Elecciones en Arizona: la candidata de origen mexicano que se alza como la favorita en las primarias del estado

En el sur de Arizona, el escenario político se transformó con la convocatoria a una elección especial para llenar el vacío que dejó la muerte del representante Raúl Grijalva. En ese proceso, su hija, Adelita Grijalva, emergió como la principal aspirante a quedarse con la candidatura demócrata en las primarias del 15 de julio. De origen mexicano y con una trayectoria marcada por el activismo local y el legado de su padre, se posicionó como la figura a vencer.

Quién es Adelita Grijalva

Adelita Grijalva, de 54 años, inició su campaña apenas semanas después del fallecimiento de su padre, quien representó al distrito durante 22 años y se destacó como un férreo defensor del medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios.

Raúl Grijalva murió en marzo, a los 77 años, a raíz de un cáncer de pulmón. Hijo de un inmigrante mexicano, se convirtió en un emblema de la política progresista y presidió el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes.

Adelita Grijalva cuenta con el apoyo de figuras como los senadores Mark Kelly, Ruben Gallego y Bernie Sanders x.com/AdelitaForAZ

La hija del fallecido, quien anteriormente formó parte del Consejo de Supervisores del Condado de Pima y del Distrito Escolar Unificado de Tucson —ambos cargos que también ocupó su padre en décadas anteriores—, decidió presentarse para continuar esa labor. “Mi papá fue un defensor incansable, no solo del sur de Arizona, sino también del medio ambiente, las tierras públicas y el agua. Comprendió que aquí, el agua es vida”, explicó Adelita Grijalva en una entrevista con E&E News.

Durante un debate celebrado el 10 de junio, Adelita subrayó que el trabajo de su padre “es el legado que me formó”. Aunque reconoció la herencia política que carga, dejó en claro que no se trata solo de mantener un apellido: “He estado en la lucha durante más de 24 años. No es una campaña improvisada, sino el reflejo de un compromiso con esta comunidad”.

El peso de los apoyos y un distrito históricamente demócrata

La candidatura de Grijalva recibió el respaldo de figuras nacionales de alto perfil. Entre quienes apoyan su campaña se encuentran los senadores por Arizona Mark Kelly y Ruben Gallego, así como el senador Bernie Sanders y la representante Alexandria Ocasio-Cortez. También sumó el aval de organizaciones ambientales como el Sierra Club y el League of Conservation Voters Action Fund, además de sindicatos como la Hermandad Internacional de Trabajadores Eléctricos y el Sindicato de Trabajadores de las Comunicaciones de América.

El distrito 7 de Arizona, que abarca desde Tucson hasta la frontera con México, ha sido históricamente demócrata x.com/AdelitaForAZ

Los analistas destacan que, si bien su apellido le otorga visibilidad, su historial propio es el verdadero motor detrás de estos respaldos. “No se puede ganar solo por el nombre. Ella estuvo junto a los ambientalistas en todas las batallas importantes. Eso es lo que ven en Adelita”, señaló el estratega demócrata Adam Kinsey a E&E News.

Además, el distrito 7 de Arizona, que se extiende desde Tucson hasta la frontera con México y llega a zonas cercanas a Phoenix, ha mostrado una fuerte inclinación demócrata. Quien gane la primaria del martes estará, casi con certeza, en el Congreso tras la elección general del 23 de septiembre.

Los rivales de Adelita Grijalva en Arizona

En la interna demócrata, Adelita Grijalva enfrenta una competencia triangular. Su principal rival es Daniel Hernández Jr., ex legislador estatal de 35 años, conocido por haber asistido a la congresista Gabby Giffords cuando fue baleada en 2011. En aquel entonces, trabajaba como pasante y se le atribuyó haberle salvado la vida. Su perfil fue el de un demócrata más moderado, que defendió con énfasis los derechos laborales y el respaldo a ciertos proyectos mineros como una forma de reconectar al partido con la clase trabajadora.

El fallecido congresista, quien representó al distrito 7 de Arizona durante 22 años, fue un defensor clave del medio ambiente, los derechos de los pueblos originarios y las tierras públicas, legado que continúa su hija x.com/AdelitaForAZ

En un debate reciente, Hernández expresó: “No se puede decir que uno apoya a los trabajadores si no apoya el trabajo. Yo respaldo su derecho a llevar comida a sus mesas”. También ha sido el único de los tres principales candidatos en no rechazar donaciones de comités de acción política corporativos, y expresó abiertamente su apoyo a Israel y su disposición para colaborar con republicanos.

La tercera contendiente es Deja Foxx, una estratega digital de 25 años y activista por los derechos reproductivos. Planteó una campaña disruptiva y juvenil, que interpela a una nueva generación de votantes. Aunque reconoció el legado de Raúl Grijalva y destacó que este la recibió en su oficina tras su viral confrontación con el senador Jeff Flake en 2017, remarcó: “Este cargo no pertenece a una persona o a una familia. Pertenece a la gente y a familias como la mía”.