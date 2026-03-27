El muro de Trump en Arizona amenaza a los jaguares de EE.UU.: solo quedan cinco en todo el estado

El gobierno de Donald Trump inició la construcción de 27 millas (43,4 kilómetros) de muro en el sureste de Arizona este marzo 2026. Según News21, la obra cruza el Valle de San Rafael con un contrato de US$300 millones. Los registros indican que ya instalan barreras de acero de 30 pies (9,1 metros) en zonas de alta importancia ecológica.

El peligro del muro en Arizona para el jaguar y la fauna local

La mayor preocupación de los conservacionistas se centra en el jaguar, un animal protegido bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción. Actualmente, solo existen cinco ejemplares documentados en el sur de Arizona desde 2011.

Los jaguares desaparecerán de EE.UU. si se construye el muro en Arizona. Facebook / Center for Biological Diversity

Si la construcción del muro cierra este corredor definitivo, los expertos advierten que la especie podría desaparecer por completo del territorio estadounidense al quedar aislada de las poblaciones en México.

El jaguar necesita amplios territorios para cazar y reproducirse, algo que el muro impide de forma física y permanente.

Un estudio realizado por la organización Sky Island Alliance, basado en cámaras de movimiento, estima que reducirá los cruces de fauna en un 86%. Además de los jaguares, especies como pumas, coyotes y jabalíes dependen de este paso para sobrevivir.

La situación es crítica debido a que el 95% de Arizona enfrenta condiciones de sequía, lo que obliga a los animales a recorrer territorios de grandes distancias para encontrar fuentes de agua potable. Sin acceso a estos corredores, las poblaciones enfrentan un riesgo de colapso genético y muerte por deshidratación.

Si la construcción del muro cierra este corredor definitivo, los expertos advierten que la especie podría desaparecer por completo (AP Foto/Andre Penner) Andre Penner - AP

Consecuencias económicas y argumentos de seguridad bajo el gobierno de Trump

El argumento oficial de la administración se basa en la necesidad de detener los cruces ilegales en el sector de Tucson. Sin embargo, los datos de monitoreo en el Valle de San Rafael contradicen esta prioridad de seguridad nacional.

Según los registros de las 60 cámaras instaladas por científicos en la zona, menos del 1% de los movimientos detectados corresponden a humanos. De ese porcentaje mínimo, más de la mitad son cazadores legales y no personas que intentan ingresar al país de forma irregular.

La construcción también amenaza la estabilidad financiera de las comunidades locales que viven del ecoturismo. El turismo de naturaleza y las actividades de conservación generaron US$36 millones en el condado de Santa Cruz durante 2019.

Los residentes locales y guías turísticos temen que la destrucción del paisaje y la pérdida de biodiversidad alejen a los visitantes que sostienen la economía regional.

El presidente Donald Trump frente a un trozo del muro en la frontera entre México y Estados Unidos, en San Luis, Arizona, el 23 de junio del 2020. (Foto AP/Evan Vucci) Evan Vucci - AP

Impactos negativos en los ecosistemas acuáticos

La barrera física, además de tener animales grandes, altera el flujo de sedimentos y agua durante las temporadas de monzones. El ecologista Michael Bogan, de la Universidad de Arizona, explica al medio citado que el muro puede actuar como un dique que acumula escombros y asfixia la vida acuática río abajo.

Especies como el pez Gila topminnow, que ya se encuentra en peligro, perderían su capacidad de repoblar las cuencas en el lado estadounidense tras las crecidas estacionales.

El lugar en donde se construirá el muro de Arizona es el único con presencia de jaguares y ocelotes en EE.UU. X /@Conservation CATalyst

Pese a que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) afirma que los diseños incluyen puertas de inundación para permitir el paso del agua, los científicos consideran estas medidas insuficientes para los caudales del desierto.

Por su parte, las organizaciones civiles mantienen jornadas de monitoreo y protestas en sitios históricos como el pueblo fantasma de Lochiel, donde ya se comenzaron con los trabajos previstos.