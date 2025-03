Así es la nueva especie de mamífero descubierta por una científica de origen latino

Livia León Paniagua, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dedicó cuatro décadas a la enseñanza de la biología evolutiva en la Facultad de Ciencias de la institución. Su compromiso con la formación de nuevos investigadores y su contribución al estudio de los mamíferos en México fueron reconocidos con un tributo especial en el mundo natural: una nueva especie de murciélago lleva su nombre: Corynorhinus leonpaniaguae sp. nov.

La nueva especie de mamífero descubierta en México

Investigadores publicaron el descubrimiento del ejemplar , un murciélago identificado en los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, de acuerdo a la Revista Global UNAM.

Esta nueva especie es una de las 144 variedades registradas en México y destaca por su pelaje dorsal con tonos pardos y grises, mientras que su vientre presenta una coloración bicolor con puntas claras .

. Posee también un menor tamaño promedio del antebrazo y una proyección en la mandíbula que podría estar relacionada con una dieta basada en presas más duras.

La nueva especie es una de las 144 variedades registradas en México (Facultad de Ciencias UNAM)

El Corynorhinus leonpaniaguae pertenece al género Corynorhinus, caracterizado por especies con orejas alargadas y gran capacidad de ecolocalización. Su identificación requirió un análisis detallado de su morfología y ADN, lo que permitió diferenciarlo de otros murciélagos similares. Además, su hábitat incluye cuevas y bosques templados, donde juega un papel importante en el control de insectos y la polinización.

Una dedicatoria especial

La noticia del destacado reconocimiento llegó a León Paniagua durante una reunión previa al Congreso Nacional de Mastozoología. Al escuchar el nombre de la nueva especie, su sorpresa fue absoluta. “Nunca imaginé recibir un honor así. Normalmente, las especies se nombran según su lugar de hallazgo o alguna característica particular, pero dedicarlo a una persona es algo especial”, expresó a Revista Global UNAM.

La investigadora mencionó que sus colegas y alumnos ya conocían la noticia, pero lograron mantener la sorpresa hasta el último momento. “Nunca imaginé esta posibilidad. Mis alumnos y algunos colegas ya estaban al tanto y nadie me dijo nada. No esperaba este honor tan grande, me sentí muy emocionada”, agregó.

Cuatro décadas de trabajo

El reconocimiento refleja el esfuerzo continuo de León Paniagua en la conservación y estudio de la fauna mexicana. Bajo su dirección, la Colección Mastozoológica pasó de tener 300 ejemplares a resguardar 20 mil. “Trabajé para que los estudiantes comprendan la importancia de nuestra biodiversidad. Cada ejemplar en la colección aporta información valiosa para la conservación, taxonomía y evolución de los mamíferos”, explicó.

La Colección Mastozoológica no solo es un repositorio de especímenes, sino también una herramienta clave para la investigación científica. A través del estudio de estos ejemplares, los investigadores pueden analizar patrones evolutivos, cambios en las poblaciones y el impacto ambiental en distintas especies.

Livia León Paniagua se mostró emocionada ante el reconocimiento (Facultad de Ciencias UNAM)

Desde el inicio de su carrera, la biología la cautivó. Aunque inicialmente se interesó por leones y elefantes, comprendió que su estudio era poco viable en su país. En su lugar, dirigió su atención hacia los murciélagos polinizadores. Comenzó recolectando ejemplares en la Sierra Gorda de Querétaro y su tesis se enfocó en ellos.

A lo largo de los años, su trabajo en el campo le permitió explorar diversos ecosistemas y contribuir al conocimiento sobre la fauna mexicana. Su labor fue fundamental para la identificación de nuevas especies y la conservación de aquellas en peligro de extinción.