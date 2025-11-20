Dónde entregan pavos congelados y despensas gratis por Acción de Gracias 2025 en Phoenix

Después de semanas difíciles por el cierre del gobierno federal y la incertidumbre legal sobre los fondos SNAP, muchas familias se encuentran sin recursos económicos para adquirir una cena o productos para Acción de Gracias. En Phoenix, hay organizaciones en el área metropolitana y al sur de Arizona que ofrecen alimentos gratuitos para acompañar a personas de bajos ingresos en las festividades.

Dónde encontrar pavos y cenas de Acción de Gracias gratis en Phoenix

Son varias las organizaciones que se ponen al servicio de la comunidad y brindan alimentos sin costo para niños, adultos y personas mayores. En este caso, las instituciones entregarán alimentos, pavos y otros productos en el marco del Día de Acción de Gracias, destacó Univision.

Muchas personas en situación complicada podrán acceder a una cena para Acción de Gracias gracias a los bancos de alimentos del estado (wakeforestnc.gov)

Los sitios que ofrecen Pavos y cenas gratis en Phoenix son:

Banco de Alimentos de Santa María

Esta organización distribuirá alimentos navideños del 24 al 26 de noviembre. En su sitio web detallan que la comida se repartirá en el Centro de Alimentos del Vecindario de Phoenix (3131 W. Thomas Rd., Phoenix, AZ 85017) y en el Centro de Alimentos del Vecindario Surprise (13050 W. Elm St., Surprise, AZ 85378).

La entrega se concretará el lunes 24 de noviembre, de 8.00 a 12.00 hs (hora local); el martes 25 de noviembre, de 8.00 a 12.00 hs, y el miércoles 26 de noviembre, de 8.00 a 11.00 hs, en ambos centros.

Misión de Rescate Phoenix

Desde su página oficial, este banco de alimentos informó que entregará un pavo congelado, productos para la cena de Acción de Gracias y artículos de higiene básicos. Será el sábado 22 de noviembre, de 9.00 a 12.00 hs, en el Almacén de donaciones de Phoenix Rescue Mission, ubicado en 2515 N. 34th Dr., Phoenix, AZ 85009.

Entre los requisitos que pide la organización, se solicita llevar identificación con foto; y solo se permitirá un paquete por familia. Además, se aconseja llevar un carrito para transportar los alimentos, ya que los paquetes pueden ser pesados para levarlos a pie o en transporte público.

La Fundación HeroZona

La Fundación HeroZona junto con la Iglesia Bautista Pilgrim Rest de Phoenix entregarán pavos congelados y productos básicos de despensa para guarniciones. Desde su página oficial, informaron que los pavos congelados se podrán obtener el sábado 22 de noviembre, a las 9.00 hs, en el Puesto 65 de Travis L. Williams, 1624 E. Broadway Rd., Phoenix, AZ 85040.

Entidades benéficas recaudan pavos para luego entregarlos a los más necesitados (AP foto/Peter Morgan) Peter Morgan - AP

Por otra parte, los productos básicos de despensa se repartirán el sábado 22, de 11.00 a 13.00 hs, en 1401 E. Jefferson St., Phoenix, AZ 85034.

Desde la organización aseguran que se entregará solo un pavo por familia, no hay requisitos de ingreso y tampoco se solicitará identificación. Las unidades se entregarán hasta agotar existencias.

Para la entrega de alimentos, en cambio, sí pedirán identificación y dirección de las personas.

Qué otros bancos de alimentos ofrecen ayuda en Phoenix

Estas organizaciones entregarán pavos gratis en Phoenix (HarlemGrown)