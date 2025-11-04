Resultados en vivo de las elecciones en Nueva York 2025: cómo va la votación a alcalde este martes 4 de noviembre

Este martes 4 de noviembre de 2025 se realizan las elecciones en Nueva York. Las urnas abrieron desde las 6 hs y cerrarán a las 21 hs, mientras que el periodo de votación anticipada se realizó del sábado 25 de octubre al domingo 2 de noviembre. Con esto como antecedente, esta es la hora en la que se podrían conocer los resultados.

Elecciones en Nueva York 2025: a qué hora se conocen los resultados

Este martes, día de las elecciones a la alcaldía de Nueva York, los centros de votación cierran sus puertas a las 21 hs, momento en el que comenzarán a contabilizar los votos.

En las elecciones de este 4 de noviembre en Nueva York se elegirá a un nuevo alcalde y otros cargos Freepik

Aunque no existe una hora exacta en la que se den a conocer los resultados, se pueden tomar en cuenta los procesos de elecciones pasadas. Por ejemplo, en 2024, los primeros conteos llegaron a las 21.03 hs y la mitad de los votos se habían contabilizado a las 9.16 hs, de acuerdo con CNN.

El medio indica que el 90% de las boletas electorales se habían contabilizado alrededor de las 23 hs, lo que podría dar una idea de la hora en que se darán a conocer los resultados.

Es importante saber que los resultados oficiales nunca están disponibles el día de las elecciones. Los funcionarios electorales trabajan después de los comicios para contar el número de votos, “y es fundamental que se tomen el tiempo necesario para garantizar que se cuente cada sufragio”, destacan en Vote411.

Sin embargo, se podrán dar a conocer resultados no oficiales en la noche de este martes 4 de noviembre, una vez que los distritos electorales informen los votos emitidos.

Cuándo se darán a conocer los resultados oficiales de las elecciones en Nueva York

La Junta electoral de la Ciudad de Nueva York puede recibir votos por correo días después del día de las elecciones, por lo que los resultados de algunas contiendas podrían no conocerse hasta que se hayan recibido todos los sufragios.

Para participar de las elecciones generales de Nueva York como sufragista es requisito indispensable ser ciudadano estadounidense Freepik

En ese sentido, los votos por correo con matasellos del 4 de noviembre aún pueden llegar después del día de las elecciones y ser contabilizados.

Es así que los resultados electorales no se certificarán hasta que se hayan contado todos los votos, incluidos:

Los emitidos por correo anticipado

Los votos en ausencia

Los votos militares

Los votos por declaración jurada

Los votos de emergencia

Qué se vota en Nueva York y candidatos a alcalde

En Nueva York, la contienda electoral que más genera expectativas es la de alcalde de la ciudad, que incluye a Zohran Mamdani, candidato demócrata, al exgobernador Andrew Cuomo, quien se postula como independiente tras perder las primarias demócratas de junio, y al republicano Curtis Sliwa.

En este ciclo electoral, los votantes también deben elegir un defensor del pueblo, un interventor municipal, presidentes de distrito, así como miembros del Ayuntamiento y responden a preguntas en la boleta electoral.

Mamdani y Cuomo encabezan las preferencias entre los votantes de Nueva York en estas elecciones de 2025 Captura de pantalla/Telemundo 47

Lo que se vea en la boleta electoral puede variar según la dirección donde se esté registrado. Las diferencias pueden incluir aspectos como la votación para la elección de jueces.

Es importante recordar que el actual alcalde, Eric Adams, y el independiente Jim Walden, decidieron no competir en la elección. Sin embargo, sus nombres no se eliminarán de las boletas porque el tiempo límite establecido por la Junta electoral de la Ciudad de Nueva York venció el pasado 30 de mayo.