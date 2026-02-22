La medida firmada por la gobernadora de Virginia que le da control y favorece a los inmigrantes vs. el ICE

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, firmó recientemente dos medidas que protegen a los migrantes y debilitan el alcance del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el estado. A partir de estas decisiones, se finalizaron los acuerdos 287(g) que las agencias estatales mantenían con la entidad migratoria.

Abigail Spanberger cancela los acuerdos 287(g) del ICE en Virginia

Al asumir el cargo, la gobernadora tomó una serie de medidas que apuntan a retirar la colaboración con la entidad para la aplicación de leyes migratorias. El 4 de febrero, publicó dos normativas en ese sentido.

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, firmó dos órdenes que apuntan contra la colaboración de agencias estatales con el ICE @SpanbergerForVA

En primer lugar, la Directriz Ejecutiva 1 fue la medida más relevante en términos de acciones concretas:

La gobernadora ordenó la finalización inmediata de todos los acuerdos 287(g) con entidades de Virginia.

con entidades de Virginia. La iniciativa alcanzó a la policía estatal y también al Departamento de Correccionales .

y también al . Spanberger sostuvo que estas alianzas afectan de manera impropia la responsabilidad y discreción de la policía de Virginia al gobierno federal.

al gobierno federal. Cada entidad debe informar en un plazo de cinco días hábiles los detalles de los acuerdos realizados con el ICE y cuándo se finalizaron de manera efectiva.

Por su parte, la Orden Ejecutiva 12 acompañó a esa medida y reafirmó las bases con las que las fuerzas de seguridad estatales deben actuar, según la gobernadora. Estos fueron los puntos clave:

Destaca la confianza pública como un requisito esencial para una labor policial efectiva y sostiene que las fuerzas de seguridad deben respetar la Constitución nacional y estatal.

para una labor policial efectiva y sostiene que las fuerzas de seguridad deben respetar la Constitución nacional y estatal. Establece explícitamente que la policía de Virginia no debe participar en la “vigilancia basada en el miedo” .

. Remarca que los esfuerzos deben centrarse en defender el estado de derecho e investigar delitos .

. La orden insta a todas las agencias de seguridad de Virginia a revisar sus manuales y acciones para corregir malas prácticas.

El ICE perdió los acuerdos 287(g) firmados con Virginia por las medidas de Spanberger ICE

Republicanos critican la cancelación de acuerdos del ICE en Virginia

Luego de que se conoció la medida de Spanberger que finaliza los acuerdos 287(g) con el ICE, el representante republicano John McGuire respondió con un comunicado.

"Esta directiva pondrá en peligro a más residentes de Virginia y a las fuerzas del orden. “Sienta un precedente peligroso”, remarcó el legislador. Además, aseguró que “la cooperación” de los oficiales “con las agencias locales, estatales y federales es vital para la seguridad” del estado.

La orden previa con la que Spanberger anuló la política migratoria de Youngkin

Además de las medidas recientes que tomó a comienzos de este mes, la gobernadora ya había tomado una decisión contra los alcances de la agencia migratoria el 17 de enero, durante sus primeras horas en el cargo.

En la Orden Ejecutiva 10, Spanberger rescindió la Orden Ejecutiva 47 de 2025, firmada por el anterior mandatario, Glenn Youngkin. La iniciativa establecía la obligación de que las agencias estatales participaran en acuerdos 287(g).

Luego de quitar ese requisito, la nueva mandataria procedió a cancelar los convenios vigentes y dejar en claro que las fuerzas de seguridad de Virginia no están encargadas de hacer cumplir las leyes migratorias.