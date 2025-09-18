Balón de Oro 2025: hora de EE.UU. y cómo ver en vivo la ceremonia que premia al fútbol mundial

La ceremonia de entrega del Balón de Oro 2025 está a la vuelta de la esquina. En las últimas ediciones, ya sin Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, el premio ha sido blanco de críticas y polémicas, especialmente en 2024, cuando el galardón se lo llevó Rodri, aunque muchos consideraban que debía ser para Vinicius Jr.

A qué hora y dónde ver en Estados Unidos la ceremonia del Balón de Oro

La gala del Balón de Oro 2025 se llevará a cabo el próximo 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París, Francia. El horario oficial de la entrega está anunciado para las 21.00 (hora local de París).

Los fanáticos en Estados Unidos podrán seguir la premiación en vivo a través de la cadena CBS.

La transmisión está pautada para comenzar a las 15.00 horas (ET).

Quiénes son los nominados al Balón de Oro 2025

Como cada año, la revista France Football elaboró la lista de nominados. Entre los favoritos para levantar el trofeo están Ousmane Dembélé y Vitinha, del PSG, junto a la joya del Barcelona, Lamine Yamal.

En la categoría femenina, la española Aitana Bonmatí parte como favorita para repetir el triunfo de 2024. También destacan sus compatriotas Mariona Caldentey y Alexia Putellas, así como las inglesas Chloe Kelly y Alessia Russo.

Los nominados en la categoría masculina son:

Kylian Mbappé (Real Madrid, España)

(Real Madrid, España) Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra)

(Liverpool, Inglaterra) Lautaro Martínez (Inter, Italia)

(Inter, Italia) Joao Neves (PSG, Francia)

(PSG, Francia) Nuno Mendes (PSG, Francia)

(PSG, Francia) Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Francia)

(PSG, Francia) Ousmane Dembélé (PSG, Francia)

(PSG, Francia) Michael Olise (Bayern Múnich, Alemania)

(Bayern Múnich, Alemania) Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra)

(Chelsea, Inglaterra) Pedri (Barcelona, España)

(Barcelona, España) Scott McTominay (Nápoli, Italia)

(Nápoli, Italia) Robert Lewandowski (Barcelona, España)

(Barcelona, España) Harry Kane (Bayern Múnich, Alemania)

(Bayern Múnich, Alemania) Achraf Hakimi (PSG, Francia)

(PSG, Francia) Viktor Gyökeres (Arsenal, Inglaterra)

(Arsenal, Inglaterra) Erling Haaland (Manchester City, Inglaterra)

(Manchester City, Inglaterra) Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, Alemania)

(Borussia Dortmund, Alemania) Denzel Dumfries (Inter, Italia)

(Inter, Italia) Désiré Doué (PSG, Francia)

(PSG, Francia) Jude Bellingham (Real Madrid, España)

(Real Madrid, España) Gianluigi Donnarumma (PSG, Francia)

(PSG, Francia) Lamine Yamal (Barcelona, España)

(Barcelona, España) Vitinha (PSG, Francia)

(PSG, Francia) Florian Wirtz (Liverpool, Inglaterra)

(Liverpool, Inglaterra) Mohamed Salah (Liverpool, Inglaterra)

(Liverpool, Inglaterra) Vinicius Jr. (Real Madrid, España)

(Real Madrid, España) Virgil van Dijk (Liverpool, Inglaterra)

(Liverpool, Inglaterra) Fabián Ruiz (PSG, Francia)

(PSG, Francia) Declan Rice (Arsenal, Inglaterra)

(Arsenal, Inglaterra) Raphinha (Barcelona, España)

Cuáles son los otros premios que se entregan junto al Balón de Oro

Además del galardón principal, la UEFA confirmó que se otorgarán otros reconocimientos:

Trofeo Kopa (masculino y femenino), para el mejor jugador joven

(masculino y femenino), para el mejor jugador joven Trofeo Yashin , al mejor portero

, al mejor portero Trofeo Gerd Müller , para el máximo goleador de clubes o selecciones

, para el máximo goleador de clubes o selecciones Trofeo Johan Cruyff , al mejor entrenador de clubes o selecciones

, al mejor entrenador de clubes o selecciones Club del Año (masculino y femenino)

(masculino y femenino) Premio Sócrates, otorgado por el grupo L’Équipe y Peace and Sport, en reconocimiento a acciones solidarias o causas sociales

Nominados al Trofeo Yashin (mejor arquero)

Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra)

(Aston Villa, Inglaterra) Alisson Becker (Liverpool, Inglaterra)

(Liverpool, Inglaterra) Yassine Bounou (Al Hilal, Arabia Saudita)

(Al Hilal, Arabia Saudita) Lucas Chevalier (Lille, Francia)

(Lille, Francia) Thibaut Courtois (Real Madrid, España)

(Real Madrid, España) Gianluigi Donnarumma (PSG, Francia)

(PSG, Francia) Jan Oblak (Atlético de Madrid, España)

(Atlético de Madrid, España) David Raya (Arsenal, Inglaterra)

(Arsenal, Inglaterra) Matz Sels (Nottingham Forest, Inglaterra)

(Nottingham Forest, Inglaterra) Yann Sommer (Inter, Italia)

Nominados al Premio Kopa (mejor jugador Sub-21)

Ayyoub Bouaddi (Lille, Francia)

(Lille, Francia) Pau Cubarsí (Barcelona, España)

(Barcelona, España) Désiré Doué (PSG, Francia)

(PSG, Francia) Estevao (Palmeiras, Brasil)

(Palmeiras, Brasil) Dean Huijsen (Real Madrid, España)

(Real Madrid, España) Myles Lewis-Skelly (Arsenal, Inglaterra)

(Arsenal, Inglaterra) Rodrigo Mora (Porto, Portugal)

(Porto, Portugal) Joao Neves (PSG, Francia)

(PSG, Francia) Lamine Yamal (Barcelona, España)

(Barcelona, España) Kenan Yildiz (Juventus, Italia)

Nominados al Premio Johan Cruyff (mejor entrenador masculino)

Antonio Conte (Nápoli, Italia)

(Nápoli, Italia) Luis Enrique (PSG, Francia)

(PSG, Francia) Hansi Flick (Barcelona, España)

(Barcelona, España) Enzo Maresca (Chelsea, Inglaterra)

(Chelsea, Inglaterra) Arne Slot (Liverpool, Inglaterra)

Club del Año masculino