Así desafían los neoyorquinos la norma para llevar a sus perros en el metro

La ciudad de Nueva York tiene una regla para llevar a los perros en el transporte público: solo se puede hacer si el animal cabe en una bolsa, mochila o contenedor, según dicta la regulación, vigente desde 2016. Sin embargo, muchos residentes están decididos a desafiarla e improvisan formas de cargar a sus mascotas. Recientemente, el método de una mujer se viralizó y revivió el debate sobre este peculiar requisito.

La usuaria del metro, identificada como Jackie Hornung, bajaba las escaleras mientras en su espalda llevaba a “Lumi”, un perro de 23 kilogramos. Las patas delanteras y la cabeza del can quedaban ampliamente por fuera de la mochila, y la situación causó risa o sorpresa en la mayoría de los demás pasajeros. “Los perros tienen que ir en bolsas en el metro de Nueva York. Por eso el mío va en la mochila”, expresó la creadora de contenido en la descripción.

Una mujer y su perro se volvieron virales por la forma en que desafiaron la norma del metro de Nueva York para animales

En los comentarios, algunos usuarios expresaron su preocupación por el tamaño de Lumi y la forma de transportarlo. Otros recibieron la publicación con amor y comentaron sobre lo bello que es el perro, un samoyedo de año y medio.

“Me encanta cuando veo que la gente se aprovecha de esa regla tan vaga”; “Qué norma tan extraña, mi cachorro es un Jack Russell de menos de 6 kg y nueve meses, así que fácilmente cabría en una bolsa, pero no es así de tranquilo”, escribieron.

Ante las preocupaciones, la mujer aclaró que su perro no sufre el momento del traslado. “Lo acostamos en la mochila, pasa los brazos y abrochamos el collar. Luego nos aseguramos de que toda esta pelusa esté dentro y abrochamos la espalda, solo para que esté más seguro”, detalló su dueña.

Posteriormente, en entrevista con Newsweek, la propietaria añadió que su perro “adora que lo carguen” y que es “bastante tranquilo”. Además, la joven aseguró que también tiene otros animales, por lo que sabe cómo tratarlos para priorizar su comodidad.

La neoyorkina aseguro que su perro estaba cómodo y seguro en la mochila

Una regla “subjetiva”

Alexandra S. Levine, de The New York Times, señaló en 2018 que esta regla del tamaño para no “molestar” a los otros pasajeros es demasiado “subjetiva”. Por ello, algunos residentes optan por “disfrazar” a sus mascotas con bolsas para poder transportarlos, como muestra un video de TikTok de @gopuff, donde varios cachorros usan una bolsa azul, en lugar de ser transportados en una. El problema en este caso es que no los cubre por completo, como indica la pauta.

Muchos residentes se las ingenian para "vestir" a sus perros con bolsas

En 2018, The Guardian reportó que no se le permitió el acceso a un hombre que había cargado a su perro en una bolsa de arpillera. El dueño de la mascota y el administrador del metro discutieron sobre si cumplía o no con la regla de la autoridad. “Eso no es una bolsa”, expresó el empleado en aquel entonces.

