Donna D’Errico, la exestrella de Baywatch que criticaron por su edad y ahora abrió su cuenta de OnlyFans: “Hagan fila”

Luego de que la criticaran por ser “demasiado vieja” para usar bikini, la exestrella de Baywatch Donna D’Errico le dio una contundente respuesta a todos sus detractores y anunció su reciente incursión en OnlyFans. A sus 54 años, la actriz que llegó a la cima en los 90 como una de las rescatistas que compartía créditos con David Hasselhoff, no está libre de polémica. Sin embargo, demostró que poco le importan aquellos “haters” por los que hace poco eliminó una fotografía en la que lucía un traje de baño y defendió su elección de ingresar a esta plataforma de suscripciones que cada vez suma más creadores de contenido.

En el anuncio de su más reciente proyecto, Donna D’Errico se mostró despreocupada en una foto de Instagram en la que escribió, como preámbulo de la noticia que estaba por anunciar: “Por supuesto que no me tomo a mi misma demasiado en serio, ni tampoco al hecho de que esté en este sitio”. La también exmodelo de Playboy defendió su decisión y aseguró que OnlyFans es un sitio libre de censura y acoso.

“Todas estas celebridades publican fotos desnudas y en topless de sí mismas aquí en Instagram y Twitter todo el tiempo, cubriendo sus partes importantes con sus manos. Boom, miles de ‘me gusta’ y comentarios que hablan de ‘body positive’, confianza y empoderamiento(...)”, luego continuó: “Pero toma esa misma foto de esa misma celebridad y ponla en OnlyFans donde pueda controlar quién la ve y ahora es asquerosa y dura. La gente me mata”, sentenció.

Donna D’Errico anunció su incursión con contenido para adultos en la plataforma OnlyFans @donnaderrico

Asimismo, la modelo dejó muy en claro qué es lo que sus seguidores podían esperar tras pagar la suscripción de su perfil de OnlyFans.

“Lo que verás: fotos de modelado de bikini y lencería, tomas de editoriales de revistas, yo haciendo cosas divertidas en bikini porque tengo un sentido del humor tan increíble, pero también soy tan humilde. Habrá fotos y videos nuevos y vintage. Además de cualquier otra cosa que decida que quiero publicar”, escribió. Para todos aquellos que se preguntaban más sobre qué es lo que venderá en su plataforma, especificó también lo que no quiere ver, como la “virilidad” de los hombres.

“Además, estoy manejando mi cuenta personalmente. No uso una agencia para que la revise y me niego a utilizar esos chats contratados para que se hagan pasar por mí en los mensajes. Eso está muy extendido ahora, pero yo me divertiré con esto durante un tiempo y si llega a ser demasiado para manejarlo, lo cerraré. Señores, hagan una fila ordenada”, finalizó Donna en esa publicación.

Reportan como prostitución la publicación de Donna D’Errico

Como adelantó, su anuncio terminó por molestar a algunas personas que la habían criticado desde sus fotos en bikini del pasado 4 de julio, con las que celebró la Independencia de Estados Unidos. Ahora denunciaron su última publicación por “promover la prostitución”, algo que la actriz anunció en otra foto: “Me estoy divirtiendo ahora mismo y me siento muy sexy. Los hombres me felicitan (...) Déjenme vivir. Cuando tenga 80 años, miraré hacia atrás y estaré tan feliz de haber hecho esto”.