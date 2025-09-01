SNAP en Arizona: cuándo se depositan los cupones en el mes de septiembre

Cada mes, millones de personas reciben los cupones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), el cual está destinado a familias de bajos recursos y busca incentivar una mejor alimentación en los habitantes de Arizona y otras entidades de Estados Unidos, por lo que las autoridades han publicado el calendario con las fechas de pagos a sus beneficiarios.

Calendario de pagos del SNAP en Arizona durante septiembre 2025

El Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) compartió las fechas exactas del pago del SNAP y el orden en el que los ciudadanos de Arizona recibirán sus beneficios durante los primeros 13 días de septiembre de 2025.

El SNAP busca prevenir malnutrición en familias de bajos recursos (Pexels/Michael Burrows)

Según la dependencia, los pagos de los cupones alimentarios se depositarán en las primeras dos semanas del mes y en orden, de acuerdo con la primera letra del apellido del beneficiario, en las siguientes fechas:

Si la primera letra del apellido es A y B: el depósito se realizará el día 1° de septiembre.

Si la primera letra del apellido es C y D: el depósito se realizará el día 2 de septiembre.

Si la primera letra del apellido es E y F: el depósito se realizará el día 3 de septiembre.

Si la primera letra del apellido es G y H: el depósito se realizará el día 4 de septiembre.

Si la primera letra del apellido es I y J: el depósito se realizará el día 5 de septiembre.

Si la primera letra del apellido es K y L: el depósito se realizará el día 6 de septiembre.

Si la primera letra del apellido es M or N: el depósito se realizará el día 7 de septiembre.

Si la primera letra del apellido es O y P: el depósito se realizará el día 8 de septiembre.

Si la primera letra del apellido es Q y R: el depósito se realizará el día 9 de septiembre.

Si la primera letra del apellido es S y T: el depósito se realizará el día 10 de septiembre.

Si la primera letra del apellido es U y V: el depósito se realizará el día 11 de septiembre.

Si la primera letra del apellido es W y X: el depósito se realizará el día 12 de septiembre.

Si la primera letra del apellido es Y y Z: el depósito se realizará el día 13 de septiembre.

Cuáles son los requisitos para solicitar SNAP en Arizona

Las autoridades de Arizona explican cuáles son los requisitos para ser beneficiario del SNAP en su entidad y señalan en su sitio web que el programa está destinado a prevenir la desnutrición en su estado.

Los requisitos para solicitar por primera vez o renovar los beneficios del programa son:

Prueba de ciudadanía e identidad.

Tarjetas de registro de extranjero si es ciudadano no estadounidense.

Números de Seguro Social.

Nombre, dirección y número de teléfono.

Comprobante de ingresos del último mes.

Estado de cuenta bancario o cooperativa de crédito.

Comprobante de alquiler/hipoteca.

Comprobante de facturas de servicios públicos.

En Arizona se recomienda realizar la evaluación de elegibilidad en línea y posteriormente enviar la solicitud para la asistencia nutricional.

Además de la documentación y el proceso correspondiente, el SNAP menciona que sus beneficiarios deben tener recursos e ingresos limitados, o miembros de la familia que sean adultos mayores, o tengan alguna discapacidad.

Las familias con recursos e ingresos limitados pueden formar parte del SNAP (Pexels/Anna Shvets)

Cuánto deposita el SNAP en Arizona y dónde se puede comprar

Los montos que entregará el SNAP a las familias beneficiarias en Arizona dependerá del número de integrantes de la misma, según el Departamento de Seguridad Económica de Arizona (DES, por sus siglas en inglés). Las cantidades estimadas son:

US$292 para una persona.

US$536 para dos personas.

US$768 para tres personas.

US$975 para cuatro personas.

US$1158 para cinco personas.

US$1390 para seis personas.

US$1536 para siete personas.

US$1756 para ocho personas.

Quienes sean beneficiarios del programa recibirán una tarjeta de transferencia electrónica de beneficios (EBT, por sus siglas en inglés) en la que se les depositará mensualmente el monto correspondiente.

Los beneficiarios de SNAP recibirán sus pagos mensuales en su EBT (Web/ Gobierno de Arizona)

Esta tarjeta funcionará igual que una de crédito o débito, aunque solo podrá canjearse por alimentos en tiendas y supermercados específicos, algunos de ellos son Walmart, Amazon y Aldi.

Otros estados, además de Arizona, también podrán recibir la EBT como método de pago, además de los establecimientos que mencionen que ofrecen Asistencia Nutricional.

El saldo de la tarjeta podrá consultarse a través del sitio web oficial, en donde también podrá cambiarse el PIN de cuatro dígitos para mayor seguridad, según el DES. Además, se indica que los ciudadanos que estén dentro del SNAP no deberán utilizar su EBT con fines ilegales o contrarios a los que marca el programa, ya que se les retirará y podrían ser procesados judicialmente.