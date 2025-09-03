Así son los nuevos aviones de Southwest Airlines, equipados con una barrera de seguridad adicional

La aerolínea Southwest Airlines comenzó a operar aviones equipados con una segunda barrera de protección en la cabina de vuelo. La medida responde a una norma de la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) para mejorar la seguridad dentro de la aeronave y prevenir atentados.

Los nuevos aviones de Southwest Airlines tienen doble barrera de seguridad

El primer Boeing 737 con la barrera secundaria entró en servicio el viernes pasado, en un vuelo de Phoenix a Denver. Se trata del primer viaje aéreo que sigue la medida de la FAA, que todas las aerolíneas deberán respetar en 2026, para mejorar la seguridad de los pilotos.

Southwest ya tiene en funcionamiento el primer avión con la barrera secundaria de cabina para proteger pilotos Captura video News 8 Now

“Para Southwest, esta fue la decisión correcta. Contamos con un sólido Sistema de Gestión de Seguridad que adopta un enfoque proactivo para mejorar la seguridad siempre que sea posible”, sostuvieron las autoridades en declaraciones a Chron.

La aerolínea recibirá más aviones con las nuevas barreras de seguridad en las próximas semanas y espera contar con 26 aeronaves equipadas con este sistema a finales de 2025.

La nueva protección es similar a una puerta plegable retráctil que separa la cabina de los pasajeros. El mecanismo impide que los pasajeros accedan a la cocina delantera, junto a la cabina de vuelo, cuando los pilotos necesitan abrir la puerta durante el vuelo, ya sea para ir al baño o por otros motivos.

Según señaló Southwest los asistentes de vuelo y los pilotos han sido capacitados sobre cómo operar las nuevas barreras secundarias de manera segura.

FAA exige la segunda barrera en aviones nuevos desde 2026

La medida de Southwest responde a un reclamo que realizan los sindicatos de pilotos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, que expusieron los riesgos de no tener seguridad en la cabina de vuelo, según informó Reuters. El objetivo es tener una protección adicional, especialmente para evitar intrusiones cuando la puerta esté abierta.

En 2023, la FAA determinó que todas las aerolíneas estadounidenses debían implementar la barrera secundaria en los aviones comerciales recién entregados para el verano boreal de este año. Sin embargo, un grupo comercial que representa diversas compañías aéreas conocidas, como American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines y las empresas Boeing Co y Airbus SE solicitaron extender el plazo para implementar las nuevas instalaciones.

Solo los nuevos aviones entregados deberán contar con la barrera secundaria de cabina Captura video News 8 Now

La administración les concedió una prórroga por un año, es decir, hasta julio del 2026. De acuerdo con Reuters, gran parte de las principales aerolíneas han comunicado que planean aprovechar la prórroga y no comenzar a utilizar las barreras de inmediato.

La orden de la FAA no rige para los aviones ya existentes, sino para los recién entregados. Aunque un importante sindicato de pilotos ya ha solicitado al Congreso estadounidense que exija la modernización de las flotas que están hoy en servicio.

En las aeronaves que no cuentan con la barrera secundaria continúa el protocolo dispuesto desde 2007 que exige que la puerta de la cabina esté cerrada con llave cuando la unidad está en operación, a menos que sea necesario abrirla para que ingresen personas autorizadas.

Qué pasará con la flota actual de Southwest Airlines

La aerolínea no espera incluir las protecciones secundarias en las aeronaves que ya se encuentran en funcionamiento. Según señaló Southwest a Chron, además de que no es un requisito de la FAA, las opciones de modernización no están certificadas.

Por el momento, Southwest Airlines no tiene planes de modernizar los aviones ya existentes con las barreras secundarias Southwest Airlines

Sin embargo, la empresa aseguró que se mantiene en contacto con Boeing y la FAA y que podría evaluar realizar las modificaciones eventualmente.