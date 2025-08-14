Avanza Gavin Newsom: ahora pide la renuncia del presidente de Harvard ante un potencial acuerdo con Trump

El gobernador de California, Gavin Newsom, agitó el tablero político y académico de Estados Unidos con un mensaje directo contra Harvard y su actual presidente interino, Alan Garber. La reacción del mandatario llegó tras conocerse que la prestigiosa institución académica estaría a punto de cerrar un acuerdo millonario con la administración de Donald Trump para recuperar el acceso a fondos federales de investigación, congelados desde hace meses en medio de acusaciones de antisemitismo y disputas por la autonomía universitaria.

Newsom vs. Harvard: mensaje sin filtros en redes sociales

Newsom utilizó su cuenta oficial en X (ex Twitter) para lanzar un ataque frontal contra Garber y la dirección de Harvard. En su publicación citó un artículo del The New York Times y escribió: “No trabajas con Donald Trump, solo trabajas para Donald Trump. Parece que Harvard ha decidido rendirse. Alan Garber debe renunciar”.

En redes sociales, Newsom pidió la renuncia de Garber User - x.com/GavinNewsom

A continuación, Newsom profundizó su crítica al señalar: “Un fracaso absoluto de liderazgo que tendrá consecuencias evidentes en la educación superior de todo el país. Debería estar avergonzado. California jamás se doblegará.”.

El mensaje no solo evidenció su rechazo al pacto en gestación entre Harvard y la Casa Blanca, sino que dejó en claro que considera cualquier tipo de acuerdo como una claudicación frente a lo que él percibe como un ataque sistemático del presidente de Estados Unidos a la libertad académica.

El acuerdo millonario que divide a Harvard

De acuerdo con fuentes citadas por The New York Times, Harvard y el gobierno federal avanzaron de manera significativa en negociaciones para poner fin a un conflicto legal y político que se prolonga desde abril.

Según trascendió, Harvard y el gobierno federal estarían a punto de llegar a un acuerdo Canva

Monto del acuerdo : US$500 millones que Harvard destinaría a programas vocacionales, educativos y de investigación.

: US$500 millones que Harvard destinaría a programas vocacionales, educativos y de investigación. Objetivo de Trump : exigir a Harvard una cifra más del doble de lo que pagó Columbia University (US$200 millones) y diez veces lo que acordó Brown University (US$50 millones).

: exigir a Harvard una cifra más del doble de lo que pagó Columbia University (US$200 millones) y diez veces lo que acordó Brown University (US$50 millones). Condiciones no financieras : compromisos adicionales para reforzar políticas contra el antisemitismo y evitar la imposición de un supervisor federal que intervenga en la gestión universitaria.

: compromisos adicionales para reforzar políticas contra el antisemitismo y evitar la imposición de un supervisor federal que intervenga en la gestión universitaria. Beneficios para Harvard : la restitución de miles de millones de dólares en fondos de investigación y el fin de múltiples investigaciones abiertas por el Departamento de Justicia y el Departamento de Comercio.

: la restitución de miles de millones de dólares en fondos de investigación y el fin de múltiples investigaciones abiertas por el Departamento de Justicia y el Departamento de Comercio. Concesiones polémicas: posible entrega al gobierno de datos detallados de admisión, incluyendo origen, género, promedios académicos y resultados de exámenes estandarizados, en línea con una reciente orden ejecutiva de Trump.

La universidad, que cuenta con un fondo de dotación cercano a los US$53.000 millones, enfrentó crecientes tensiones internas. Estudiantes y docentes advirtieron que cualquier acuerdo con Trump equivaldría a “capitular” y pondría en riesgo la independencia académica a largo plazo.

Newsom quiere que la UCLA siga dando batalla y no se deje "extorsionar" por Trump Rich Pedroncelli - FR171957 AP

Newsom y su batalla previa contra Trump por la UCLA

El enfrentamiento de Gavin Newsom con la administración Trump por este tipo de acuerdos no es nuevo. Tal como informó Politico, el gobernador ya había calificado de “extorsión” la exigencia presidencial de que la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) pagara US$1000 millones para recuperar fondos de investigación.

En ese momento, Newsom advirtió: “No seremos cómplices de este tipo de ataque a la libertad académica de una institución pública extraordinaria”.

Además, prometió “hacer todo lo posible” para que UCLA no siguiera el camino de otras universidades que habían llegado a pactos con la Casa Blanca, como Brown y Columbia. En ambos casos, los acuerdos se presentaron como “liquidaciones legales” para evitar futuras modificaciones unilaterales por parte del gobierno federal, algo que Harvard también busca garantizar.