar al país por años

escuchar

Andrés Parra, el actor colombiano reconocido por producciones como Pablo Escobar: el patrón del mal, en la que interpretó al narcotraficante, se sinceró sobre diferentes pasajes de su vida para el pódcast Meterse al rancho, de Santiago Alarcón. Sin filtros, abordó sus innumerables trabajos, desde lavador de autos y hasta mayordomo en Estados Unidos, sin tener un permiso oficial de ese país. Sus acciones fueron castigadas y perdió el visado por varios años.

En el episodio del pódcast, Parra le contó a Alarcón que había pasado difíciles momentos en su vida. A los 23 años se convirtió en padre, sin ni siquiera haber terminado sus estudios. En esa época, decidió ir a perseguir el llamado “sueño americano”, todo con visa de turista. En Estados Unidos fue “mayordomo” de una familia, como él mismo contó. “Más ilegal que un plátano me iba. Tenía más papeles un pescado que yo. Me quitaron la visa; se la pillaron, lógico. Me quitaron la visa como cuatro años, bueno, no, usted tiene un año para volverla a pedir”, relató el destacado histrión durante la entrevista.

Parra, quien se crio en Bogotá, compartió que pudo volver a tramitar su visado luego de un tiempo. Desde entonces, ha podido ingresar al país norteamericano sin problema.

La primicia de su divorcio

Como algunos de los otros temas que abordó en el pódcast, el colombiano aprovechó el espacio para sincerarse sobre su infancia, sus primeros pasos en la actuación, los papeles más importantes en su carrera y su divorcio de Diana Cáliz, en una noticia exclusiva. “Me divorcié este año, es una primicia para este pódcast. Eso fue como un planazo en el pecho, ahí entré en un proceso de mirar hacia adentro. Empezaron a salir un montón de cosas que debía sanar”, agregó.

¿Cuáles son las penas por trabajar con visa de turista en Estados Unidos?

Trabajar en Estados Unidos con visa de turista es ilegal. Como en el caso del reconocido actor, si las autoridades lo descubren pueden imponer un castigo de no ingresar al país de entre tres y diez años.

Los que trabajan de esta manera no tienen derechos ni están protegidos en caso de un accidente. Asimismo, algunos empleadores pueden aprovecharse para presionarlos a aceptar compensaciones menores a las que les corresponden. De acuerdo con ThoughtCo, los extranjeros que estuvieron ilegalmente en Estados Unidos por más de 180 días cuando salgan del país no podrán volver por tres años. Sin embargo, si el tiempo es mayor a un año, la prohibición es de diez.

Lo mismo aplica para aquellas personas que entraron a Estados Unidos con visa de turista, les concedieron un tiempo definido para permanecer en ese país, pero violaron la estadía. Los oficiales de inmigración detectan muchas de estas irregularidades cuando los infractores quieren volver, por lo que les niegan el ingreso o los deportan.

Para poder trabajar de forma legal en Estados Unidos, lo mejor es informarse sobre los tipos de visa que pueden utilizarse y que aplican según las características del solicitante.

