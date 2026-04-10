La denuncia de una legisladora de Arizona tras visitar un centro de detención del ICE: “Amontonados como sardinas”

Una legisladora demócrata de Arizona realizó una visita sin aviso a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el estado y denunció condiciones de hacinamiento en las instalaciones. Dentro del edificio, según sus acusaciones, hay más de 240 personas “amontonadas como sardinas”, junto con migrantes enfermos a los que se les niega la atención médica.

Quién es Yassamin Ansari y qué denunció sobre el centro del ICE en Arizona

La noche del pasado jueves 9 de abril, la representante Yassamin Ansari realizó una visita de supervisión no programada en el centro de detención del ICE ubicado en el Aeropuerto Mesa Gateway, en Arizona. Junto con sus colegas Greg Stanton y Adelita Grijalva, la legisladora acudió al lugar tras recibir reportes de que en el lugar había sobrepoblación y una posible huelga de hambre.

Una legisladora de Arizona denunció condiciones de hacinamiento en un centro de detención del ICE

El centro, según describió en una publicación en X, es una instalación que alberga a detenidos por el ICE que esperan para subirse a los vuelos de deportación. Conforme a las normas legales, los migrantes no pueden pasar más de 12 horas allí.

“Después de rogar varias veces para entrar, nos dejaron ingresar a los tres. No puedo describir lo horrible que fue todo lo que vimos dentro", relató Ansari. En el texto compartido en la publicación, calificó como “impactante y enfermiza” la situación del establecimiento. En esa línea, indicó que había “más de 240 detenidos amontonados como sardinas en las celdas”.

Cómo son las condiciones en el centro del ICE en Arizona según la denuncia

En el video, la legisladora siguió: “Había una sobrepoblación masiva en cada celda. Imagínense caminar en un espacio muy pequeño, con habitaciones pegadas una a la otra, todas de concreto y cada una con capacidad para 21 personas".

La legisladora de Arizona denunció que los agentes del ICE intentaron evitar que hable con los detenidos en el centro U.S. Immigration and Customs Enforcement

De acuerdo con su testimonio, en cada celda había más de 40 personas encerradas. “La gente estaba pegada cuerpo con cuerpo, como sardinas. Mujeres y hombres trataban de hablarnos, y los guardias nos decían que no podíamos dialogar con los detenidos”, relató la parlamentaria. “No pudieron frenarnos, porque la gente estaba realmente desesperada por hablarnos. Nos decían que hacía mucho calor y que llevaban varios días allí”, añadió.

Uno de los momentos que destacó como más impactantes fue cuando se encontró con una persona enferma que necesitaba de servicios médicos. Según precisó, había “alguien con fiebre”. Ansari contó que intentó hablar con el supervisor del ICE para conseguir atención médica y el hombre la miró “como si estuviera pidiendo la cosa más ridícula".

Sobre el final del video, sumó: “Conozco estos lugares y sé que no son agradables, pero este era especialmente horrible por la cantidad de personas retenidas".

Superpoblación en el centro de detención del ICE en Arizona: la denuncia de tres legisladores

Traslados de detenidos y sobrepoblación en el centro migratorio de Arizona: qué revela el informe

En su testimonio, Ansari recordó que realizó una visita en febrero y las condiciones eran distintas. En aquella ocasión, el centro estaba por debajo de su capacidad límite y los guardias aseguraban que la superpoblación era inusual en estas instalaciones.

Junto con la denuncia reciente de la legisladora, un informe del AZ Mirror reveló que las autoridades habían trasladado a los detenidos antes de su inspección en febrero, y luego los volvieron a llevar allí.

El centro, destinado a albergar a 157 personas, había recluido a entre 500 y 800 detenidos en las semanas previas a la primera visita. Cuando los legisladores avisaron que irían, la población comenzó a disminuir hasta llegar a algunas de las cifras más bajas que se registraron en todo el año. Después de la inspección, la población comenzó a aumentar nuevamente.

El edificio de 25.000 pies cuadrados, ubicado en el aeropuerto Mesa-Gateway, fue inaugurado en 2010 para albergar hasta 157 detenidos y 79 empleados del ICE, según un comunicado previo de la agencia.

Los datos recopilados en el informe muestran que, si bien en años anteriores se había mantenido por debajo de su capacidad de 157 personas, el centro superó con creces esa cifra en los últimos meses, y los detenidos permanecen allí durante más tiempo del establecido.