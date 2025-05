Así son las tarjetas de débito virtuales en Estados Unidos y estos bancos ya las ofrecen

Durante los últimos años, los casos de estafas y fraude bancario experimentaron un gran aumento a nivel mundial. Frente a esto, las entidades financieras introdujeron una nueva herramienta de pago con el objetivo de proteger a sus clientes mientras realizan transacciones en línea. Se trata de las tarjetas de débito virtuales, y algunos bancos en Estados Unidos ya las ofrecen.

Qué es una tarjeta de débito virtual y cuál es la diferencia de una física

Una tarjeta de débito virtual es una versión digital de una tarjeta física. Su principal diferencia es que utiliza un número desechable, lo que significa que la información generada caduca después de realizarse una operación. De esta forma, se evita la exposición de los datos bancarios de sus propietarios.

Las tarjetas de débito virtuales también tienen fecha de vencimiento y un código de seguridad. No obstante, a pesar de que puedan estar vinculadas a una cuenta bancaria, su información no será igual a la de una tarjeta física. Además, pueden ser bloqueadas y eliminadas cuando su dueño lo desee.

Una tarjeta de débito virtual es una versión digital de una tarjeta física, y su principal diferencia es que utiliza un número desechable (iStock) iStock

Los bancos que ofrecen tarjetas de débito virtuales

Los habitantes de Estados Unidos pueden solicitar una tarjeta de débito virtual en cualquier momento. A continuación, algunos de los bancos que ya las ofrecen.

Wise

Esta tarjeta de débito virtual es recomendable para viajes internacionales. De acuerdo con el sitio web de Wise, permite utilizar el tipo de cambio real para hacer pagos en línea, en persona y mientras se viaja, y puede bloquearse después de cada compra, por lo que es segura.

A su vez, esta tarjeta admite más de 40 divisas a la vez, que se pueden convertir en tiempo real a través de la aplicación gratuita de Wise. Para obtenerla, se debe solicitar una tarjeta física, aunque se puede empezar a gastar antes de recibirla.

Chime

Esta tarjeta de débito virtual es una buena opción para las personas con saldos bajos, ya que no tiene uno mínimo y no cobra comisiones por transacciones en el extranjero. Según la página web de Chime, permite comprar en línea, suscribirte y realizar compras en tiendas de forma segura al añadirla a una billetera móvil, sin necesidad de tu tarjeta física. Sin embargo, no se puede utilizar para retirar efectivo en cajeros automáticos ni recibir reembolsos.

Para acceder a la información de esta tarjeta se debe entrar en la sección de Perfil de aplicación de Chime y seleccionar la pestaña de Tarjetas. En este apartado se puede reemplazar su número, bloquearla o desbloquearla para deshabilitar las transacciones.

Las tarjetas de débito virtuales permiten realizar pagos desde cualquier lugar, sin necesidad de tener una tarjeta física (iStock) iStock

ZilBank

Según el sitio web de ZilBank, las empresas pueden emitir estas tarjetas de débito virtuales a sus empleados de forma ilimitada, por ejemplo, para pagar a proveedores. Además, se pueden personalizar y cancelar en cualquier momento.

Esta opción ofrece la posibilidad de crear varias tarjetas en una sola cuenta, cada una con un propósito diferente. Por esta razón, es una alternativa útil para quienes dirigen una empresa o son miembros de un equipo que gestiona algunos gastos. De esta forma, se puede tener un control sobre los gastos de los empleados.

Skrill

La tarjeta de Skrill no es una tarjeta de débito, sino una tarjeta de prepago, por lo que se puede retirar el dinero ya preestablecido. Por otro lado, no requiere depósito directo, es gratis y está disponible desde que se aprueba una cuenta.

Tal como indica la página web de Skrill, esta tarjeta está disponible solo para los residentes de Estados Unidos, incluidos los 50 estados y territorios. Con ella se puede comprar en línea en cualquier lugar que acepte tarjetas Visa, aunque no sirve para retirar efectivo en un cajero automático ni para utilizar en sitios relacionados con juegos de azar, apuestas o loterías.