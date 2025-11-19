Qué supermercados de Estados Unidos ofrecen pavos gratis para el Día de Acción de Gracias
Las grandes tiendas lanzaron beneficios adicionales para sus clientes antes de la celebración de Thanksgiving
- 4 minutos de lectura'
El pavo es la comida estrella de la mesa de Acción de Gracias en Estados Unidos. En 2025, este platillo viene con un incentivo extra: gracias a las promociones de las cadenas de supermercados se podría conseguir gratis.
Los supermercados de EE.UU. que ofrecen pavos gratis en Thanksgiving
Muchos supermercados están ofreciendo pavos gratis, aunque bajo condiciones de compras previas. La mayoría de las cadenas ofrece 2x1 y paquetes de cenas con descuento, según Money.
Entre la lista de supermercados figuran los siguientes:
Acme
Acme ofrece un pavo congelado gratis a los clientes de su programa de recompensas “Acme for U”. Para ser elegible, debe gastar un total de US$300 o más entre el 17 de octubre y el 27 de noviembre. La oferta es válida hasta el 27 de noviembre en las más de 150 tiendas de la cadena.
Foodtown
Este supermercado ofrece pavos gratis a quienes gasten US$400 con sus tarjetas Foodtown Club hasta el 26 de noviembre.
Gigante
Esta tienda brinda la posibilidad de obtener un pavo gratis tras acumular 400 puntos de recompensa entre el 1° de octubre y el 27 de noviembre. Esta oferta se puede canjear en tienda o en línea del 14 al 27 de noviembre.
Hy-Vee
Ofrece un pavo congelado gratis con la compra de un jamón Hormel Cure 81 en todas las tiendas Hy-Bee. La promoción está disponible hasta el 30 de noviembre en todas sus tiendas.
HEB
Los supermercados HEB, con sede en Texas, ofrecen un pavo congelado gratis con la compra de un jamón en espiral o deshuesado HEB. Esta promoción es válida hasta el 27 de noviembre.
ShopRite
Esta tienda ofrece pavos gratis y otros productos como jamones ahumados, pollos asados, lasañas de verduras, pavo asado a base de plantas y mucho más artículos, para aquellos miembros del programa de recompensas de ShopRite que gasten al menos US$400 con su tarjeta de cliente entre el 26 de octubre y el 27 de noviembre. La promoción está disponible en todas las tiendas, excepto en las sucursales de Maryland.
Mercados Weis
Mercado Weis ofrece la oportunidad de obtener un pavo, jamón con hueso o un Tofurky vegano sin costo al acumular un gasto de US$400 (400 puntos) con la tarjeta Weis Rewards. Esta oferta es válida hasta el 27 de noviembre.
Alimentos WinCo
La cadena WinCo regalará pavos a los clientes que gasten al menos US$125 en una sola compra. La promoción comienza el 19 de noviembre y finaliza el 26 del mismo mes.
BJ’s Wholesale Club
Aquellas personas que gasten US$150 o más en una sola transacción entre el 1 y el 10 de noviembre pueden obtener un pavo gratis, según informaron desde el sitio web oficial. La promoción se puede canjear desde el 15 de noviembre hasta el 26 del mismo mes.
Tiendas que ofrecen la cena de Acción de Gracias a precios accesibles
La compra del menú completo puede significar un ahorro en esta festividad. Los minoristas que ofrecen paquetes de alimentos son:
- Amazon: cena para 5 personas por US$25. Incluye un pavo congelado, puré de papas, panecillos y salsa de arándano.
- Walmart: cena de US$39,92 para 10 personas. Incluye un pavo, cebollas fritas, panecillos, papas, arándanos frescos, macarrones con queso y otros ingredientes.
- Aldi: menú de US$40 para 10 personas. Incluye un pavo con salsa, panecillos, macarrones con queso, salsa de arándanos, puré de papas y otros alimentos.
- Sam’s Club: cena para 10 personas a US$100. Incluye un pavo, panecillos, macarrones con queso, puré de papas, puré de batatas, y otros artículos.
- Lidl: menú para 10 personas por menos de US$36. Incluye un pavo, relleno, salsa, panecillos, macarrones con queso, y otros ingredientes.
