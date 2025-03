Arqueólogos descubren el fósil parcial de rostro humano más antiguo conocido en Europa occidental

WASHINGTON (AP) — Un fósil de una parte de la cara de un ancestro humano es el más antiguo de Europa occidental, informaron arqueólogos el miércoles.

El cráneo incompleto —una sección del hueso de la mejilla izquierda y la mandíbula superior— fue encontrado en el norte de España en 2022. El fósil tiene entre 1,1 millones y 1,4 millones de años, según una investigación publicada en la revista Nature.

“El fósil es emocionante”, afirmó Eric Delson, un paleontólogo del Museo Americano de Historia Natural, quien no participó en el estudio. “Es la primera vez que tenemos restos significativos de más de uno millón de años en Europa occidental”.

Una colección de fósiles más antiguos de ancestros humanos fue encontrada anteriormente en Georgia, cerca de la encrucijada de Europa oriental y Asia. Se estima que esos fósiles tienen 1,8 millones de años.

El fósil español es la primera evidencia que muestra claramente que los ancestros humanos “estaban realizando excursiones a Europa” en ese momento, dijo Rick Potts, director del Programa de Orígenes Humanos del Smithsonian.

Pero aún no hay evidencia de que los primeros llegados permanecieran allí mucho tiempo, dijo. “Pueden llegar a un nuevo lugar y luego extinguirse”, comentó Potts, quien no tuvo un papel en el estudio.

El cráneo parcial presenta muchas similitudes con Homo erectus, pero también hay algunas diferencias anatómicas, dijo Rosa Huguet, coautora del estudio y arqueóloga en el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social en Tarragona, España.

Homo erectus surgió hace alrededor de dos millones de años y se trasladó de África a regiones de Asia y Europa, con los últimos individuos extinguiéndose hace aproximadamente 100.000 años, afirmó Potts.

Puede ser un desafío identificar a qué grupo de humanos primitivos pertenece un hallazgo fósil si solo hay un único fragmento en lugar de muchos huesos que muestran una variedad de características, dijo Christoph Zollikofer, paleoantropólogo de la Universidad de Zúrich, quien no participó en el estudio.

El mismo complejo de cuevas en las montañas de Atapuerca en España, donde se encontró el nuevo fósil, también había proporcionado anteriormente otras pistas significativas sobre el pasado humano antiguo. Los investigadores que trabajan en la región también han encontrado fósiles más recientes de neandertales y de Homo sapiens primitivos.

