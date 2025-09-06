Armenia vs. Portugal, hoy: hora de EE.UU. y cómo ver en vivo el partido de eliminatorias de UEFA

Portugal, comandada por Cristiano Ronaldo, continuará con las eliminatorias al Mundial 2026 de la UEFA visitando a Armenia, la cual espera dar la sorpresa y vencer a la escuadra lusa en el Grupo F.

Cómo y a qué hora ver Armenia vs. Portugal desde EE.UU.

Armenia recibirá a Portugal este sábado 6 de septiembre en el Vazgen Sargsyan Republican Stadium, a las 12.00 hs, tiempo del Este de Estados Unidos, de acuerdo con ESPN.

Armenia recibe a Portugal en el Vazgen Sargsyan Republican Stadium

De acuerdo con el sitio oficial de la UEFA, todos los partidos de eliminatorias de esta zona se podrán seguir en Disney+, Fox Sports, Fubo TV y Vix.

Armenia no ha tenido participación en competencias oficiales desde sus partidos de La Liga de Naciones. Ante esto, la Federación Armenia de Fútbol busco una serie de partidos amistosos para la escuadra previos al arranque de esta etapa de eliminatorias. El primero de ellos fue el pasado 6 de junio en contra de Kosovo , en el cual no salieron en su mejor noche y recibieron cinco goles por parte de la selección local. Posteriormente, viajaron a Montenegro para enfrentar a dicho combinado. El partido tuvo ocasiones de gol para ambos equipos y al final se fueron a casa con un 2-2 en el marcador.

desde sus partidos de La Liga de Naciones. Ante esto, la Federación Armenia de Fútbol busco una serie de para la escuadra previos al arranque de esta etapa de eliminatorias. El primero de ellos fue el pasado 6 de junio en contra de , en el cual no salieron en su mejor noche y recibieron cinco goles por parte de la selección local. Posteriormente, viajaron a para enfrentar a dicho combinado. El partido tuvo ocasiones de gol para ambos equipos y al final se fueron a casa Portugal viene de una temporada exitosa tras proclamarse campeón de la Nations League 2025. Los portugueses superaron a Alemania y Dinamarca para llegar a dicha instancia en la que se enfrentaron a España. Los españoles y portugueses dieron uno de los partidos más emocionantes de la competencia que finalizó 2-2, por lo que se definió en penales. En esa instancia, Diogo Costa se convirtió en la figura. Este partido fue el último que jugó la escuadra dirigida por Roberto Martínez.

Cómo llegan Armenia y Portugal a este partido

La selección de Armenia no ha participado en ningún mundial de fútbol en su historia y ahora buscarán ser parte del Mundial 2026. Yegishe Melikyan fue nombrado nuevo técnico de Armenia el pasado mes de agosto, lo que le da menor tiempo para conocer a los jugadores.

Ante esto, el seleccionador mantuvo a la base de jugadores que han sido llamados en los juegos amistosos y la Liga de Naciones. Entre ellos se encuentra el centrocampista ofensivo Eduard Spertsyan, quien juega en el Krasnodar de Rusia, y el argentino Lucas Zelarayán, que tiene ascendencia armenia y decidió representar a dicho país.

Roberto Martínez, director técnico de Portugal, decidió seguir con la base de jugadores que le dio el campeonato de la Liga de Naciones.

Portugal se ubica en el grupo F junto a Armenia, Hungría e Irlanda

Qué necesitan Armenia y Portugal para clasificar al Mundial 2026

El clasificatorio de UEFA cuenta con 54 selecciones, las cuales se dividieron en 12 sectores, según la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en francés). El líder de cada uno de ellos tendrá su pase directo a la justa mundialista.

UEFA cuenta con el mayor número de boletos al Mundial 2026 (X/@UEFA) (X/@UEFA)

En el caso de los segundos lugares de cada grupo, entran en el play-off, junto a los cuatro ganadores de sección mejor clasificados de la Liga de Naciones, para definir las últimas cuatro plazas de la zona. UEFA cuenta con 16 boletos al Mundial 2026.