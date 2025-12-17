Cuál es la vitamina más recomendada para evitar enfermedades respiratorias en invierno

Existe una vitamina muy popular entre los “remedios de la abuela” por sus propiedades, que ayudan a combatir enfermedades respiratorias en la época invernal, que incluso forma parte de los componentes de algunos suplementos dietéticos para aumentar las defensas del organismo. Diversos estudios científicos avalan su eficacia como terapia preventiva y para incorporar en medio del tratamiento.

Vitamina para evitar los resfriados en invierno

La vitamina C puede ser un aliado como parte de la terapia preventiva y el alivio de enfermedades respiratorias debido a sus efectos en los seres humanos, avala un estudio científico publicado en Pubmed.

La vitamina C puede ser un auxiliar preventivo en contra del resfriado (Archivo) Getty Images

Actualmente, se emplea en suplementos medicinales para tratar patologías relacionadas con la desregulación inmunitaria, la inflamación y el estrés oxidativo o desequilibrio celular.

Tras diversos estudios clínicos y experimentales se observó que la vitamina C tiene efectos positivos en el tratamiento de enfermedades respiratorias, incluidos los resfriados comunes, cuyos casos aumentan durante el invierno.

Se mostró que consumir este suplemento tiene efectos relajantes sobre el músculo liso traqueal, además de cualidades que destacan en la prevención, como los mecanismos antioxidantes, antiinflamatorios e inmunomoduladores.

Por otra parte, Medline plus indica que las dosis grandes de vitamina C pueden ayudar a reducir el riesgo de un resfriado y que generalmente las dietas balanceadas otorgan la suficiente cantidad para aprovechar sus efectos positivos.

En qué alimentos se encuentra la vitamina C

La vitamina C es hidrosoluble, lo que significa que el cuerpo toma la cantidad necesaria y el resto la desecha a través de la orina. Algunos de los alimentos más ricos en este nutriente, según Medline plus, son

Frutas

Melón

Frutas y jugos de cítricos, como las naranjas, mandarinas y toronjas

Kiwi

Mango

Papaya

Piña

Fresas, frambuesas, moras y arándanos

Sandía o melón

La sandía es una de las frutas considerada buena fuente de vitamina C (Pexels/Bruno Scramgnon)

Verduras

Brócoli, coles de Bruselas y coliflor

Pimientos rojos y verdes

Espinaca, repollo, nabos verdes y otras verduras de hoja

Papa o patata blanca y la dulce (camote)

Tomates y su jugo

Cidrayote

Se detalla que las mejores fuentes de vitamina C son las frutas y verduras crudas, ya que al cocer estos alimentos se reduce el contenido de este nutriente. También se destaca que existen cereales y otros alimentos que pueden estar adicionados con esta vitamina.

El brócoli es una de las verduras más ricas en vitamina C (Pexels/Alisha Mishra)

La vitamina C no solo es un método común para prevenir y aliviar el resfriado, ya que también posee componentes que ayudan a la absorción de hierro, fomentan la formación de colágeno y son necesarias para el crecimiento y reparación de los tejidos en todas las partes del cuerpo.

Por qué aumentan los resfriados en invierno

Las bajas temperaturas durante la temporada invernal se relaciona con el aumento de enfermedades respiratorias debido a que la mucosa de la nariz está seca y disminuye la protección del cuerpo humano ante los virus, de acuerdo con Tu canal de salud.

Los casos de resfriados y otras enfermedades respiratorias pueden aumentar durante el invierno (Archivo) EUROPA PRESS - EUROPA PRESS

Además, el descenso de calor en el organismo también repercute de forma negativa en el sistema inmunológico, además durante el invierno la mayoría de los espacios permanecen cerrados, lo que genera un ambiente propicio para los contagios.

Algunas de las enfermedades respiratorias que suelen aumentar durante esta temporada, más allá del resfriado común, son la gripe, neumonía, Covid-19, laringitis, bronquitis, entre otras.

Para protegerse de los virus, médicos y científicos recomiendan aplicarse vacunas que previenen el cuadro grave de algunas de estas enfermedades, así como utilizar mascarillas en espacios cerrados o concurridos, ventilar las habitaciones y lavarse frecuentemente las manos.

Asimismo, se recomienda evitar el contacto con personas enfermas o exponerse a lugares con demasiadas personas, hidratarse bien, abrigarse adecuadamente al salir de casa y no exponerse al humo del tabaco.

Y a no olvidar el consejo de la abuela, avalado por la ciencia, de consumir vitamina C, presente en cítricos y otros vegetales, y alimentos ricos en vitamina A, ya que también refuerzan el sistema inmunológico.