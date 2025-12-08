Ronda de nieve en Estados Unidos: los mejores parques para visitar y recorrer en invierno 2025

Diferentes parques nacionales de Estados Unidos resultan idóneos para visitar durante el invierno 2025. Las bajas temperaturas y olas polares no serán un inconveniente para que los turistas recorran y sumen nuevas experiencias. Además, estos lugares son aptos para toda la familia.

Los cinco parques nacionales de EE.UU. ideales para visitar en invierno

De acuerdo con FOX Weather, hay cinco parques nacionales de EE.UU. que, por sus características, son los mejores para conocer durante la estación más fría del año.

En las zonas altas, el invierno trae nieve frecuentemente Freepick

Con atracciones que ofrecen alternativas que van desde evitar multitudes hasta actividades familiares. Los elegidos son:

Parque Nacional Zion

Ubicado en Utah, no es la opción ideal para quienes no les guste el frío por sus bajas temperaturas a nivel extremo.

De todas formas, eso no impide presenciar su destacado paraíso natural. Hay puntos más altos en los que se puede apreciar el paisaje repleto de nieve.

Esta es una de las opciones para toda la familia, pero también para los más aventureros. Cuenta con senderos divididos por dificultad, desde fácil a extenuante.

Así se ve el Parque Nacional Zion en invierno NPS

Parque Nacional del Gran Cañón

Se encuentra en Arizona y es perfecto para aquellos turistas que prefieran evadir las multitudes, ya que durante invierno baja la cantidad de visitantes.

El parque tiene caminos nevados que representan vistas impresionantes para practicar senderismo y observar la fauna y las estrellas. Incluso hay posibilidades de cruzarse con animales, como el águila calva.

En su Borde Sur, que está abierto todo el año, se puede reservar un alojamiento, acampar o quedarse en una autocaravana.

Las vistas del Gran Cañón en invierno NPS

Parque Nacional Mesa Verde

Ubicado en Colorado, este parque protege el patrimonio cultural de 25 pueblos y tribus de la región. Es una opción perfecta para los amantes de las aventuras.

Tiene altitudes que van entre los 2130 y los 2670 metros y ofrece actividades como esquí de fondo y raquetas de nieve. Es un lugar para conectar con la paz y la tranquilidad, mayormente cuando no hay muchos visitantes.

Todas sus excursiones son autoguiadas, por lo que los más aventureros podrán explorar áreas abiertas acordes con sus gustos y limitaciones.

El Parque Nacional Mesa Verde, repleto de nieve NPS

Parque Nacional de los Arcos

También ubicado en Utah, tiene menos visitantes en invierno debido a las bajas temperaturas. En su Camping Devils Garden, dispone de 25 parcelas abiertas que se llenan por orden de llegada desde noviembre hasta febrero.

Una de las principales recomendaciones para los turistas es que vayan preparados con abrigos adecuados para el invierno, ya que sus temperaturas mínimas pueden llegar a ser de entre 0 y 20°F (-17 y -6°C).

Vistas del Parque Nacional Arches en invierno NPS

Parque Nacional de Yosemite

Está en California y es un lugar perfecto para apreciar una abundante belleza natural.

Una de sus principales características son las cascadas, además de actividades como: esquí de fondo, snowboard, snowtubing y patinaje sobre hielo para todas las edades.

El Parque Nacional Yosemite presenta varias actividades para realizar durante invierno NPS

Cómo será el invierno 2025-2026 en Estados Unidos

De acuerdo con las predicciones del Old Farmer’s Almanac, el invierno 2025-2026 en EE.UU. será mayormente templado, con algunos tramos agrestes. Sus principales características serán: