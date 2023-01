Bam Margera reveló la tragedia que vivió cuando tuvo Covid-19: de las convulsiones al “me declararon muerto”

escuchar

Brandon Cole Margera, mejor conocido como Bam Margera, fue uno de los personajes principales del programa de bromas extremas Jackass. En los últimos meses, su salud se vio deteriorada a causa de un contagio de Covid-19. Sin embargo, no se sabía qué tan grave había sido el padecimiento hasta ahora que él mismo reveló que estuvo a punto de perder la vida.

Fue para el podcast Wild Ride en donde se reunió con su compañero Steve-O. En el programa, los amigos tocaron diversos temas de la vida personal del actor. Una de las declaraciones más fuertes de Margera estuvo relacionada con su hospitalización hace aproximadamente un mes. Se sinceró también sobre cómo iba hasta ahora su recuperación médica y sobre los momentos de angustia que sufrieron sus familiares mientras estaba ingresado en la clínica.

Fue en diciembre de 2022 cuando se informó que el también skater profesional estaba en una condición crítica. En ese instante, se dijo que había dejado de respirar por sí mismo y que lo habían tenido que conectar a un respirador artificial. No obstante, la situación resultó más grave de lo que públicamente se conocía. Bam había pasado por una serie de cinco convulsiones que lo mandaron al hospital.

Bam Margera acudió a un podcast para contar los detalles de su estado de salud @bam__margera/Instagram

Después de dar positivo de coronavirus, su organismo reaccionó de esta manera: “Mi cuerpo se estaba apagando y tuve cuatro convulsiones, cada una de 10 a 20 minutos. En la cuarta, me mordí la lengua con tanta fuerza que casi se me cae. Estaba tan hinchada que no cabía en mi boca. Estaba bebiendo la sangre infectada, lo que también me dio neumonía. Así que cuando me llevaron al hospital tuve mi quinta convulsión y no podía respirar sin un tubo en mi garganta”, dijo sobre los detalles del desenlace casi mortal.

Todo ocurrió de un momento a otro, según relató el profesional de la comedia: “Básicamente me declararon muerto en el cumpleaños de Elvis. No sabía que tenía Covid retorcido”, dijo. Afortunadamente, evolucionó de forma favorable hasta que pudieron darlo de alta. En ese instante, se percató de que había permanecido inconsciente durante cinco días en un hospital de San Diego, California. Para él, ese lapso fueron tan solo “un par de horas”.

La trayectoria de Bam Margera en Jackass

Margera fue una de las estrellas de la famosa serie de MTV. Se ganó el cariño del público por las múltiples bromas y retos peligrosos que se le veía hacer en escena. No obstante, su rumbo en la saga cambió hace poco. Después de varios años de haber divertido a la audiencia, Bam quedó excluido del proyecto en 2020 por haber infringido una cláusula del contrato que había firmado con los productores.

Bam Margera no participó en la última película de Jackass, estrenada en el 2022 @bam__margera/Instagram

Al parecer, hizo un acuerdo con la producción de mantenerse totalmente sobrio durante las filmaciones. Por lo tanto, se lo sometería a diferentes pruebas de drogas y alcohol constantemente. Todo se complicó cuando dio positivo en una de las últimas. Aunque a decir del histrión, el test salió con ese resultado por su consumo de Adderall, una medicina que tomaba bajo prescripción médica desde hace más de una década.

LA NACION