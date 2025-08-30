Labor Day 2025 en Arizona: ¿pagan doble la jornada si se trabaja este feriado?

El Día del Trabajo o Labor Day es uno de los feriados más esperados del año, ya que marca el fin de las vacaciones de verano boreal. Al ser un festivo federal, muchas empresas y oficinas en Arizona y el resto de Estados Unidos cierran sus puertas, lo que lleva a la pregunta: ¿se le debe pagar el doble a los empleados que trabajan durante esta jornada?

¿Se debe pagar doble si se trabaja en Labor Day en Arizona?

De acuerdo con la Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés), los empleadores en Estados Unidos no están obligados, con ciertas excepciones, a dar un pago extra o pagar el doble a los empleados que laboren durante el Día del Trabajo o cualquier otro feriado nacional.

Entre los beneficios que las empresas en el país no están obligadas a otorgar a su personal está dar pagos extra por días feriados, vacaciones, por ausencia debido a alguna enfermedad o por terminación de contrato laboral.

Tampoco están obligados a otorgar un pago adicional por laborar en días feriados o fines de semana; dar vacaciones pagadas o días festivos nacionales o locales, así como tiempo personal para comer o descansar durante el horario de trabajo; por último, tampoco están obligadas las empresas a establecer un límite máximo de horas laborales por día y un límite de días laborales a la semana.

No obstante, la División de Salarios y Horas del Departamento del Trabajo indica que hay excepciones como los trabajadores federales o los empleados cuyo contrato individual indique que sus patrones están obligados a dar un pago adicional en los casos anteriores, así como a los trabajadores que laboran más de 40 horas a la semana.

La Oficina de Gestión de Personal (OPM, por sus siglas en inglés) indica que la mayoría del personal de las oficinas gubernamentales tienen derecho a una licencia pagada durante los feriados nacionales.

Otros días feriados nacionales en EE.UU.

En Estados Unidos, hay 11 días festivos nacionales a lo largo del año. Cada cuatro años, se suma uno adicional: el Día de la Investidura Presidencial, en el que las empresas pueden dar el día libre.

Los feriados federales en Estados Unidos son:

Año Nuevo (1° de enero)

(1° de enero) Día de Martin Luther King Jr. (tercer lunes de enero)

(tercer lunes de enero) Día de los Presidentes o Cumpleaños de Washington (tercer lunes de febrero)

o (tercer lunes de febrero) Día de los Caídos ( Memorial Day , último lunes de mayo)

( , último lunes de mayo) Juneteenth – Día de la Independencia Nacional (19 de junio)

(19 de junio) Día de la Independencia (4 de julio)

(4 de julio) Día del Trabajo ( Labor Day , primer lunes de septiembre)

( , primer lunes de septiembre) Día de Colón ( Columbus Day , segundo lunes de octubre)

( , segundo lunes de octubre) Día de los Veteranos (11 de noviembre)

(11 de noviembre) Día de Acción de Gracias (cuarto jueves de noviembre)

(cuarto jueves de noviembre) Navidad (25 de diciembre)

Historia del Día del Trabajo en EE.UU.

Según el Departamento del Trabajo de EE.UU., el origen de esta celebración se remonta a finales del siglo XIX, cuando fue reconocida por un pequeño grupo de activistas en favor de los derechos de los trabajadores y por algunos estados del país.

Entre 1885 y 1886, tras la aprobación de órdenes municipales, surgió un movimiento para que el Labor Day (Día del Trabajo) fuera reconocido por ley estatal. Aunque Nueva York fue el primer estado en impulsar una iniciativa, Oregon se convirtió en la primera entidad en aprobar una ley, el 21 de febrero de 1887.

Finalmente, el 28 de junio de 1894, el Congreso estableció el primer lunes de septiembre como Labor Day a nivel nacional.