Labor Day 2025: las tiendas que cierran y abren el Día del Trabajo en EE.UU. en Arizona
Como sucede cada año, algunos locales atenderán con horario especial debido al día festivo en el estado
- 4 minutos de lectura'
Como cada primer lunes de septiembre, en Arizona y el resto del país se celebra Labor Day o Día del Trabajo, fecha que marca el fin de las vacaciones de verano boreal. Al ser un feriado federal, el próximo 1° de septiembre algunas tiendas y oficinas cierran sus puertas o funciona en horario limitado.
Qué tiendas abren y cierran en Labor Day en Arizona
En el Día del Trabajo en el estado, algunas tiendas y negocios cierran sus puertas con motivo de la celebración, entre ellas las oficinas gubernamentales y algunos servicios de mensajería, así como algunos supermercados.
De acuerdo con CBS News, durante esta celebración las grandes tiendas minoristas y restaurantes que sí ofrecerán servicio durante Labor Day en el estado son:
- Target: horario regular
- Walmart: horario regular
- Walgreens: horario limitado
- Aldi: horario especial
- Trader Joe’s: horario limitado
- Whole Foods Market: horario modificado
- Kroger: horario regular
- Barnes & Noble: (por confirmar)
- Home Depot: (por confirmar)
- HomeGoods: (por confirmar)
- IKEA: (por confirmar)
- Kohl’s: (por confirmar)
- Lowe’s: (por confirmar)
- Macy’s: (por confirmar)
- Marshall’s: (por confirmar)
- Nordstrom: (por confirmar)
- Petco: (por confirmar)
- Sam’s Club: (por confirmar)
- Sears: (por confirmar)
- Staples: (por confirmar)
En el caso de los sitios que no abrirán sus puertas en el día festivo está Costco, junto con las oficinas gubernamentales y servicios de mensajería:
- Oficinas de gobierno
- Bibliotecas
- Bolsa de Valores
- Servicio Postal de Estados Unidos
- Principales bancos del país, como Bank of America
- Servicios de mensajería ,como UPS y FedEx
- Escuelas
- División de Vehículos Motorizados de Arizona
Ofertas durante Labor Day 2025
Además del gran número de tiendas y restaurantes que abren sus puertas durante este día festivo, muchas tiendas departamentales ofrecen descuentos en su mercancía, en especial con motivo del regreso a clases y fin de temporada de verano, de acuerdo con USA Today.
Según el medio, los descuentos suelen iniciar a mediados de agosto de cada año y extenderse a los primeros días de septiembre, durante las celebraciones por el Día del Trabajo. Entre las tiendas que por lo general cuentan con ofertas en el día feriado están Amazon, West Elm, Target, Walmart, Lowe’s, Samsung, Nordstrom y Pottery Barn.
Entre las principales ofertas que se encuentran este día están vinculadas con artículos para el hogar, como colchones, ropa de cama, electrodomésticos de gran tamaño y muebles, aunque también se pueden encontrar rebajas en tecnología, ropa y accesorios.
El medio sugiere a las personas que comparen precios en las tiendas de sus preferencias previo al Labor Day, para identificar si en verdad se realizan descuentos.
Origen del Día del Trabajo en EE.UU.
El origen del Día del Trabajo o Labor Day se remonta a fines del siglo XIX, de acuerdo con el Departamento del Trabajo, cuando comenzaron a surgir grupos de activistas que protestaban para exigir mejores condiciones laborales. A estas personas se les debe en gran medida algunos de los actuales derechos de los trabajadores, como jornadas de máximo ocho horas y días de descanso.
En la década de 1880, surgió un pequeño movimiento para lograr que se reconociera el Labor Day como una ley estatal; fue entre 1885 y 1886 que Nueva York se convirtió en la primera entidad del país en presentar una iniciativa al respecto. Sin embargo, Oregon fue el primer estado en aprobar dicha ley el 21 de febrero de 1887.
Durante ese mismo año, otros tres estados (Colorado, Massachusetts y Nueva Jersey) junto a la Gran Manzana aprobaron leyes locales para establecer el día festivo. Sin embargo, el primer Día del Trabajo se celebró el martes 5 de septiembre de 1882 en la ciudad de Nueva York.
Fue hasta el 28 de junio de 1894, que el Congreso estadounidense aprobó una ley que instauraba el primer lunes de septiembre como el Labor Day a nivel federal.
Otras noticias de Agenda EEUU
Para latinos en Texas. Esta biblioteca pública ofrece cursos de inglés gratis en septiembre de 2025
En California. Calendario de pagos del Seguro Social: cuándo se pagan los cheques de septiembre de 2025
Guía para migrantes. Los documentos que necesitas para subir a un avión, si no eres residente legal en EE.UU.
- 1
Antonela Roccuzzo emocionó a todos al dejar ver la foto que eligió como fondo de pantalla de su celular
- 2
Marley tuvo una accidentada experiencia en China y mostró cómo quedó
- 3
Con denuncias de presiones y polémica por la motosierra, presentó su renuncia el titular del INTI
- 4
Mis vacaciones en el nuevo centro turístico de Corea del Norte, entre playas vacías y souvenirs de misiles a la venta