Así es el “rey de las monedas americanas” que puede valer hasta US$5 millones

Dentro del mercado de coleccionistas existen piezas que superan el interés exclusivo de los especialistas y se convierten en símbolos históricos. Entre ellas destacan el centavo Lincoln de 1909-S VDB, el de 1955 con doble acuñación, el níquel Liberty Head de 1913, el dime Barber de 1894-S y el Double Eagle de 1933. Sin embargo, ninguna ha alcanzado la fama del dólar de 1804, considerado la cumbre de la numismática estadounidense.

¿Por qué es valioso el dólar de 1804?

Su rareza no solo reside en el bajo número de ejemplares existentes, sino también en el contexto en que se produjo. Aunque lleva grabado el año 1804, en realidad fue creado tres décadas después, bajo la presidencia de Andrew Jackson, según el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés). La moneda formó parte de un conjunto de piezas oficiales destinadas a obsequios diplomáticos, diseñados para fortalecer relaciones internacionales.

La moneda pertenece a la serie denominada "Draped Bust", que recibió el sobrenombre de "rey de las monedas americanas” debido al gran interés que hay en el mercado de coleccionistas Foto Stacks Bowers

Estos juegos de monedas, preparados en 1834, fueron enviados como obsequio al rey de Siam y al sultán de Mascate. A partir de allí, el dólar de 1804 comenzó a construir una reputación única, que con el paso del tiempo lo convirtió en un referente absoluto de la numismática mundial.

“Rey de las monedas americanas”: su origen

El 11 de noviembre de 1834, el secretario de Estado John Forsyth envió instrucciones al director de la Casa de la Moneda, Samuel Moore. La orden presidencial fue clara: preparar juegos completos de piezas estadounidenses en circulación, tanto de oro como de plata y cobre, con destino a mandatarios extranjeros.

Esto planteó un problema técnico. Para ese momento, el dólar y el águila de oro ya no se fabricaban desde 1804. Aun así, Moore decidió incluirlos en los juegos diplomáticos y acuñó nuevos ejemplares con la fecha de aquel año. De esta forma, nació la pieza de busto drapeado de 1804, también conocido como Clase I.

En total se elaboraron ocho unidades originales, de las cuales dos fueron enviadas como obsequios diplomáticos, y las restantes quedaron en manos de funcionarios y coleccionistas selectos. La rareza de esta primera serie marcó el inicio de su reputación como una de las monedas más importantes en la historia de EE.UU.

Con el paso del tiempo, el interés por estas piezas creció de manera exponencial. En la década de 1840, ilustraciones que mostraban el dólar de 1804 llamaron la atención de coleccionistas que desconocían su existencia. Pronto comenzaron a aparecer otras variantes.

A pesar de que su valor nominal es de tan solo un dólar, en el mercado numismático podría alcanzar US$5 millones o incluso superarlo Foto Stacks Bowers

Los especialistas clasificaron estas monedas en tres categorías:

Los ejemplares originales de 1834-1835 (Clase I) .

. Único dólar reacuñado sobre otra pieza (Clase II) .

. Serie de piezas adicionales fabricadas en la década de 1850, conocidas como Clase III.

En total, se conocen solo 15 ejemplares confirmados, a los que se sumó recientemente un decimosexto hallado en la colección del neoyorquino James A. Stack Sr. Este descubrimiento sorprendió a los especialistas, ya que la pieza había permanecido fuera del radar desde su muerte en 1951.

El descubrimiento del dólar de 1804 en 2025

Stack, el abuelo aficionado a la numismática, desarrolló una carrera como coleccionista entre fines de la década de 1930 hasta su fallecimiento en 1951. Residente de Long Island, aprovechaba su trabajo en Manhattan para frecuentar las instalaciones de Stack Bowers en la Sexta Avenida y posteriormente en la calle 46 Oeste, donde adquirió piezas excepcionales.

De acuerdo con Stacks Bowers, su metodología de coleccionismo se caracterizaba por la búsqueda de ejemplares de máxima calidad, en la que abarcaba todas las composiciones metálicas y períodos históricos. A pesar de mantener un perfil discreto en el ámbito numismático, su colección ganó reconocimiento entre los especialistas más exigentes del sector.

Sin embargo, el dólar de 1804 permaneció desconocido para la comunidad hasta su reciente descubrimiento. La discreción de Stack en el manejo de sus adquisiciones más valiosas explica por qué esta pieza no figuraba en los registros especializados, a pesar de los extensos estudios realizados sobre esta serie.

Otro ejemplar de Clase II, calificado como PR58 debido a la presencia de desgaste en su diseño, también alcanzó un precio de venta elevado por hasta US$2,3 millones Foto Heritage Auctions

Cómo reconocer un dólar de plata de 1804

El dólar de busto drapeado pertenece a una serie de monedas acuñadas con un fin diplomático. Para identificar si se tiene una de estas piezas hay que observar:

Año: 1804.

Ceca: la Casa de la moneda de Filadelfia (sin marca de ceca).

Diseñador: Robert Scot.

Peso: 27 gramos.

Diámetro: 40 milímetros.

Composición: 89% de plata y 11% de cobre.

Anverso: aparece la figura de la Libertad, con el cabello recogido por una cinta, rodeada de estrellas y con la palabra “LIBERTY” en la parte superior. El año aparece en la parte inferior de la pieza.

Reverso: se muestra el águila heráldica con las alas extendidas, un escudo en el pecho y el lema “E PLURIBUS UNUM” en una cinta que sostiene en su pico. Sobre la figura se ubican estrellas y nubes, con la inscripción “UNITED STATES OF AMERICA”.

El reducido número de ejemplares en circulación y la historia diplomática que lo rodea hacen que cada subasta del dólar de 1804 genere gran expectativa. En promedio, una pieza de estas aparece en el mercado cada dos o tres años, lo que incrementa aún más su cotización.

Cuánto vale el “rey de las monedas americanas” en el mercado actual

Stack’s Bowers anunció que el nuevo ejemplar hallado en la colección de James A. Stack será subastado en diciembre de 2025. Catalogado con la calificación PCGS PR65 (proof o de prueba), se trata del mejor ejemplar Clase III en manos privadas y el único aprobado por certificadoras de alta reputación como Certified Acceptance Corporation (CAC).

La subasta se realizará en los Griffin Studios y se espera que alcance un valor de hasta US$5 millones. Antes de su venta, la moneda será exhibida en la Feria Mundial del Dinero de la Asociación Numismática Estadounidense, del 19 al 23 de agosto de 2025, junto a otras piezas destacadas.

Este hallazgo se suma a una larga tradición de descubrimientos y ventas millonarias. En 2021, otro dólar de 1804 Clase I, conocido como ejemplar Childs-Pogue, alcanzó un récord de US$7,68 millones, lo que consolidó la posición de esta serie como una de las más valiosas del mercado estadounidense.