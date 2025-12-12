Cuánto tiempo debo calentar mi auto para evitar dañarlo en invierno: el dato clave para los conductores

Mientras se acerca el invierno en Estados Unidos, las temperaturas bajas y el frío extremo ya se sienten en varias regiones. Ante este escenario, muchas personas toman consideraciones como calentar el auto para evitar dañarlo, más allá de que la mayoría de los vehículos modernos se adaptan a diversas condiciones climáticas.

¿Hay que calentar el auto en invierno?

La mayoría de autos modernos utilizan sistemas electrónicos de inyección de combustible que se ajustan automáticamente a la temperatura. Por este motivo, la práctica de calentarlos previamente, surgida en la época de los carburadores, es casi obsoleta. No obstante, existen circunstancias que requieren de un cuidado especial.

En invierno, según la AAA, es recomendable encender el auto y dejarlo prendido solo 30 segundos antes de arrancar © Marco Bottigelli - Moment RF

En general, la Asociación Americana del Automóvil (AAA) recomienda encender el auto y dejarlo prendido solo 30 segundos, el tiempo que tarda una persona en abrocharse el cinturón de seguridad. Esto permite que el aceite lubrique los componentes críticos.

En determinados casos, un calentamiento un poco más extenso puede ser beneficioso para los conductores, como en las siguientes situaciones:

Clima extremadamente frío : en temperaturas bajo cero o con el auto repleto de nieve, es recomendable que el motor caliente por más tiempo para alcanzar la temperatura óptima de funcionamiento.

: en temperaturas bajo cero o con el auto repleto de nieve, es recomendable que el motor para alcanzar la temperatura óptima de funcionamiento. Vehículos antiguos : especialmente aquellos sin inyección de combustible pueden beneficiarse de un período de calentamiento más largo , de dos a tres minutos. Esto asegura una lubricación adecuada y evita un desgaste excesivo.

: especialmente aquellos sin inyección de combustible pueden beneficiarse de un , de dos a tres minutos. Esto asegura una lubricación adecuada y evita un desgaste excesivo. Remolque pesado: si se lleva una carga pesada, el motor trabajará más para mantener la temperatura. Dejarlo encendido algunos minutos puede ayudar a prevenir el sobrecalentamiento.

Además, la AAA indica que generalmente es mejor calentar el coche al aire libre. En caso de hacerlo en el garaje, se debe abrir la puerta para que se dispersen los gases nocivos, como el monóxido de carbono.

Consejos para conducir un auto en invierno sin dañarlo

En el mismo apartado, la agencia comparte las siguientes recomendaciones para conducir sin problemas en invierno:

Usar un calentador del bloque de motor: este ideal para las personas que vive en un lugar con un clima extremadamente frío, dado que reduce el desgaste. Estos equipos suelen costar entre 50 y 200 dólares, más la instalación.

este ideal para las personas que vive en un lugar con un clima extremadamente frío, dado que reduce el desgaste. Estos equipos suelen costar entre 50 y 200 dólares, más la instalación. Calentar el interior: utilizar el sistema de climatización del auto para precalentar el ambiente unos minutos antes de arrancarlo.

utilizar el sistema de climatización del auto para precalentar el ambiente unos minutos antes de arrancarlo. Aceleración suave: un incremento brusco de la velocidad puede llevar a malgastar gasolina.

un incremento brusco de la velocidad puede llevar a malgastar gasolina. Estado de los neumáticos: el frío puede provocar una bajada de la presión de las cubiertas.

La AAA aconseja revisar las cubiertas en los autos de EE.UU. durante el invierno NHTSA - NHTSA

A su vez, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) aconsejan:

Realizar el mantenimiento del sistema del radiador o revisar el nivel de anticongelante con un comprobador de anticongelante.

Reemplazar el líquido limpiaparabrisas con una mezcla invernal.

Asegurarse de que las llantas del auto tengan la banda de rodadura y la presión de aire adecuadas. Reemplazar las cubiertas desgastadas e inflarlas cuando tienen poca presión.

Mantener el tanque de gasolina casi lleno para evitar que se forme hielo en sitio de almacenamiento y en las líneas de combustible.

Mantener el auto en buen estado, lo que implica revisar calefacción, desempañador, frenos, líquido de frenos, luces de emergencia, escape, aceite y batería.

Los CDC recomiendan llevar ciertos elementos en el auto en el invierno de EE.UU. para estar prevenido ante emergencias Freepik - Freepik

Qué llevar en el auto en invierno: elementos clave para los conductores

Al margen de las recomendaciones para conducir un vehículo sin problemas, los CDC aseguran que es importante llevar ciertos elementos en invierno para estar protegido en caso de emergencia: