Es oficial: Katie Hobbs ya es la candidata demócrata en EE.UU. para la reelección en Arizona

La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, lanzó el miércoles 8 de octubre su campaña para la reelección en los comicios de 2026. La mandataria demócrata, que fue elegida en 2022, no tiene impedimentos legales para presentarse en busca de un segundo mandato, según las leyes estatales.

Katie Hobbs buscará la reelección en Arizona: así anunció su candidatura

A través de un video publicado en redes sociales, Katie Hobbs relató su historia de vida, que la comparó con la de otros tantos ciudadanos de Arizona, y destacó sus políticas en favor de los trabajadores. Asimismo, enfatizó que irá en busca de la reelección porque “aún queda más por hacer”.

KatieHobbs.mp4

“Crecí en una familia de clase trabajadora. Trabajé en Burger King y Pizza Hut mientras iba a la escuela. También conducí Uber para asegurarme que mis hijos tuvieran regalos en Navidad”, relató en el comienzo.

Acto seguido, subrayó: “Sus historias de trabajo duro, esperanza y determinación me inspiran a impulsar aún más nuestro estado. Estoy lista para servirles durante cuatro años más y siempre priorizar a su familia”.

En otro tramo del video, enumeró sus políticas más importantes:

Recortar impuestos para las familias de clase media, las pequeñas empresas y los veteranos.

Reducir los costos del cuidado infantil para aliviar la carga de los padres que trabajan.

Convertir un déficit de 1400 millones de dólares en un presupuesto equilibrado.

Generar miles de empleos bien remunerados

Enfrentarse con su propio partido para asegurar la parte justa de Arizona del agua del Río Colorado.

Detener una corporación extranjera que bombeaba agua subterránea y enviaba su producto al extranjero.

Quién será el rival de Katie Hobbs por la gobernación de Arizona

Su rival republicano aún no está definido, pero se espera que se enfrente a la promotora inmobiliaria Karrin Taylor Robson, al representante estadounidense Andy Biggs o al legislador David Schweikert. Estos últimos dos cuentan con el apoyo de Donald Trump, según consignó AP.

La gobernadora anunció en sus redes sociales que se postulará para un segundo mandato en Arizona Ross D. Franklin - AP

En una entrevista con esa agencia de noticias, Hobbs explicó que su campaña “se centrará en priorizar a los arizonenses y dejar de lado la política", mientras busca “ganar votos de todo el espectro político”.

“Creo que ganar esta contienda en Arizona enviará un mensaje contundente: sabemos cómo ganar en estados difíciles como este. Y no se trata de política. Se trata de cumplir con los temas que importan”, completó.

La historia de Katie Hobbs, la gobernadora Arizona que va por su reelección

Tras varias décadas de control republicano en Arizona, los votantes eligieron a la demócrata Katie Hobbs en las elecciones de 2022 como nueva gobernadora. Nacida el 28 de diciembre de 1969 en la ciudad de Tempe, se transformó en la quinta mandataria mujer en el Estado del Gran Cañón.

La gobernadora demócrata de Arizona, Katie Hobbs, buscará su segundo mandato AP Foto/Ross D. Franklin

Lejos de conseguir una victoria sencilla en las urnas, afrontó una de las contiendas electorales más reñidas contra la republicana Kari Lake. En específico, se impuso con el 50,32% de los votos. A pesar de perder en diez de los 15 condados, obtuvo 17.000 sufragios más que su competidora.

Su historia como servidora pública comenzó antes de ser elegida secretaria de estado en 2018, dado que fue durante ocho años legisladora estatal. En 2010, fue elegida para representar a Phoenix en la Cámara de Representantes de Arizona, mientras que dos años después ganó un escaño en el Senado.