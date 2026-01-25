La ciudad de Arizona, donde creció Katie Hobbs, que construyó su propio lago para evitar inundaciones

Katie Hobbs nació y creció en Arizona, donde también se desarrolló a nivel profesional y político hasta convertirse en líder en su estado. La ciudad en la que pasó su infancia tiene un famoso lago que fue construido como una solución a las inundaciones que aquejaban a sus pobladores y actualmente es un sitio turístico que atrae a millones de personas al año.

La ciudad que construyó su propio lago y vio crecer a Katie Hobbs

Katie Hobbs creció en el seno de una familia de clase trabajadora en Tempe, según su sitio web. Esta ciudad también es conocida por haber construido su propio lago en un proyecto que daría inicio en 1966.

El Lago de Tempe fue construido para evitar inundaciones en la ciudad (Gobierno de Tempe)

James Elmore, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Estatal de Arizona, habría sido el responsable del inicio de construcción del lago de Tempe, luego de pedir a sus estudiantes la tarea de recuperar el cauce del Río Salado, de acuerdo con Salt River Stories.

Otra de las problemáticas que llevaron a la construcción del cuerpo de agua fue el control de inundaciones en la zona, las cuales se registraron en las décadas de 1970 y 1980 y ocasionaron muertes y lesiones en residentes locales, así como daños en propiedades y puentes de la ciudad.

Aunque los antecedentes de la construcción iniciaron a mediados de los 60, el proyecto comenzó hasta 1989 con el denominado Plan Maestro del Río Salado y hasta 1997 comenzó la edificación oficial del lago.

El Lago de Tempe comenzó a llenarse el 2 de junio de 1999 con agua del Proyecto Central Arizona y estuvo listo para el 14 de julio del mismo año.

El Lago de Tempe como atractivo turístico

Además del control de inundaciones, el lago también fomenta la recreación y el ocio, ya que en promedio atrae a 2,4 millones de personas al año.

El Lago de Tempe es un atractivo turístico y recreativo (Oficina de Turismo de Tempe)

Desde su apertura el 7 de noviembre de 1999, ha recibido a millones de visitantes y ha sido sede de eventos culturales y recreativos, de acuerdo con el gobierno de Tempe.

Una de las más emblemáticas fue la de la celebración del 4 de julio de 2000, por el Día de la Independencia de Estados Unidos, con más de 125 mil visitantes que observaron el espectáculo de fuegos artificiales que se lanzaron desde el puente de la Avenida Mill Este sobre el Lago Tempe Town.

Los cambios más importantes en el Lago de Tempe

A lo largo de los años se han implementado diversas mejoras en el lago, como la apertura del Splash Playground en Tempe Beach Park en 2002, la repoblación del lago con 5000 truchas arcoíris, o la inauguración de la Marina SRP Town Lake en la orilla norte del lago, según el gobierno de la ciudad.

Además, se instaló una zona de parque llamada Giuliano en honor al exalcalde Neil G. Giuliano, así como la restauración de partes del lecho del río Salt a su estado natural, para atraer a especies silvestres.

En 2024, el Lago de Tempe celebró su 25 aniversario, aunque ha tenido que ser rellenado por completo en tres ocasiones, debido a un fallo catastrófico y a una renovación planificada para su mejora.

El Lago de Tempe se ha sometido a diferentes mejoras en su infraestructura (Gobierno de Tempe)

El primer relleno fue en su creación e inauguración en 1999. El segundo se registró 11 años después cuando una de las represas inflables que sostenían el agua se rompió y liberó mil millones de galones de agua en el río, según

El fallo se dio debido al deterioro del material y a la exposición que este tuvo al desierto de Arizona. El rellenado se dio tras las reparaciones de emergencia. En 2015 se realizó un drenado intencional para reemplazar los materiales de caucho por unos más duraderos y posteriormente hacer el tercer y más reciente rellenado.