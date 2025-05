Día de las Madres: cuál es el único estado de EE.UU. donde es feriado y qué está abierto

Cada segundo domingo de mayo, Estados Unidos celebra el Día de las Madres. Aunque se trata de una conmemoración profundamente valorada en todo el país, solo uno de los 50 estados le otorga carácter de feriado oficial. Esta excepción se da en Arizona, que resolvió institucionalizar la jornada dedicada a homenajear a las madres. En el resto del país, la fecha se vive con entusiasmo, pero sin suspensiones de actividades laborales.

El origen del Día de la Madre en Estados Unidos

La celebración del Día de la Madre se encuentra firmemente arraigada en la cultura estadounidense desde principios del siglo XX. La impulsora de esta efeméride fue Anna Jarvis, una activista que promovió dedicar una fecha especial para reconocer a las madres como figuras fundamentales en la vida familiar. En 1914, el entonces presidente Woodrow Wilson proclamó el Día de las Madres como celebración nacional.

Sin embargo, este reconocimiento no alcanzó el nivel de feriado federal. El gobierno respalda la festividad de manera simbólica, pero no impone cierres obligatorios ni concede jornadas libres de trabajo en todo el territorio. Según datos del portal Time and Date, el Día de las Madres no integra el listado de “public holidays” oficiales; por tanto, no requiere interrupciones de servicios públicos o privados.

Arizona: el único estado que declara feriado el Día de las Madres

Día festivo, celebración para las madres Shutterstock

A diferencia de otras regiones del país, Arizona decidió otorgar estatus de feriado estatal a esta fecha. La medida fue aprobada en 2018, gracias a una resolución presentada por legisladores locales que buscaron destacar el rol de las madres, especialmente dentro de la comunidad latina, mayoritaria en ciudades como Phoenix y Tucson.

La iniciativa contó con amplio respaldo de sectores sociales y culturales. Voceros de asociaciones latinas, en diálogo con el medio AZ Central, expresaron que el reconocimiento formal refleja tradiciones familiares profundamente arraigadas en la población hispana residente.

Además del componente cultural, también existió un objetivo económico, fomentar la industria gastronómica, turística y recreativa familiar. Desde entonces, cada año Arizona organiza eventos masivos, ferias y actividades conmemorativas durante el fin de semana del Día de las Madres.

Cierres en Arizona por el feriado del Día de las Madres

En Arizona, al tratarse de un feriado estatal, la orden es que las dependencias públicas suspendan sus actividades; entre ellas, oficinas gubernamentales, bibliotecas municipales, juzgados y departamentos administrativos locales. Las escuelas públicas y los bancos también permanecerán cerrados. Sin embargo, cabe aclarar que la fecha cae domingo, por lo que muchas de estas instituciones no operan.

Las empresas privadas, por su parte, tienen libertad para decidir si otorgan descanso a sus trabajadores. La mayoría de los comercios minoristas continúan funcionando, dado que muchos aprovechan el incremento de ventas característico de la celebración.

Arizona decidió otorgar estatus de feriado estatal a esta fecha Shutterstock

Qué servicios permanecen operativos durante el feriado en Arizona

Pese al reconocimiento oficial del Día de las Madres como feriado, numerosos servicios esenciales se mantienen en funcionamiento habitual. Hospitales, servicios de emergencia, transporte público y estaciones de combustible no interrumpen sus actividades.

Asimismo, restaurantes, supermercados y centros comerciales suelen extender sus horarios, debido a la alta demanda. Durante el fin de semana, en ciudades como Phoenix se organizan conciertos al aire libre, exposiciones de arte, clases de cocina y festivales en espacios públicos.

Plataformas como Eventbrite Phoenix ofrecen una amplia variedad de propuestas culturales y recreativas diseñadas para celebrar la ocasión. Desde almuerzos temáticos hasta desfiles de flores, la festividad se vive intensamente en las principales urbes del estado.

El estado de Arizona ofrece una amplia variedad de propuestas culturales y recreativas diseñadas para celebrar la ocasión Unsplash

Curiosidades y datos relevantes sobre el Día de las Madres en Estados Unidos

El Día de las Madres es la fecha con mayor volumen de llamadas telefónicas en Estados Unidos. Las empresas de telecomunicaciones reportan un incremento notable en el tráfico de comunicaciones, al evidenciar la fuerte conexión emocional que genera la jornada.

Esta celebración se ubica entre las más importantes en términos de gasto comercial. El promedio de consumo individual supera los 250 dólares, entre compras de regalos, flores, cenas y experiencias especiales. La Federación Nacional de Retail señala que la fecha representa uno de los mayores picos de ventas del año para sectores como joyería, indumentaria y tecnología.