Baterías, agua y sal: la lista urgente de preparativos antes de que llegue la gran tormenta gélida a EE.UU.

Gran parte de Estados Unidos se verá afectada por una enorme tormenta invernal y una masa de aire ártico peligroso que se extenderá desde el viernes 23 de enero hasta el próximo lunes. Para mitigar los riesgos, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) publicó una lista de medidas y consejos.

Cómo prepararse para la tormenta invernal en EE.UU.

La agencia meteorológica difundió una serie de recomendaciones vinculadas a la vestimenta, la preparación del hogar y el cuidado de los animales. En cuanto al primer punto, aconseja:

Usar capas de ropa ligera, cálida y holgada, junto con un gorro.

junto con un gorro. Prefiera las manoplas sobre los guantes , ya que mantienen mejor el calor al estar ajustadas en la muñeca.

, ya que al estar ajustadas en la muñeca. Cubrir su boca para proteger los pulmones del aire gélido y tratar de mantenerse fuera del alcance del viento.

y tratar de mantenerse fuera del alcance del viento. Evitar estar al aire libre durante la parte más fría del día, usualmente la madrugada.

El NWS recomienda que las personas cubran su boca para protegerse del frío y no salgan durante la parte más helada del día Freepik

Con relación a la preparación del hogar, se tienen que proteger las tuberías. Para ello, hay que dejar que los grifos goteen un poco para evitar que se congelen.

No se debe usar un generador dentro de la casa o el garaje para evitar la intoxicación por monóxido de carbono . Se debe mantener al menos a 6 metros de distancia.

o el garaje para . Se debe mantener al menos a 6 metros de distancia. Tener a mano una bolsa con baterías, comida no perecedera, agua (un galón por persona al día) , linternas y una radio a pilas en caso de posibles apagones.

, linternas y una radio a pilas en caso de posibles apagones. Almacenar sal de roca para derretir la nieve y el hielo de las aceras.

Seguridad de vehículo y kit de supervivencia durante la tormenta

El NWS les advirtió a los usuarios que no deben viajar durante la tormenta a menos que sea una emergencia. En caso de hacerlo, el vehículo tiene que contar con un kit de supervivencia que incluya:

Cables de arranque.

Rascador de hielo.

Pala.

Mantas o sacos de dormir.

Cargador de celular.

Arena para tracción.

Se recomienda no viajar en auto durante una tormenta invernal Freepik

Durante el trayecto, se debe reducir la velocidad, encender las luces intermitentes y evitar frenar de manera brusca si se presenta una ráfaga de nieve.

Cómo siguen las temperaturas en Estados Unidos

Estados Unidos atraviesa una situación crítica con el avance de una masa de aire ártico que se extenderá desde Texas hasta el noroeste del país.