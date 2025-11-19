Qué supermercados de Estados Unidos ofrecen pavos gratis para el Día de Acción de Gracias

El pavo es la comida estrella de la mesa de Acción de Gracias en Estados Unidos. En 2025, este platillo viene con un incentivo extra: gracias a las promociones de las cadenas de supermercados se podría conseguir gratis.

Los supermercados de EE.UU. que ofrecen pavos gratis en Thanksgiving

Muchos supermercados están ofreciendo pavos gratis, aunque bajo condiciones de compras previas. La mayoría de las cadenas ofrece 2x1 y paquetes de cenas con descuento, según Money.

El pavo es un plato tradicional del Día de Acción de Gracias y muchas cadenas minoristas apuntan sus ofertas a este alimento (Pexels/RDNE Stock project)

Entre la lista de supermercados figuran los siguientes:

Acme

Acme ofrece un pavo congelado gratis a los clientes de su programa de recompensas “Acme for U”. Para ser elegible, debe gastar un total de US$300 o más entre el 17 de octubre y el 27 de noviembre. La oferta es válida hasta el 27 de noviembre en las más de 150 tiendas de la cadena.

Foodtown

Este supermercado ofrece pavos gratis a quienes gasten US$400 con sus tarjetas Foodtown Club hasta el 26 de noviembre.

Gigante

Esta tienda brinda la posibilidad de obtener un pavo gratis tras acumular 400 puntos de recompensa entre el 1° de octubre y el 27 de noviembre. Esta oferta se puede canjear en tienda o en línea del 14 al 27 de noviembre.

Los supermercados ofrecen pavos gratis bajo la condición de compra previa a través de varias promociones (Supermercados/Archivo) Getty Images

Hy-Vee

Ofrece un pavo congelado gratis con la compra de un jamón Hormel Cure 81 en todas las tiendas Hy-Bee. La promoción está disponible hasta el 30 de noviembre en todas sus tiendas.

HEB

Los supermercados HEB, con sede en Texas, ofrecen un pavo congelado gratis con la compra de un jamón en espiral o deshuesado HEB. Esta promoción es válida hasta el 27 de noviembre.

ShopRite

Esta tienda ofrece pavos gratis y otros productos como jamones ahumados, pollos asados, lasañas de verduras, pavo asado a base de plantas y mucho más artículos, para aquellos miembros del programa de recompensas de ShopRite que gasten al menos US$400 con su tarjeta de cliente entre el 26 de octubre y el 27 de noviembre. La promoción está disponible en todas las tiendas, excepto en las sucursales de Maryland.

Mercados Weis

Mercado Weis ofrece la oportunidad de obtener un pavo, jamón con hueso o un Tofurky vegano sin costo al acumular un gasto de US$400 (400 puntos) con la tarjeta Weis Rewards. Esta oferta es válida hasta el 27 de noviembre.

Con compras que superen ciertos montos, los consumidores tendrán acceso a un pavo gratis para el Día Acción de Gracias(Unsplash)

Alimentos WinCo

La cadena WinCo regalará pavos a los clientes que gasten al menos US$125 en una sola compra. La promoción comienza el 19 de noviembre y finaliza el 26 del mismo mes.

BJ’s Wholesale Club

Aquellas personas que gasten US$150 o más en una sola transacción entre el 1 y el 10 de noviembre pueden obtener un pavo gratis, según informaron desde el sitio web oficial. La promoción se puede canjear desde el 15 de noviembre hasta el 26 del mismo mes.

Tiendas que ofrecen la cena de Acción de Gracias a precios accesibles

La compra del menú completo puede significar un ahorro en esta festividad. Los minoristas que ofrecen paquetes de alimentos son: