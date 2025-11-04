Resultados en vivo de las elecciones en Nueva York 2025: cómo va la votación a alcalde este martes 4 de noviembre
Este martes 4 de noviembre se resuelve la contienda; el conteo oficial incluye: votos por correo, votación anticipada, en ausencia, sufragios militares, por declaración jurada y de emergencia
Este martes 4 de noviembre de 2025 se realizan las elecciones en Nueva York. Las urnas abrieron desde las 6 hs y cerrarán a las 21 hs, mientras que el periodo de votación anticipada se realizó del sábado 25 de octubre al domingo 2 de noviembre. Con esto como antecedente, esta es la hora en la que se podrían conocer los resultados.
Elecciones en Nueva York 2025: a qué hora se conocen los resultados
Este martes, día de las elecciones a la alcaldía de Nueva York, los centros de votación cierran sus puertas a las 21 hs, momento en el que comenzarán a contabilizar los votos.
Aunque no existe una hora exacta en la que se den a conocer los resultados, se pueden tomar en cuenta los procesos de elecciones pasadas. Por ejemplo, en 2024, los primeros conteos llegaron a las 21.03 hs y la mitad de los votos se habían contabilizado a las 9.16 hs, de acuerdo con CNN.
El medio indica que el 90% de las boletas electorales se habían contabilizado alrededor de las 23 hs, lo que podría dar una idea de la hora en que se darán a conocer los resultados.
Es importante saber que los resultados oficiales nunca están disponibles el día de las elecciones. Los funcionarios electorales trabajan después de los comicios para contar el número de votos, “y es fundamental que se tomen el tiempo necesario para garantizar que se cuente cada sufragio”, destacan en Vote411.
Sin embargo, se podrán dar a conocer resultados no oficiales en la noche de este martes 4 de noviembre, una vez que los distritos electorales informen los votos emitidos.
Cuándo se darán a conocer los resultados oficiales de las elecciones en Nueva York
La Junta electoral de la Ciudad de Nueva York puede recibir votos por correo días después del día de las elecciones, por lo que los resultados de algunas contiendas podrían no conocerse hasta que se hayan recibido todos los sufragios.
En ese sentido, los votos por correo con matasellos del 4 de noviembre aún pueden llegar después del día de las elecciones y ser contabilizados.
Es así que los resultados electorales no se certificarán hasta que se hayan contado todos los votos, incluidos:
- Los emitidos por correo anticipado
- Los votos en ausencia
- Los votos militares
- Los votos por declaración jurada
- Los votos de emergencia
Qué se vota en Nueva York y candidatos a alcalde
En Nueva York, la contienda electoral que más genera expectativas es la de alcalde de la ciudad, que incluye a Zohran Mamdani, candidato demócrata, al exgobernador Andrew Cuomo, quien se postula como independiente tras perder las primarias demócratas de junio, y al republicano Curtis Sliwa.
En este ciclo electoral, los votantes también deben elegir un defensor del pueblo, un interventor municipal, presidentes de distrito, así como miembros del Ayuntamiento y responden a preguntas en la boleta electoral.
Lo que se vea en la boleta electoral puede variar según la dirección donde se esté registrado. Las diferencias pueden incluir aspectos como la votación para la elección de jueces.
Es importante recordar que el actual alcalde, Eric Adams, y el independiente Jim Walden, decidieron no competir en la elección. Sin embargo, sus nombres no se eliminarán de las boletas porque el tiempo límite establecido por la Junta electoral de la Ciudad de Nueva York venció el pasado 30 de mayo.
Seguí leyendo
En California. Guía para entender por qué el gobierno de Trump puede suspender las licencias comerciales a no ciudadanos
Según el DMV. Cuáles son los documentos necesarios para los migrantes que viajan en auto en Nueva York e impiden complicaciones con el ICE
Disposiciones oficiales. Para evitar al ICE en Texas: los documentos que todo migrante debe tener a mano si viaja por carretera
- 1
Kicillof quiere declarar en emergencia económica a la provincia y pide autorización para tomar más deuda
- 2
Una madre entró a la escuela de su hija y golpeó a una alumna de 14 años con una cadena
- 3
Se conoció la durísima sanción que deberá cumplir Racing por el recibimiento ante Flamengo
- 4
Desembarcó en Palermo el restaurante que es furor en zona norte y abre las 24 horas