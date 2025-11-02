Cuál es el mejor lugar para ver la superluna de noviembre en Estados Unidos

La próxima superluna del año tendrá lugar durante los primeros días de noviembre en Estados Unidos. Un reciente estudio dio a conocer que Arizona es considerado el mejor lugar del país para poder observar este espectáculo astronómico en todo su esplendor.

Por qué Arizona es el mejor sitio para ver la superluna

Un nuevo estudio realizado por The Action Network clasifica a Arizona como el mejor estado de Estados Unidos para observar la superluna que tendrá lugar el próximo 5 de noviembre, ya que cuenta con las condiciones para poder apreciarla sin inconvenientes.

Los expertos crearon un índice de visibilidad para el evento astronómico, que toma en cuenta factores como la claridad del cielo, la humedad, la elevación y el acceso certificado a cielo oscuro, que permiten observar mejor el firmamento en esta clase de eventos.

Con base en lo anterior, Arizona obtuvo los mayores puntajes en cada uno de los elementos que permiten una visibilidad clara para admirar la superluna:

Probabilidad implícita : Cuenta con la mayor probabilidad de una visibilidad clara de la superluna en todo Estados Unidos con un total de 4,66%

: Cuenta con la mayor probabilidad de una visibilidad clara de la superluna en todo Estados Unidos con un total de 4,66% Elevación promedio : La altura sobre el nivel del mar del estado es de 4100 pies (cerca de 1250 metros), lo que lo coloca entre los más altos del país

: La altura sobre el nivel del mar del estado es de 4100 pies (cerca de 1250 metros), lo que lo coloca entre los más altos del país Humedad media en noviembre : Para el onceavo mes del año, en Arizona hay 33% de humedad, entre las condiciones más secas del país que indican que varía pocas o ninguna nube en el cielo

: Para el onceavo mes del año, en Arizona hay 33% de humedad, entre las condiciones más secas del país que indican que varía pocas o ninguna nube en el cielo Promedio de días despejados : En promedio, se prevé que Arizona tenga 17,2 días sin nubes durante noviembre, por lo que habría buena visibilidad para admirar la superluna

: En promedio, se prevé que Arizona tenga 17,2 días sin nubes durante noviembre, por lo que habría buena visibilidad para admirar la superluna Puntuación de oscuridad: En una escala de 5, el estado obtuvo una calificación de 4,1, por lo que habría buenas condiciones para el evento astronómico

Un portavoz de The Action Network indicó que, según sus análisis, Arizona ofrece las mejores condiciones atmosféricas para la observación lunar.

Cuáles son los 10 estados donde se verá mejor la superluna en Estados Unidos

De acuerdo con el medio, además de Arizona, hay 10 estados del país que tendrán buenas condiciones atmosféricas para observar la superluna, como Nuevo México que se ubica en la segunda posición, que convierte al estado en un entorno casi perfecto, seguido de Colorado que garantiza una vista clara, incluso con humedad moderada en el cielo.

La superluna se podrá ver el próximo 5 de noviembre (Unsplash)

Este es el Top 10:

Arizona – 4,66% (+2046)

– 4,66% (+2046) Nuevo México – 4,64% (+2056)

– 4,64% (+2056) Colorado – 3,98% (+2413)

– 3,98% (+2413) California – 3,89% (+2471)

– 3,89% (+2471) Nevada – 3,53% (+2733)

– 3,53% (+2733) Utah – 3,26% (+2968)

– 3,26% (+2968) Texas – 2,94% (+3292)

– 2,94% (+3292) Oklahoma – 2,68% (+3629)

– 2,68% (+3629) Kansas – 2,62% (+3718)

– 2,62% (+3718) Wyoming – 2,61% (+3733)

Consejos para observar la superluna en Estados Unidos

Las condiciones climatológicas son solo una parte de lo que se necesita para poder admirar la superluna de la mejor manera posible. De acuerdo con los expertos, hay algunas acciones que se recomiendan para lograr las mejores vistas.

ARCHIVO - Una superluna con eclipse lunar parcial se eleva sobre el lago Michigan en Chicago, el 17 de septiembre de 2024. (AP poto/Kiichiro Sato, archivo) Kiichiro Sato - AP

Observar durante la salida o puesta de la Luna : La superluna se ve más grande cuando está baja en el horizonte, como cuando sale o se oculta. Lugares como las montañas o el horizonte de las ciudades ayudan a crear una ilusión óptica más espectacular

: La superluna se ve más grande cuando está baja en el horizonte, como cuando sale o se oculta. Lugares como las montañas o el horizonte de las ciudades ayudan a crear una ilusión óptica más espectacular Elegir un lugar amplio y despejado : Se recomienda buscar un sitio con vistas despejadas al este y oeste. Las cimas de las colinas, zonas junto a los lagos, miradores desérticos y campos abiertos ayudan a este propósito

: Se recomienda buscar un sitio con vistas despejadas al este y oeste. Las cimas de las colinas, zonas junto a los lagos, miradores desérticos y campos abiertos ayudan a este propósito Aire fresco y estable : Una menor humedad y mayor altitud reducen la neblina, lo que hace que la superluna se vea más nítida y brillante a simple vista ante la cámara

: Una menor humedad y mayor altitud reducen la neblina, lo que hace que la superluna se vea más nítida y brillante a simple vista ante la cámara Evitar la contaminación lumínica: Alejarse de las grandes ciudades ayuda a mejorar el contraste, ya que las luces de las calles y edificios reducen los detalles que se pueden captar