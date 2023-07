Araba la tierra en su campo de Kentucky y encontró monedas de la Guerra Civil de EE.UU.: podría hacerse millonario

escuchar

Un hombre de Kentucky, Estados Unidos, hizo un descubrimiento histórico y muy extraño mientras araba la tierra en su granja. Ahora, el curioso hallazgo podría cambiarle la vida para siempre. Se trata de más de 700 monedas antiguas con un valor aún no determinado por los expertos en numismática, pero que alcanzaría una cifra millonaria.

De acuerdo con las primeras informaciones al respecto, los metales datan de la época de la Guerra Civil y varias de las piezas tienen errores de diseño que las convierten en un objeto de deseo por las que los coleccionistas pagarían miles de dólares. El canal de YouTube de GovMint, uno de los mayores vendedores de monedas de Estados Unidos, publicó las únicas imágenes del momento del hallazgo del tesoro que se conocen hasta ahora.

Un hombre encuentra cientos de monedas de oro en Kentucky

Entre las monedas que más llaman la atención están las llamadas Double Eagles, que son piezas de oro Liberty fabricadas en 1863. Debido a que una de ellas no cuenta con la frase “En Dios confiamos”, que se añadió a todas las monedas de esa época, podría alcanzar una cifra de seis dígitos al salir a subasta a través del sitio GovMint.com.

Las monedas encontradas incluyen cientos de dólares de oro estadounidenses fechados entre 1850 y 1862, así como algunas monedas de plata y piezas extremadamente difíciles de encontrar, conocidas como Dahlonega Mint. En conjunto, el hallazgo de estas piezas fue bautizado por los conocedores como el “Gran Tesoro de Kentucky”.

Las monedas son encapsuladas para ser clasificadas y posteriormente subastadas NGC

Los expertos, emocionados por el increíble valor de las monedas

“Aunque siempre me entusiasma que alguien me llame para pedir consejo sobre el descubrimiento de una moneda rara, la oportunidad de ocuparme del Gran Tesoro de Kentucky es uno de los momentos más destacados de mi carrera”, afirmó Jeff Garrett, un destacado experto en la materia que trabaja para Numismatic Guaranty Company (NGC).“No se puede exagerar la importancia de este descubrimiento, ya que la impresionante cantidad de más de 700 monedas de oro representa una cápsula del tiempo virtual de la época de la Guerra Civil”, complementó.

La ubicación exacta del lugar donde se encontraron las monedas no se reveló, pero se cree que alguien las enterró como resultado de un conflicto en Kentucky. Algunas familias estaban enfrentadas entre sí y es posible que las monedas se perdieran durante esa época.

El valioso hallazgo de monedas de oro genera emoción incluso en las personas más experimentadas en la materia NGC

“Desde que oí hablar del tesoro por primera vez, hasta que pude ver las monedas en bruto y las piezas ya clasificadas y encapsuladas, ha sido una experiencia increíble”, declaró por su parte David Camire, presidente de Numismatic Conservation Services. “Mientras colaboraba en la conservación del tesoro, pude examinar cada moneda en detalle. De este modo se obtuvieron algunas variedades y errores interesantes”.

Según informó NGC en un comunicado, una vez que termine el proceso de clasificación, las valiosas monedas estarán disponibles en los próximos meses para su venta a través de subastas, mientras tanto cada pieza se encapsula dentro de una placa protectora con una etiqueta especial de certificación de sus datos históricos. “Será una oportunidad extremadamente limitada de conseguir un tesoro histórico de oro enterrado único en su clase”, adelantó la compañía.

LA NACION