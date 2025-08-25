Argentino Comesaña pasa a segunda ronda del US Open; Báez y Gómez fuera
El tenista argentino Francisco Comesaña superó este lunes la primera ronda del Abierto de...
El tenista argentino Francisco Comesaña superó este lunes la primera ronda del Abierto de Estados Unidos en una jornada que vio derrotas de sus compatriotas Sebastián Báez y Federico Gómez, que plantó batalla al candidato Jack Draper.
Comesaña, número 54 de la ATP, avanzó por segundo año seguido a la segunda ronda en Nueva York con una victoria frente a la promesa estadounidense Alex Michelsen (32º).
Michelsen, de 21 años, se llevó el primer set por 1-6 pero el argentino le dio la vuelta con parciales de 6-3, 6-4 y 6-4.
Comesaña, de 24 años, enfrentará ahora al británico Cameron Norrie (35º de la ATP) en su intento de llegar por segundo año seguido a la tercera ronda de este Grand Slam, el último del calendario.
De su lado Federico Gómez (127°) ofreció una meritoria actuación frente al inglés Jack Draper, quinto sembrado del torneo, al que obligó a pelear hasta un cuarto set.
Draper, semifinalista el año pasado, acabó imponiéndose por 6-4, 7-5, 6-7 (7/9) y 6-2 después de tres horas de juego.
Sebastián Báez (39°), la otra raqueta argentina en liza este lunes, alargó su mal momento de forma al caer ante el sudafricano Lloyd Harris (353°) por 6-3, 7-5 y 6-4.
Además de Comesaña, Argentina también aseguró el domingo otro representante en la segunda ronda, Tomás Etcheverry.
El martes buscará también el boleto Francisco Cerúndolo frente al italiano Matteo Arnaldi.
