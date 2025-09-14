Es mexicano y perdió US$100.000 en efectivo tras apostar a favor de Canelo Álvarez: “Gana, güero, te lo pido por favor”

El histórico Canelo Álvarez, que llegaba como favorito, perdió sus cinturones ante el estadounidense Terence Crawford en una pelea inolvidable, que quedará para siempre en la memoria de los amantes del boxeo. Esto dio pie a muchas personas perdieran sus apuestas, como Paulo Chavira, un influencer mexicano que puso US$100 mil en efectivo a favor del boxeador tapatío.

Los detalles de la apuesta fallida del influencer mexicano a Canelo

El influencer dio a conocer la noticia en sus redes sociales. Allí, mostró cómo llevaba US$100 mil en efectivo a un casino en Las Vegas para apostarlos por una victoria de Álvarez. “Voy con la apuesta más grande que he hecho en mi vida”, sostuvo Chavira en el video.

La Apuesta Más Grande De Mi Vida #Canelo #Caneloalvarez #Canelovscrawford

A lo largo del video, se muestra cómo en el casino contabilizaban su dinero. Allí, el influencer le imploraba al boxeador que ganara el combate para evitar la pérdida. "Gana, güero, por favor. Vamos, por favor“, se lo escucha decir al influencer, pocas horas antes del evento.

En la pelea, Canelo era el favorito en las casas de apuestas. Según consignó Marca, una victoria de Álvarez pagaba entre 1.60 y 1.71, mientras que una victoria de Crawford, entre 2.35 y 2.60.

La reacción del influencer tras perder US$100 mil en efectivo

Poco después de conocerse la derrota del boxeador, Chavira reaccionó con cierto humor en sus redes sociales. A través de su cuenta de X, detalló que ya no contaba con suficiente dinero.

El influencer reaccionó con humor tras la pérdida de US$100 mil X/@PauloChavira

“Saquen un retiro sin tarjeta o qué”, sostuvo el influencer en X. “¿Quién me invita a desayunar? No traigo un quinto”, agregó.

Así fue la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

La pelea transcurrió en el Allegiant Stadium de las Vegas. En los primeros dos rounds, Canelo marcó la pauta con golpes al cuerpo de un Crawford. El estadounidense mejoró en las siguientes dos vueltas.

Canelo dominó la pelea en los dos primeros rounds, pero luego todo fue de Crawford David Becker� - FR170737 AP�

En el quinto y sexto, Crawford se soltó más y lanzó rectos que impactaron en la cabeza del Canelo, según consignó Olympics. A partir del séptimo, Canelo no subió el volumen de sus golpes y el estadounidense continuó en ventaja.

Canelo intentó contestarle en el noveno y décimo asalto, pero el norteamericano logró aterrizar más y mejor los impactos. En el undécimo, Crawford se dedicó a castigar a su rival con uppers que sacudieron la cabeza de Álvarez. Merecido triunfo del norteamericano.

La fortuna de Canelo, más allá de su reciente derrota

A pesar de la derrota del sábado ante Crawford, Canelo tiene una fortuna estimada de US$300 millones, según el sitio especializado Celebrity Net Worth. A lo largo de su colosal carrera, el oriundo de México generó millones, sumando todos sus combates y negocios relacionados con su marca.

En los últimos años, ha ganado entre US$35 y US$45 millones por pelea. Algunas bolsas de dinero destacadas en sus peleas son: