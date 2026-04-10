Qué dice la ley de Arizona sobre las peleas de gallos
La legislación del estado de EE.UU. establece que participar en uno de estos eventos es considerado maltrato animal y tiene penas de hasta 30 meses de prisión
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Las peleas de gallos en Arizona son ilegales, como en el resto de los estados de Estados Unidos. La entidad considera la actividad como un delito de clase 5, que implica penas de prisión. Recientemente, un operativo policial desbarató un evento clandestino.
Arizona considera ilegales las peleas de gallos y las castiga con tiempo en prisión
El estado considera ilícita esta práctica. Así quedó establecido desde 1998, a partir de las modificaciones sobre el estatuto 13-2910.03 de Arizona.
En el texto de la ley, también se indica cuándo se considera que una persona cometió el delito de organizar o estar implicado en una pelea de gallos. Estos son los escenarios castigados por la ley:
- Tener, mantener o entrenar a cualquier gallo con la intención de que participe en una exhibición de pelea contra otro.
- Provocar, por diversión o lucro, que un gallo pelee contra otro o que varios gallos se lastimen entre sí.
- Permitir que se realice cualquier acto que viole las disposiciones anteriores en un local bajo su cargo o control.
Además, el apartado también establece que la definición de gallo aplica para “cualquier pollo macho, incluyendo aves de pelea“.
La ley de Arizona establece que quien participe de cualquier manera en una pelea de gallos incurrirá en un delito grave de clase 5. Se trata de una categoría que se castiga con tiempo en prisión.
Qué implica un delito de clase 5 en Arizona: así se clasifican las peleas de gallos
De acuerdo con el estudio de abogados Salwin, los crímenes en el estado se dividen entre faltas menores y “delitos graves”, la traducción del término felonies.
Se estima que hay más de 150 hechos que caen dentro de esta categoría. Algunos de los más comunes incluyen asalto agravado, robo y fraude con tarjeta de crédito.
Aunque se trata de la segunda categoría más leve, la ley considera estos delitos como hechos graves y los diferencia de las faltas menores. En ese sentido, las penas para quien sea encontrado culpable de uno de estos hechos, como una pelea de gallos, son:
- Si no tiene antecedentes de delitos graves: suele aplicarse una pena de entre seis y 30 meses de prisión, aunque también se puede otorgar libertad condicional (probation)
- Casos en los que haya una condena previa: el rango suele ser entre uno y cuatro años de cárcel.
- Personas con dos o más antecedentes de delitos graves: se aplican condenas de entre tres y siete años y medio de prisión.
La pelea de gallos que fue desbaratada en una redada de Arizona
De acuerdo con AZ Central, recientemente agentes policiales del condado de Maricopa llevaron a cabo un operativo contra este crimen. Incautaron 157 gallos vivos y 18.000 dólares en efectivo. Reportaron diversas acciones de maltrato animal.
Como consecuencia, ocho hombres fueron arrestados y enfrentarán a la justicia de Arizona. La policía cree que otras personas huyeron del lugar.
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