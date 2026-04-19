Freno al ICE: por qué el DHS de Trump enfrenta obstáculos para cumplir su promesa de deportaciones masivas

El plan de deportaciones masivas impulsado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) durante el segundo mandato de Donald Trump enfrenta restricciones que afectan su implementación. A pesar de los datos difundidos por el organismo, distintos factores limitan el alcance de la política migratoria.

Cuáles son las metas oficiales y los resultados difundidos por el DHS

Según cifras oficiales, más de 675 mil personas sin estatus legal fueron deportadas del país norteamericano en el primer año de gestión. Sin embargo, el objetivo anual fijado por la administración era de un millón de expulsiones. Por otro lado, otras 2,2 millones se autodeportaron.

Bajo la segunda administración de Trump se realizaron 2,2 millones de autodeportaciones y más de 675 mil deportaciones Mark Schiefelbein - AP

El DHS sostuvo que su estrategia priorizó la expulsión de personas con antecedentes penales. De acuerdo con la agencia, una parte significativa de los detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tenían cargos o condenas.

Dentro de las operaciones recientes, se informó la detención de más de mil inmigrantes indocumentados con antecedentes penales en solo 14 días bajo la Operación Honor del Ángel, amparada en la Ley Laken Riley. También se reportaron arrestos vinculados a seguridad nacional, con deportaciones posteriores en la mayoría de los casos.

Para ampliar la capacidad operativa, el organismo incrementó su personal y firmó acuerdos con autoridades locales. Estas medidas incluyeron la incorporación de miles de agentes y la expansión de espacios de detención en distintos estados.

“La administración Trump está utilizando todas las herramientas a nuestro alcance para llevar a cabo la mayor operación de deportación legal de extranjeros ilegales criminales en la historia”, dijo a CNN en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson.

El sistema de deportación a terceros países es extremadamente costoso y desperdicia fondos de los contribuyentes, según un nuevo informe Imagen ilustrativa generada con IA

Costos y eficiencia del sistema de deportaciones

Un informe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado retomado por CNN, analizó el funcionamiento del programa de traslados a terceros países. El documento indicó que los costos asociados fueron elevados en relación con la cantidad de personas trasladadas.

En algunos casos, el gasto por cada migrante superó el millón de dólares. Además, se registraron transferencias de fondos a gobiernos extranjeros para aceptar deportados, aunque el número recibido por esos países fue limitado.

El informe señaló situaciones en las que las personas enviadas a terceros destinos regresaron luego a sus países de origen. Este proceso implicó costos adicionales de transporte, lo que duplicó el gasto en determinados casos.

Según el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, se estima que el total de los gastos asumidos por el gobierno de EE.UU. en operaciones de deportación a terceros países hasta enero de 2026 superó los US$40 millones.

Del total, la administración destinó más de US$32,3 millones en transferencias directas a cinco países para incentivarlos a aceptar a ciudadanos que no son de su nacionalidad:

Guinea ecuatorial : US$7,5 millones.

: US$7,5 millones. Palau : US$7,5 millones.

: US$7,5 millones. Ruanda : US$7,5 millones.

: US$7,5 millones. Esuatini : US$5,1 millones.

: US$5,1 millones. El Salvador: US$4,76 millones.

“Estamos trabajando con otros países para decir: ‘Queremos enviarles a algunos de los seres humanos más despreciables a sus países; ¿harían eso como un favor para nosotros?’ Y cuanto más lejos de EE.UU., mejor, para que no puedan volver a cruzar la frontera”, habría dicho Marco Rubio, el secretario de Estado, a principios de año, según lo retomado por CNN.

En algunos casos, la administración ha pagado más de un millón de dólares por cada migrante enviado a un tercer país ICE

Obstáculos legales y fallos judiciales

Las políticas migratorias implementadas fueron objeto de demandas en tribunales federales. Algunas decisiones judiciales cuestionaron la legalidad de enviar migrantes a países distintos a los de origen sin procedimientos previos.

Los jueces ordenaron garantizar instancias para que los afectados presenten objeciones antes de ser trasladados. También se plantearon cuestionamientos sobre el cumplimiento de normas que protegen a personas en riesgo de persecución.