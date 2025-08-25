Argentino Comesaña pasa a segunda ronda del US Open; Báez y Gómez fuera

El tenista argentino Francisco Comesaña superó este lunes la primera ronda del Abierto de Estados Unidos en una jornada que vio derrotas de sus compatriotas Sebastián Báez y Federico Gómez, que plantó batalla al candidato Jack Draper.

Comesaña, número 54 de la ATP, avanzó por segundo año seguido a la segunda ronda en Nueva York con una victoria frente a la promesa estadounidense Alex Michelsen (32º).

Michelsen, de 21 años, se llevó el primer set por 1-6 pero el argentino le dio la vuelta con parciales de 6-3, 6-4 y 6-4.

Comesaña, de 24 años, enfrentará ahora al británico Cameron Norrie (35º de la ATP) en su intento de llegar por segundo año seguido a la tercera ronda de este Grand Slam, el último del calendario.

De su lado Federico Gómez (127°) ofreció una meritoria actuación frente al inglés Jack Draper, quinto sembrado del torneo, al que obligó a pelear hasta un cuarto set.

Draper, semifinalista el año pasado, acabó imponiéndose por 6-4, 7-5, 6-7 (7/9) y 6-2 después de tres horas de juego.

Sebastián Báez (39°), la otra raqueta argentina en liza este lunes, alargó su mal momento de forma al caer ante el sudafricano Lloyd Harris (353°) por 6-3, 7-5 y 6-4.

Además de Comesaña, Argentina también aseguró el domingo otro representante en la segunda ronda, Tomás Etcheverry.

El martes buscará también el boleto Francisco Cerúndolo frente al italiano Matteo Arnaldi.