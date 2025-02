Así reforzará al ICE el zar de la frontera, Tom Homan, para arrestar a más inmigrantes por día

El zar de la frontera, Tom Homan, insistió en que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) no está produciendo la cantidad de arrestos de inmigrantes indocumentados que el presidente Donald Trump requiere. El funcionario a cargo del plan de “deportación masiva” de la administración republicana dijo que, aunque en enero se produjeron 2,5 veces más arrestos que hace un año, durante el gobierno de Joe Biden, “no es suficiente”. Por esa razón ordenó cambios operativos en la entidad.

Por qué el zar de la frontera “no está contento” con los arrestos del ICE

Entrevistado por la CNN, Homan dijo que “los arrestos realizados por ICE en el interior de los Estados Unidos son 2,5 veces más altos que hace un año durante la administración Biden” y que “el ICE está haciendo un gran trabajo”.

El zar de la frontera admitió que en el primer mes de este nuevo gobierno de Trump, iniciado el 20 de enero, hubo menos de los 1.500 inmigrantes indocumentados que pretende expulsar el presidente. “No estoy contento con los números, porque tenemos muchos criminales que encontrar", dijo Homan.

El ICE es el brazo ejecutor del plan de deportación masiva de Trump Flickr (usicegov)

¿Cómo pretende alcanzar esa cifra? “De lo que estamos hablando ahora es de aumentar el número de equipos. Aumentar la identificación de los objetivos que hace el ICE, para encontrar quiénes son estas personas, cuál es su historial criminal y dónde es más probable que lo encontremos. Tenemos que aumentar la producción de objetivos. Así que lo estamos haciendo ahora. Estamos aumentando la lista de objetivos. Estamos aumentando los equipos en el campo".

Cifras cuestionadas

Estas declaraciones surgen luego de que Homan decidiera degradar a los dos principales funcionarios operativos del ICE, Russel Hott y Peter Berg, quienes han sido asignados a tareas de menor rango. También se producen luego de que se informaran oficialmente que, en las dos últimas semanas de enero, las redadas del ICE en diferentes puntos del país dejaron como saldo más de 8 mil arrestos y unas 5 mil deportaciones.

El ICE realiza operativos junto a distintas fuerzas federales X: @ICEEspanol

En enero, el ICE comenzó a reportar en forma diaria cuántos arrestos producía y cuántas órdenes de retención se libraban para inmigrantes a cargo de tribunales y prisiones. Pero luego interrumpió esos informes, mientras se conocía que muchos detenidos comenzaron a ser liberados por falta de espacio.

Las cifras de las detenciones del ICE son muy cuestionadas. Expertos y activistas señalaron que la información proporcionada por la agencia no detalla los lugares exactos de los arrestos ni especifica cuántos de los detenidos tenían antecedentes criminales. Desde su perspectiva, esta falta de precisión genera incertidumbre sobre el verdadero alcance de los operativos.

El zar de la frontera cargó contra “las ciudades santuario” de EE.UU.

Homan también criticó, durante su entrevista con la CNN, el rol que juegan las ciudades consideradas “santuario” para los inmigrantes en Estados Unidos. Estos distritos tienen políticas que limitan la cooperación entre las autoridades locales y el gobierno federal en la aplicación de leyes migratorias. Estas buscan priorizar la seguridad comunitaria y garantizar que las personas migrantes puedan acceder a servicios básicos sin temor a ser deportadas.

“Las ciudades santuario nos están causando mucho trabajo”, dijo el zar de la frontera. “En lugar de arrestar a un mal tipo en Riker’s Island (una cárcel de Nueva York), tenemos que ir al vecindario y encontrarlos. Encontrar personas que no quieren ser encontradas. Y es difícil porque en lugar de que un hombre arreste a un malhechor en una cárcel, tenemos que enviar equipos enteros al campo para encontrar a alguien que no quiere ser encontrado. Y es un trabajo duro, pero no nos rendiremos".