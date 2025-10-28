De Alaska a Nueva York: estados donde será visible la última aurora boreal de octubre

La última oportunidad para disfrutar de la aurora boreal este mes se acerca. Este espectáculo natural podría sorprender a miles de personas en Estados Unidos durante la noche del 28 y 29 de octubre.

Aurora boreal en octubre: el pronóstico de los expertos para EE.UU.

Según el pronóstico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), una corriente de viento solar de alta velocidad chocará contra el campo magnético terrestre y generará condiciones favorables para ver luces del norte en 14 estados del país.

Aurora boreal sobre Anchorage, Alaska, en octubre de 2024; el fenómeno será visible en octubre de 2025 Mark Thiessen - AP

El Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC, por sus siglas en inglés) de la NOAA anticipó la posibilidad de tormentas geomagnéticas menores, clasificadas como G1, entre el 27 y el 29 de octubre.

Si las condiciones se intensifican, podrían alcanzar una categoría G2, considerada moderada. Este fenómeno se debe a una combinación de viento solar rápido proveniente de un agujero coronal orientado hacia la Tierra y a la influencia adicional de una eyección de masa coronal (CME) que el Sol expulsó el 23 de octubre, informó Space.

La Oficina Meteorológica del Reino Unido coincidió con el pronóstico y advirtió que, si el viento solar aumenta su velocidad, las auroras podrían descender hasta latitudes más bajas, con lo que alcanzarían más regiones del norte de Estados Unidos o incluso Escocia. El fenómeno será más visible en zonas rurales o alejadas de la contaminación lumínica, siempre que el cielo se mantenga despejado durante la madrugada.

Aurora boreal: ¿cuándo se podrá ver el fenómeno en Estados Unidos?

De acuerdo con el pronóstico del índice Kp de la NOAA , las condiciones más favorables para que se produzca este fenómeno se concentrarán entre las 23 hs del 27 de octubre y las 17 hs del 29 de octubre, de la hora del Este (EDT). Durante ese período se prevén episodios intermitentes de actividad geomagnética, con el punto máximo en la madrugada del 28.

De este modo, quienes busquen observar la aurora boreal deberán mirar hacia el norte y armarse de paciencia, ya que las luces suelen aparecer por intervalos intermitentes.

El índice Kp —una medida utilizada para estimar la intensidad de las tormentas geomagnéticas— indica que las próximas dos noches serán ideales para intentar presenciar este espectáculo natural.

El mapa de pronóstico de auroras de la NOAA Web: swpc.noaa.gov

Los 14 estados donde podría verse la aurora boreal y consejos para observarla

El mapa actualizado de pronóstico de auroras de la NOAA muestra que 14 estados se encuentran total o parcialmente dentro de la línea de visión del fenómeno. Las regiones con probabilidad de avistamiento son:

Alaska

Montana

Dakota del Norte

Minnesota

Wisconsin

Washington

Idaho

Dakota del Sur

Michigan

Vermont

Nuevo Hampshire

Wyoming

Iowa

Nueva York

Cabe aclarar que, de acuerdo con los expertos, el hecho de estar dentro del área de observación de auroras boreales no garantiza poder verlas: además de la intensidad geomagnética, influyen factores como el clima local, la nubosidad y la contaminación lumínica.

Las auroras boreales requieren de ciertas condiciones para poder disfrutar del fenómeno Unsplash

Quienes se encuentren en alguno de los estados mencionados pueden aumentar sus posibilidades si cumplen con una serie de recomendaciones, como alejarse de las zonas urbanas, buscar un sitio oscuro, con una vista amplia hacia el norte y sin obstáculos en el horizonte.

Los especialistas sugieren permanecer al aire libre entre la medianoche y las 2 de la madrugada, cuando suele registrarse el punto máximo de actividad.

Otro consejo es utilizar aplicaciones móviles que brinden información en tiempo real sobre las condiciones del clima espacial.