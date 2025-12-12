Cuánto tiempo debo calentar mi auto para evitar dañarlo en invierno: el dato clave para los conductores
Existen determinadas circunstancias climáticas extremas en las que encender el vehículo con anticipación es necesario para un buen funcionamiento, según especialistas
- 4 minutos de lectura'
Mientras se acerca el invierno en Estados Unidos, las temperaturas bajas y el frío extremo ya se sienten en varias regiones. Ante este escenario, muchas personas toman consideraciones como calentar el auto para evitar dañarlo, más allá de que la mayoría de los vehículos modernos se adaptan a diversas condiciones climáticas.
¿Hay que calentar el auto en invierno?
La mayoría de autos modernos utilizan sistemas electrónicos de inyección de combustible que se ajustan automáticamente a la temperatura. Por este motivo, la práctica de calentarlos previamente, surgida en la época de los carburadores, es casi obsoleta. No obstante, existen circunstancias que requieren de un cuidado especial.
En general, la Asociación Americana del Automóvil (AAA) recomienda encender el auto y dejarlo prendido solo 30 segundos, el tiempo que tarda una persona en abrocharse el cinturón de seguridad. Esto permite que el aceite lubrique los componentes críticos.
En determinados casos, un calentamiento un poco más extenso puede ser beneficioso para los conductores, como en las siguientes situaciones:
- Clima extremadamente frío: en temperaturas bajo cero o con el auto repleto de nieve, es recomendable que el motor caliente por más tiempo para alcanzar la temperatura óptima de funcionamiento.
- Vehículos antiguos: especialmente aquellos sin inyección de combustible pueden beneficiarse de un período de calentamiento más largo, de dos a tres minutos. Esto asegura una lubricación adecuada y evita un desgaste excesivo.
- Remolque pesado: si se lleva una carga pesada, el motor trabajará más para mantener la temperatura. Dejarlo encendido algunos minutos puede ayudar a prevenir el sobrecalentamiento.
Además, la AAA indica que generalmente es mejor calentar el coche al aire libre. En caso de hacerlo en el garaje, se debe abrir la puerta para que se dispersen los gases nocivos, como el monóxido de carbono.
Consejos para conducir un auto en invierno sin dañarlo
En el mismo apartado, la agencia comparte las siguientes recomendaciones para conducir sin problemas en invierno:
- Usar un calentador del bloque de motor: este ideal para las personas que vive en un lugar con un clima extremadamente frío, dado que reduce el desgaste. Estos equipos suelen costar entre 50 y 200 dólares, más la instalación.
- Calentar el interior: utilizar el sistema de climatización del auto para precalentar el ambiente unos minutos antes de arrancarlo.
- Aceleración suave: un incremento brusco de la velocidad puede llevar a malgastar gasolina.
- Estado de los neumáticos: el frío puede provocar una bajada de la presión de las cubiertas.
A su vez, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) aconsejan:
- Realizar el mantenimiento del sistema del radiador o revisar el nivel de anticongelante con un comprobador de anticongelante.
- Reemplazar el líquido limpiaparabrisas con una mezcla invernal.
- Asegurarse de que las llantas del auto tengan la banda de rodadura y la presión de aire adecuadas. Reemplazar las cubiertas desgastadas e inflarlas cuando tienen poca presión.
- Mantener el tanque de gasolina casi lleno para evitar que se forme hielo en sitio de almacenamiento y en las líneas de combustible.
- Mantener el auto en buen estado, lo que implica revisar calefacción, desempañador, frenos, líquido de frenos, luces de emergencia, escape, aceite y batería.
Qué llevar en el auto en invierno: elementos clave para los conductores
Al margen de las recomendaciones para conducir un vehículo sin problemas, los CDC aseguran que es importante llevar ciertos elementos en invierno para estar protegido en caso de emergencia:
- Artículos para mantenerse abrigado, como gorros, abrigos, guantes y mantas adicionales.
- Teléfono celular, cargador portátil y baterías adicionales.
- Raspador de parabrisas.
- Pala.
- Radio a pilas con baterías adicionales.
- Linterna con pilas extra.
- Agua y comida.
- Botiquín de primeros auxilios con todos los medicamentos necesarios y una navaja de bolsillo.
- Cadenas o cuerdas de remolque.
- Cadenas para neumáticos.
- Aire comprimido enlatado con sellador para reparación de neumáticos de emergencia.
- Arena para gatos o arena para ayudar a que los neumáticos tengan tracción, o sal de carretera para derretir el hielo.
- Cables de arranque con batería completamente cargada o cables puente.
- Reflectores o balizas.
- Mapas de carreteras.
- Fósforos impermeables y una lata para derretir nieve para obtener agua.
Otras noticias de Agenda EEUU
Versión especial. “Liberty Head Proof”: qué buscar en esta moneda para poder venderla por US$200 mil
Antes Navidad. Cuándo inicia y cuál es el significado de la Novena, la tradición de los migrantes ecuatorianos para recibir al Niño Jesús
Alerta de frío en NYC. El número oficial al que debes llamar ya mismo si tu apartamento no tiene calefacción
- 1
EE.UU. planea examinar el historial de redes sociales de extranjeros que entren con pasaportes que no necesitan visas
- 2
Quiénes son los hijos de María Corina Machado: la líder venezolana que recibe el Premio Nobel de la Paz
- 3
La ciudad más rica de Florida está a dos horas de Miami y tiene un parque nacional como vecino: sus características
- 4
Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este jueves 11 de diciembre de 2025