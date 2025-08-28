Calendario de pagos SNAP en Illinois: cuándo se hace el depósito del beneficio de septiembre

Cada mes, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) ayuda económicamente a más de 40 millones de personas de bajos recursos en Estados Unidos. Más de un millón de residentes en Illinois son parte de esta estadística, por lo que es importante conocer el calendario de pagos de esta iniciativa que busca mejorar la alimentación de los ciudadanos.

Pago de SNAP en Illinois en septiembre 2025: fechas de depósito

El gobierno de cada estado define cuándo se repartirán los cupones SNAP cada mes. El Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) explicó que, en el caso de Illinois, se toma en consideración el último dígito del número de identificación individual del jefe de familia para la asignación de fechas.

1.9 millones de habitantes en Illinois usan cupones SNAP para ir de compras cada mes (Pexels/Jack Sparrow)

Desde el 23 de octubre de 2017 se estableció que los beneficios estarán disponibles entre los días 1° y 10 de septiembre. La fecha exacta corresponderá con el último número presente en la identificación.

Por el otro lado, para los residentes de Illinois que se hayan inscrito en el programa SNAP antes del 23 de octubre de 2017, las fechas de entrega del apoyo económico serán del día 1° al 20 de septiembre, con excepción de los días 11, 12, 14, 15, 16, 18 y 19, según lo expuesto por el USDA.

De acuerdo con la Facultad de Derecho de Cornell, el jefe de familia se caracteriza por ser el principal sustento de todos los que viven bajo un mismo techo, ya sea por compartir lazos sanguíneos, matrimoniales o por adopción.

En Estados Unidos, ser jefe de familia se considera un estatus impositivo que tendrá efectos en la forma como los ciudadanos declaran sus impuestos y la cantidad que pagarán.

Requisitos para solicitar los cupones SNAP

El Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS) aseguró que la mayoría de las familias de bajos ingresos son candidatas para recibir los beneficios de SNAP.

Para recibir los beneficios de SNAP, el IDHS toma en consideración si en el hogar viven adultos mayores (Pixabay)

Aunque las autoridades analizan los casos según las condiciones particulares de cada hogar, el departamento explicó que los factores más relevantes tomados en cuenta para aprobar una solicitud son:

Ingresos

Gastos

Número de personas que viven y comen juntas.

Los ingresos brutos mensuales que una familia debe reportar para ingresar al programa SNAP también dependen del tipo de personas que habitan bajo un mismo techo, como detalló el IDHS.

Por ejemplo, los ingresos mensuales máximos permitidos para recibir esta asistencia son de US$4290 para una familia de cuatro integrantes, donde ninguno de sus miembros es mayor de 60 años o presenta una discapacidad.

En cambio, el ingreso máximo para un hogar con cuatro miembros donde alguno de ellos sí presenta estas características es de US$5200.

El 29 de julio de 2025, el gobierno de Illinois declaró que 1.9 millones de residentes en Illinois utilizan cupones SNAP para alimentarse a sí mismos y a sus familias. Según el USDA, 41.7 millones de estadounidenses aprovechan este programa de asistencia cada mes.

Cuánto dinero valen los cupones SNAP y qué artículos se pueden comprar con ellos

Los cupones de SNAP se depositan en Illinois Link, una tarjeta de plástico que se ve y funciona como una tarjeta de débito, explicó el IDHS.

Los cupones SNAP están destinados para la compra de alimentos básicos (Pexels/Wendy Wei)

De acuerdo con el IDHS, el valor de los cupones que recibe cada beneficiario depende de la cantidad de personas que viven en la misma casa, sus ingresos y los gastos que realizan mensualmente, como son:

Renta o hipoteca

Impuestos de propiedad

Seguro de la casa

Servicios públicos

Servicios de guardería

Manutención de niños

Cuentas médicas de familiares que sean adultos mayores o discapacitados

El IDHS aclaró que los cupones SNAP pueden usarse para comprar la gran mayoría de alimentos básicos, así como semillas para sembrar plantas comestibles. La comida caliente preparada y los artículos para el hogar que no son comestibles no entran en los productos cubiertos por SNAP.