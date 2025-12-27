Buenas noticias en Arizona: Katie Hobbs cancela la deuda médica de más de 500.000 residentes
El programa busca eliminar US$2000 millones en facturación vencida por medio de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense
Arizona lleva adelante un alivio histórico para sus habitantes. La gobernadora Katie Hobbs anunció que se condonará la deuda médica de 141 mil personas. La iniciativa, dirigida a mejorar la estabilidad económica y la salud de los residentes, ya benefició a más de 485 mil personas, lo que representó un total de 642 millones de dólares para el estado.
Arizona elimina deuda médica: a quiénes beneficia y cómo funciona
El programa busca eliminar hasta US$2000 millones en deudas médicas para cerca de un millón de personas. Para ello, el gobierno estatal puso a disposición fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense.
La organización Undue Medical Debt compra la deuda elegible a bajo costo y cancela el saldo restante. Cada dólar donado al programa elimina, en promedio, US$100 de pasivos.
Hobbs declaró en el comunicado donde se anunció el nuevo alcance: “Demasiados residentes han caído en deudas médicas sin culpa alguna. Esto los obliga a tomar decisiones imposibles entre pagar su pasivo o poner gasolina en su auto, comida en su mesa y aire acondicionado en su hogar durante los meses de verano”.
“Nuestras familias trabajadoras no deberían sufrir por un sistema roto que les exige pagar cantidades crecientes para acceder a atención que salva vidas. Me alegra entregar este salvavidas a los arizonenses que luchan por salir adelante. Animo a quienes reciban una carta a abrirla: ¡el alivio está adentro!”, concluyó la gobernadora demócrata.
Cómo se elimina la deuda médica en Arizona
El proceso para eliminar la deuda médica en el estado no requiere solicitudes ni papeleo. Los beneficiarios se eligen automáticamente, siempre que cumplan con estos criterios:
- Ingresos anuales iguales o inferiores al 400% del Nivel Federal de Pobreza (FPL, por sus siglas en inglés).
- Deuda médica que represente al menos el 5% de sus ingresos anuales.
- Deudas adquiridas con hospitales o agencias de cobro participantes.
En este contexto, y de acuerdo a lo que define el gobierno de EE.UU., estos son los requisitos de elegibilidad para obtener el beneficio:
- Una persona en el hogar: 100% FPL = US$15.650 (máximo US$62.600 para recibir el alivio)
- Dos personas: 100% FPL = US$21.150 (máx. US$84.600)
- Tres personas: 100% FPL = US$26.650 (máx. US$106.600)
- Cuatro personas: 100% FPL = US$32.150 (máx. US$128.600)
- Cinco personas: 100% FPL = US$37.650 (máx. US$150.600)
- Seis personas: 100% FPL = US$43.150 (máx. US$172.600)
- Siete personas: 100% FPL = US$48.650 (máx. US$194.600)
- Ocho personas: 100% FPL = US$54.150 (máx. US$216.600)
- Hogares de más de ocho personas: 100% FPL = +US$5.500 por cada persona adicional (máx. +US$22.000 por persona para recibir el alivio)
Testimonios: así impactó la eliminación de deuda médica en Arizona
El impacto del programa en la vida de los residentes de Arizona se hizo tangible. A través del comunicado oficial, el gobierno estatal compartió algunos testimonios de personas en diferentes localidades del estado:
- Un residente de Sierra Vista dijo: “Por años luché con la deuda de facturas hospitalarias previas y actuales. Fue difícil ponerme al día o siquiera hacer un pago, especialmente cuando otras facturas vencían o se acumulaban. Tener artritis y ataques graves de gota me llevaba a urgencias, causando el pasivo médico. Un día, recibí una carta, me informaron que mi deuda había sido pagada y ya no se debía. Estaba realmente feliz y agradecido”.
- Un residente de Phoenix expresó: “Quiero agradecer personalmente por aliviar mi deuda—era una carga importante, y su decisión realmente cambió mi vida. Ese pasivo provenía de una cirugía que finalmente me bendijo con mi hijo, ya que quedé embarazada poco después. Estoy más que agradecida por este regalo y el alivio brindado. Su amabilidad y liderazgo significan mucho. Con la más profunda gratitud".
- Un residente de Sun City remarcó: “Fui bendecido por los corazones generosos de Undue Medical Debt en un momento en que sentía que me ahogaba en deuda médica. Me diagnosticaron mieloma múltiple. Mientras recibía tratamiento, mis facturas médicas crecían. La bendición que recibí al saber que Undue Medical Debt pagó una factura por mí fue inesperada y muy apreciada. Es bueno saber que aún existen corazones llenos de actos de bondad”.
