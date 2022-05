Así es la prisión de alta seguridad en Colorado, donde quedará recluido Otoniel tras su extradición

La cárcel de Brooklyn es el lugar en el que Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, será recluido luego de su extradición a Estados Unidos, por los delitos de narcotráfico, tráfico de armas, secuestro y homicidio. El pasado 4 de mayo, el gobierno de Colombia levantó la suspensión del envío del narcotraficante al país norteamericano y lo entregó a la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), encargada de trasladarlo a dicho país.

El Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn (MDC) suele albergar a terroristas y líderes criminales, incluso hay algunos compañeros de Otoniel. A pesar de que el gobierno colombiano no ha dado detalles más allá del traslado de Úsuga, fuentes cercanas al proceso de extradición aseguran que Otoniel estará en esta cárcel.

El narcotraficante y líder del Clan del Golfo, alias 'Otoniel', en prisión. Crédito Twitter @ivanduque

La prisión de Brooklyn, que se construyó en 1990, tiene nueve pisos que están conectados por túneles subterráneos y las medidas para los presos que habitan ahí son extremamente estrictas. Son alrededor de 3000 detenidos los que viven en este centro penitenciario, donde les dan de comer tres veces al día, a las 6:00 a. m., 11:00 a. m. y 4:00 p. m.

Otros narcotraficantes amigos de Otoniel que están en la cárcel de Brooklyn

Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, uno de los fundadores del Clan del Golfo del que Otoniel era cabecilla, se encuentra recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn. El ahora extraditado recibió varias órdenes de Rendón y ambos están implicados en masacres, así como la exportación de droga a otros países.

Aunque Otoniel tiene pendientes en varios estados del país, su destino inmediato es Nueva York, donde la Corte ya tiene su proceso listo. Mientras avanza, estaría en una celda del Centro de Detención al menos durante un año.

Si se resuelve su caso, por arreglo o culpabilidad, al parecer su futuro sería ADX Florence, la cárcel de seguridad extrema en Colorado donde hay presos como el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán.

La prisión ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos, es una cárcel de la que nadie ha escapado desde su inauguración en 1994 Reuters

Florence es considerada la prisión de más alta seguridad del país y solo hay acceso por una vía. Nunca nadie ha logrado escapar y la mayoría de quienes están ahí recibieron condenas a cadena perpetua.

La ADX, en su nombre, significa aislamiento absoluto, donde los presos permanecen 23 horas al día en una celda de 3,5 metros por dos metros de cemento. Únicamente hay una ventana de 10 centímetros y el detenido no sabe ni dónde está ubicada esta cárcel. Ese es el lugar en el que desayuna, almuerza, come y va al baño. Además, todos los diseños están hechos para que no pueda quitarse la vida y además monitorean por cámaras todo el tiempo.

Una vez al día, los presos son llevados a una fosa vacía a hacer ejercicio. Pueden dar diez pasos a la pared o 31 si caminan en circuito. Florence tiene varios pabellones y no todos son de seguridad extrema, sino que clasifican a los reos en seis niveles, en los que el sexto es el de peligro máximo.

La extradición de Otoniel a Estados Unidos

Dairo Antonio Úsuga fue extraditado al país estadounidense tras haber sido detenido en primer instante por las autoridades de Colombia. Era uno de los delincuentes más buscados y, según consideró el presidente de Colombia, Iván Duque, también lo consideran como el narcotraficante más peligroso del mundo.

Las lágrimas de alias ‘Otoniel’ cuando era extraditado

Se le acusa de haber cometido, además de tráfico de cocaína, algunas masacres, secuestros y abuso sexual de niños y mujeres. “Este delincuente es solamente comparable con Pablo Escobar. No solamente se trata del narcotraficante más peligroso del mundo, sino de un asesino de líderes sociales, abusador de niños, niñas y adolescentes, asesino de policías”, dijo el presidente de Colombia.

Sobre este proceso, Duque también dijo que el detenido tendrá que colaborar más con las autoridades dando información valiosa. Incluso se dice que antes de su extradición reveló algunos detalles sobre el Clan del Golfo, entre los que hicieron eco los nombres de algunos políticos, exmandatarios regionales y funcionarios presuntamente relacionados con el paramilitarismo.