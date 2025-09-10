Así es el exclusivo carro de Miguel Cabrera, valorado en US$3,5 millones y con pocos ejemplares en el mundo

Miguel Cabrera se despidió en 2023 de una carrera extraordinaria en las ligas mayores de béisbol en Estados Unidos. Ese recorrido deportivo le permitió acceder a una gran colección de autos de alta gama, incluso al Pagani Huayra BC Roadster, valuado en 3,5 millones de dólares. O bien, al Bugatti Centodieci, con un precio cercano a US$9 millones.

El auto de Miguel Cabrera que muy pocos tienen

Cabrera es conocido no solo por su enorme talento y carrera en el béisbol, sino también por su afición a los autos de alta gama, según Swing Completo. Del Pagani Huayra BC Roadster, por ejemplo, solo se produjeron 40 autos.

El Pagani Huayra Roadster que fue fabricado 40 veces y una la posee el beisbolista

El Pagani Huayra Roadster BC es uno de los hiperdeportivos más exclusivos del mundo, lanzado en 2019 como una edición limitada. Este modelo es un roadster descapotable de alto rendimiento, diseñado con la máxima atención al detalle y mezcla arte, ingeniería y mucha exclusividad.

Según Pagani, equipa un motor V12 biturbo de 5,980 cc desarrollado por Mercedes-AMG exclusivamente para la compañía, con cerca de 800 caballos de fuerza. Esto le permite acelerar de 0 a 100 km/h en alrededor de 3 segundos, con una velocidad máxima estimada cercana a 370 km/h.

El auto más caro que tiene Miguel Cabrera en su garaje

A pesar de ser uno de los más exclusivos de la historia de los autos modernos, no es el auto más caro que posee el venezolano en su garaje. Ese puesto es para el Bugatti Centodieci, valuado en US$9 millones, principalmente por ser una edición extremadamente limitada: tan solo 10 unidades salieron al mercado.

El Bugatti Centodieci tiene un valor de 9 millones de dólares y también lo ostenta otra estrella del deporte como Cristiano Ronaldo @autoblid (Instagram)

A diferencia del fabricado por Pagani, este cuenta con 1600 caballos de fuerza y es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 2,4 segundos. Además, alcanza una velocidad máxima limitada electrónicamente a 380 km/h.

El patrimonio de Miguel Cabrera

Todos estos lujos son posibles gracias a la gran fortuna que ostenta el venezolano, de acuerdo con Celebrity Net Worth. El pelotero actualmente posee un patrimonio de US$145 millones de dólares, de los cuales gran parte fueron a su afición por los autos.

La carrera de Miguel Cabrera en la MLB

Miguel Cabrera es considerado por los expertos uno de los mejores bateadores de la historia del béisbol moderno. Nacido en Maracay, Venezuela, debutó en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés) y en su temporada de novato en 2003 fue clave para la obtención de la Serie Mundial.

En 2008, Cabrera fue transferido a los Detroit Tigers, el equipo con el que escribió la mayor parte de su leyenda, donde se transformó en el eje ofensivo de la franquicia. Fue nombrado el Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) en dos ocasiones, ganó cuatro títulos de bateo y se llevó siete Bates de Plata, según MLB.

Miguel Cabrera acumuló más de 400 millones de dólares en salarios durante su carrera en la MLB X (@deeptocenter)

Esta carrera logró que Cabrera se consolidara como uno de los jugadores más importantes de la liga. En 2023 anunció su retiro luego de 21 temporadas en las Grandes Ligas. Tras su despedida, fue nombrado por los Tigers como asesor especial de operaciones de béisbol, por lo que continúa vinculado al deporte y al equipo que lo vio triunfar.