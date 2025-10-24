Para frenar a ICE: los documentos de inmigración que prueban el estatus para evitar la deportación, según el Uscis

Los migrantes pueden presentar una serie de documentos para comprobar que viven legalmente en Estados Unidos, incluso si no son ciudadanos americanos o no cuentan con la green card. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) detalló un listado de evidencias para mostrar el estatus legal ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Los documentos que prueban el estatus legal para evitar la deportación ante el ICE, según el Uscis

Las redadas del ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) se incrementaron en el último tiempo por orden de Donald Trump en todo el territorio norteamericano.

En caso de que un oficial detenga a un migrante en la calle o en algún otro lugar, eso no significa que lo pondrá en una orden de deportación automática. Toda persona tiene derecho a probar su estatus legal en Estados Unidos.

La green card prueba el estatus de residente permanente legal en Estados Unidos Freepik

El listado de documentos de inmigración de uso común indicado por la agencia federal, siempre que cumplan con la vigencia establecida para la estadía legal en el territorio norteamericano, consta de:

Certificado de naturalización : a través del formulario N-550 para nacidos en el extranjero y del formulario N-570 (reemplazo por pérdida o cambio de nombre).

: a través del formulario N-550 para nacidos en el extranjero y del formulario N-570 (reemplazo por pérdida o cambio de nombre). Certificado de ciudadanía estadounidense : el formulario N-560 está destinado a nacidos en el extranjero con padres que poseen la ciudadanía americana. El N-561 es de reemplazo.

: el formulario N-560 está destinado a nacidos en el extranjero con padres que poseen la ciudadanía americana. El N-561 es de reemplazo. Green card : la tarjeta de residencia permanente a través del formulario I-551.

: la tarjeta de residencia permanente a través del formulario I-551. Sello de residente permanente : ADIT o I-551, es el documento provisional hasta que se recibe la green card, también para los de estatus condicional.

: ADIT o I-551, es el documento provisional hasta que se recibe la green card, también para los de estatus condicional. Permiso de reingreso : el formulario I-327 para los residentes permanentes es una prueba de ese estatus, a pesar de que el titular experimente una ausencia prolongada fuera de Estados Unidos.

: el formulario I-327 para los residentes permanentes es una prueba de ese estatus, a pesar de que el titular experimente una ausencia prolongada fuera de Estados Unidos. Documento de viaje para refugiados : el formulario I-571 permite a residentes permanentes que obtuvieron el estatus a través del refugio o del asilo salir fuera del territorio por estadías cortas.

: el formulario I-571 permite a residentes permanentes que obtuvieron el estatus a través del refugio o del asilo salir fuera del territorio por estadías cortas. Tarjeta de documento de autorización de empleo : el formulario I-766.

: el formulario I-766. Registro de entrada y salida : a través del formulario I-94 avala la categoría migratoria de estadía legal en el país.

: a través del formulario I-94 avala la categoría migratoria de estadía legal en el país. Estudiantes: el formulario I-20 para la categoría no inmigrante y vocacional, mientras que el formulario DS-2019 está destinado a los de intercambio.

El ICE deportó a más de 150 mil migrantes en el primer semestre del mandato de Trump Archivo

Las vías para evitar la deportación de EE.UU., según el Uscis

En tanto que, los migrantes que no cuentan con un estatus legal, sí corren el riesgo de ser deportados.

Si un migrante se encuentra en un proceso de deportación ante la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), puede solicitar una exención a la expulsión. Esta disposición puede realizarse a través de tres vías principales:

El ajuste de estatus para la residencia permanente legal : si se es elegible para la green card.

: si se es elegible para la green card. El asilo o la suspensión de remoción : a través de la solicitud de defensa y el formulario I-589.

: a través de la solicitud de defensa y el formulario I-589. La cancelación de la deportación: con el formulario I-881.

(Archivo) Un juez de inmigración puede determinar la cancelación o suspensión temporal de un proceso de deportación Freepik

En tanto, el título 8 del Código de Estados Unidos detalló que un extranjero que solicita esta protección contra la expulsión de ese país tiene que adjuntar evidencias que respalden los requisitos de elegibilidad correspondientes.

Una vez se presente toda la documentación requerida, un juez de inmigración, la Junta de Apelaciones de Inmigración o un tribunal federal tomarán la decisión sobre la resolución.