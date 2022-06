Adam Sandler apareció con el ojo morado en un programa de TV y explicó el insólito motivo: “Había sangre en la cama”

Hace menos de un mes se estrenó en todas las salas de cine Hustle, una película de comedia deportiva, en la que Adam Sandler es uno de los protagonistas. Pero en medio de la promoción del material filmográfico, el actor apareció con un ojo morado en varios programas de la televisión de Estados Unidos, donde reveló el insólito motivo que lo ocasionó.

El inusual episodio se dio, primero, durante su paso por el ciclo Good morning América, el ciclo en el que estuvo invitado para hablar del material filmográfico, pero en seguida, Michael Strahan, uno de los conductores del programa se percató de un golpe que tenía al lado del ojo izquierdo junto a un gran hematoma y lo interrogó sobre el tema. El actor reveló que el golpe se lo había hecho cuando estaba en una cama de hotel mientras intentaba arroparse con las sábanas y se golpeó con su propio celular.

“Alguien metió demasiado las sábanas entre el colchón y yo tenía mi teléfono en medio de la cama. Pateé hacia arriba [para] desabrochar las sábanas, el teléfono salió volando y me pegó en la cabeza”, relató el actor sobre cómo había sido lastimado por su propio teléfono. Después de esto, contó que sintió sangre en el rostro, aunque se negó a reconocer a que tenía una herida en el rostro hasta la mañana siguiente que se vio en el espejo y descubrió un charco de sangre.

En medio de las bromas de la gente en el estudio, Sandler explicó que en realidad “no había nada de divertido” en toda esta situación. “Cuando estoy en las calles de Nueva York, veo a la gente decir: ‘Oh, está bien. A ese tipo le gusta pelear, y yo me quedo como: ‘Fue un accidente en la cama’”, explicó entre risas sobre la reacción de la gente cuando lo ve.

Pero las explicaciones siguieron a lo largo de la semana. Invitado al programa The Tonight Show, que conduce Jimmy Fallon, siguió con el tema y relató que tras el golpe, comenzó a sangrar “terriblemente” esa parte del rostro. “Fue un accidente, gente. Ojalá pudiera decir que fue una buena historia, pero resultó ser patética”, contó entre risas de la situación que se originó a las 4 de la mañana mientras intentaba acomodarse cuando dormía.

El actor contó cuál fue su primera reacción luego del golpe

Entonces, describió en detalle el movimiento que hizo con los pies para poder estirar las sábanas de la cama que estaban atoradas entre los colchones y el impulso que hizo para tratar de arroparse. “Estaba completamente oscuro en la habitación y de pronto siento la humedad y digo: ‘Sí, me voy a engañar a mí mismo: probablemente sean solo lágrimas espesas. No quería levantarme porque estaba cansado. Y yo estaba como: ‘Ah, ya lo arreglaré más tarde y me puse la almohada en la cara’. Entonces cuando me desperté fue horrible. Había sangre en la cama y todo eso”, narró.

Hustle se estrenó en Netflix en mayo pasado. La película que fue dirigida por Jeremiah Zagar y guionada por Taylor Materne y Will Fetters está protagonizada por Sandler, Queen Latifah, Ben Foster y Robert Duvall.