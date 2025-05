Qué pasa si no tramito la Real ID en Phoenix antes del 7 de mayo: ¿aplica para migrantes?

La Real ID va a comenzar a ser obligatoria para ingresar a edificios federales y abordar vuelos dentro del país a partir del miércoles 7 mayo de 2025. Los residentes de Phoenix, Arizona, y el resto de Estados Unidos, deberán contar con esta identificación que responde a los requisitos de seguridad federales. Esta medida también incluye a los migrantes que residan legalmente en el país y puedan cumplir con los documentos solicitados.

La fecha límite para tramitar la Real ID

El proceso de implementación se extendió más de lo previsto y el gobierno federal no tuvo más remedio que posponer varias veces la fecha límite. Ante esta situación, el Departamento de Seguridad Nacional extendió la entrada en vigor de esta ley para poder avanzar con la transición. Finalmente, el nuevo vencimiento se fijó para el 7 de mayo de este año, según usa.gov.

Además de la Real ID, la TSA acepta otros documentos para pasar los controles de seguridad en los aeropuertos de EE.UU. (Archivo) TSA

Lourdes Lerma, portavoz del Departamento de Transporte de Arizona, le explicó a AZCentral: “La Real ID no es necesaria si ya se cuenta con otro documento emitido por el gobierno federal”. Además, agregó: “Brinda comodidad, ya que con esta nueva tarjeta puede evitarle al usuario cargar con el pasaporte cada vez que viaje, porque si se extravió, tendría que volver a pagar para volver a adquirirlo”.

¿Qué pasa si no tengo la Real ID después del 7 de mayo de 2025?

Las personas que no cuenten con la Real ID, no podrán usar su licencia de conducir o su identificación estatal estándar para abordar vuelos nacionales ni para ingresar a instalaciones federales de alta seguridad. De no contar con una, va a ser obligatorio presentar una opción de identificación válida como el pasaporte, la green card, una tarjeta de autorización de empleo (EAD) emitida por el Uscis o una border crossing card.

Paso a paso para tramitar la Real ID en Phoenix

Los tramites para poder obtener la REAL ID deberán llevarse a cabo en las oficinas de la DMV (Archivo) Captura de video NBC

El procedimiento para aquellos residentes de Arizona que deseen tramitar la Real ID comienza con la recolección de la documentación necesaria. Entre ella se encuentran:

Prueba de identidad con fecha de nacimiento (como pasaporte o acta de nacimiento).

con fecha de nacimiento (como pasaporte o acta de nacimiento). Número de seguro social.

Dos comprobantes de domicilio (pueden ser facturas o resúmenes bancarios).

Posteriormente, se deberá pedir un turno a través de la página web del DMV o también podrá hacerlo llamando al 602-255-0072. El día del turno deberá asistir a la oficina correspondiente con todos los papeles solicitados. En ese lugar le realzarán la verificación, le tomarán la firma electrónica y las huellas digitales. Una vez finalizado el trámite tendrá que abonar una tarifa de US$25. La Real ID será enviada por correo en un plazo estimado de dos semanas.

¿La Real ID es obligatoria para migrantes en Estados Unidos?

La ley Real ID alcanza a ciudadanos, residentes permanentes y migrantes que puedan acreditar su estatus legal en el país. Esto significa que, para acceder a esta identificación reforzada, es indispensable presentar la documentación que respalden que la estadía sea legal en Estados Unidos. Por lo cual, no aplica para personas indocumentadas.