Adiós Arizona: la popular tienda de electrónica que cerró y subastará todo lo que queda hasta el martes 26 de agosto

La popular tienda Fry’s Electronics en Phoenix, conocida por su decoración inspirada en templos aztecas, cerró sus puertas en 2021 y en la actualidad remata todo lo que queda de su inventario. Desde muebles y estanterías hasta tecnología de segunda mano, la subasta en línea estará abierta hasta el martes 26 de agosto de este año.

Subasta de Fry’s Electronics en Phoenix: estanterías y artículos electrónicos desde US$5

La tienda de electrónicos y computación, que estuvo ubicada en la intersección de Thunderbird Road y 30th Avenue, suspendió sus operaciones después de que la cadena Fry’s Electronics, que llegó a operar decenas de sucursales en todo el país norteamericano, se declarara en quiebra. Actualmente, el remate en línea es organizado por la empresa Sierra Auctions.

En la subasta se puede acceder a artículos, como estanterías y exhibidores para tienda, desde los 5 dólares Captura de pantalla Sierra Auction

La mayoría de los artículos incluye estanterías y exhibidores para tiendas, como racks de exhibición, estantes de alambre para libros, una pared de casilleros, contenedores de plástico y carritos de compras con ganchos para productos. Todos disponibles desde un precio inicial de cinco dólares.

Además, se pueden adquirir piezas de los llamativos accesorios con forma de templo que caracterizaban el local. Como muchas sucursales de Fry’s en Estados Unidos, la de Phoenix adoptó una temática prehispánica. Entre ellos, más de una docena de palmeras falsas de casi ocho metros están disponibles desde una oferta inicial de US$50, así como una colección de candelabros de estilo azteca a partir de los US$12.

Los interesados pueden comprar las típicas palmeras falsas de casi 8 metros que están disponibles desde una oferta inicial de US$50 Captura de pantalla Sierra Auction

El producto más llamativo de la subasta es una estatua de serpiente personalizada de 3 metros con un precio actual de US$550. El ganador deberá encargarse del retiro del artículo, al igual que con todos los demás objetos del remate.

Los coleccionistas y aficionados locales también tuvieron la oportunidad de adquirir tecnología que la tienda solía vender. Entre los lotes que estuvieron disponibles había televisores de pantalla plana, un refrigerador de acero inoxidable Samsung y otros elementos de electrónica variada, como monitores e impresoras, según detalló Phoenix New Times.

Fry’s Electronics: de su apertura en 1997 a su icónica tienda de Thunderbird Road

Fry’s Electronics nació en Silicon Valley en 1985 y, con el tiempo, se expandió a múltiples sucursales en California y otros ocho estados. Su primera sucursal en Arizona abrió en Baseline Road, justo al oeste de la Interstate 10, en junio de 1997, seguida dos años después por la ubicación en Thunderbird Road.

Los aficionados pueden comprar una estatua de serpiente personalizada de 3 metros con un precio actual de US$550 Captura de pantalla Sierra Auction

Al igual que muchas de sus sucursales, cada local ubicado en el Valle contaba con una decoración y temática únicas, inspiradas en elementos característicos de su región. Por ejemplo, el local de San Diego tenía el aspecto de un portaaviones, mientras que la de Houston exhibía una maqueta de la Estación Espacial Internacional.

La tienda de Tempe presentaba una temática de golf, mientras que la de Thunderbird Road estaba inspirada en un templo azteca, con una fachada exterior que imitaba la entrada de un templo y dos dragones gigantes. La temática continuaba en el interior, donde había una escena a tamaño real con maniquíes disfrazados que mostraba el ‘sacrificio’ de computadoras antiguas y otros aparatos electrónicos obsoletos ante sus dioses.