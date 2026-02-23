La promesa de Katie Hobbs para reducir taxes en Arizona ante anuncios recientes de la Corte Suprema de EE.UU.

La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, anunció medidas para aliviar la carga fiscal luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos invalidara gran parte de los aranceles comerciales impulsados por la administración Donald Trump. La mandataria expresó que las tarifas anteriores habían elevado precios de bienes básicos y afectado a sectores productivos.

Qué pasa con los aranceles en Arizona

La decisión judicial se produjo en un contexto de tensiones comerciales y debates sobre el alcance de las facultades presidenciales para imponer medidas económicas de alcance global.

La gobernadora emitió un comunicado sobre los impuestos en Arizona tras la decisión de la Corte Suprema X @GovernorHobbs

La gobernadora indicó en un comunicado oficial que mantuvo reuniones con propietarios de negocios, productores agrícolas y distribuidores de alimentos durante el último año. En esos encuentros, los participantes señalaron incrementos en costos operativos y dificultades para mantener precios competitivos.

Según Hobbs, los efectos se reflejaron en la desaceleración de proyectos, cancelación de inversiones y pérdida de puestos de trabajo en distintos sectores. También mencionó aumentos en productos esenciales como alimentos y vivienda.

El gobierno estatal considera que los aranceles funcionaron como un aumento indirecto de impuestos para los consumidores, ya que los costos adicionales fueron trasladados a los precios finales.

La promesa de Katie Hobbs para Arizona: compromiso de reducir impuestos y costos

Ante este escenario, la gobernadora anunció que promoverá recortes impositivos dirigidos a trabajadores y empresas locales. La meta es disminuir la presión fiscal y estimular la actividad económica dentro del estado.

“Si bien el daño de estos aranceles no se puede corregir de la noche a la mañana, seguiré haciendo todo lo que pueda para aumentar la asequibilidad y conectar a los arizonenses con empleos bien remunerados y hacer crecer nuestra economía, como lo he hecho durante los últimos tres años”, prometió la gobernadora.

Otra línea de acción consiste en oponerse a decisiones federales que, según la gobernadora, puedan incrementar gastos para los habitantes de Arizona. Este posicionamiento surge tras la posibilidad de nuevas medidas comerciales desde Washington. “Nunca dejaré de luchar”, señaló.

Katie Hobbs celebró el fallo y argumentó que estas medidas económicas perjudicaron gravemente a las familias y pequeños negocios locales al elevar los costos de vida Instagram/@govhobbs

Qué resolvió la Corte Suprema sobre los aranceles

El tribunal determinó que la imposición de tarifas globales por parte del Ejecutivo excedió las atribuciones presidenciales. La votación fue de seis jueces a favor y tres en contra.

La mayoría sostuvo que políticas con impacto económico significativo requieren autorización expresa del Congreso. El fallo se basó en la doctrina conocida como “major questions doctrine”, que limita decisiones unilaterales en temas de gran alcance.

El presidente del tribunal, John Roberts, encabezó la posición mayoritaria junto con otros magistrados de distintas corrientes. La decisión representa un límite al uso de poderes de emergencia para fines comerciales.

Trump respondió a la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. con un nuevo arancel global del 10%

Luego del pronunciamiento del tribunal, Donald Trump criticó la resolución y anunció que buscará aplicar nuevas tarifas al utilizar mecanismos legales alternativos. El mandatario sostuvo que la decisión limita la capacidad del Ejecutivo para responder a prácticas comerciales de otros países.

“Como presidente, no tengo que volver al Congreso para obtener la aprobación de los aranceles. ¡Ya se han obtenido, en muchos sentidos, hace mucho tiempo! ¡Además, la ridícula y mal redactada decisión de la Corte Suprema acaba de reafirmarlos!” dijo en un mensaje reciente en Truth Social.

Para el gobierno de Arizona, la eliminación de gran parte de los aranceles podría reducir costos en cadenas de suministro y facilitar la importación de insumos. Esto beneficiaría a sectores como la agricultura, la construcción y el comercio minorista.