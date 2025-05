Bill Gates salió al cruce de Elon Musk por DOGE y lo acusa de estar “involucrado en la muerte de niños”

En la última semana, Bill Gates acusó dos veces a Elon Musk de “matar” niños en los países más pobres del mundo al recortar ayuda extranjera como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).

Bill Gates cuestiona a Elon Musk por los recortes en Usaid

El cofundador de Microsoft y filántropo multimillonario acusó a Musk de haber puesto en una “trituradora” a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés).

“La imagen del hombre más rico del mundo matando a los niños más pobres del mundo no es nada agradable”, sentenció Gates Jose Luis Magana - FR159526 AP

Según Gates, la decisión de desmantelar la agencia, celebrada por Musk en febrero, dejó alimentos y medicamentos esenciales en almacenes, sin ser repartidos. Además, dijo que esto socava décadas de avances en la lucha contra enfermedades como el sarampión, el VIH y la polio.

El empresario también se preguntó si el director ejecutivo de Tesla y SpaceX cumplirá con el compromiso que firmó en 2012 de donar al menos la mitad de su riqueza a obras benéficas. “Podría llegar a ser un gran filántropo. Pero, mientras tanto, el hombre más rico del mundo ha estado involucrado en la muerte de los niños más pobres del mundo”, dijo en una entrevista concedida a The New York Times Magazine.

A sus 69 años, Gates anunció el jueves planes para gastar casi toda su fortuna en los próximos 20 años, durante los cuales estima que su fundación invertirá más de 200 mil millones de dólares en salud global, desarrollo y educación. La Fundación Gates cerrará sus puertas en 2045.

En otra entrevista que brindó a The Financial Times, fue todavía más duro: “La imagen del hombre más rico del mundo matando a los niños más pobres del mundo no es nada agradable”, manifestó.

Además, precisó que Musk canceló subvenciones a un hospital en la provincia de Gaza, en Mozambique, que tiene como objetivo evitar que las mujeres transmitan el VIH a sus bebés, porque creía erróneamente que EE.UU. proporcionaba condones a Hamas en Gaza, en el Medio Oriente. “Me encantaría que él fuera y conociera a los niños que ahora han sido infectados con el VIH debido a que cortó ese dinero”, cuestionó.

La Casa Blanca respalda a Elon Musk tras acusaciones de Bill Gates por recortes humanitarios

En un comunicado emitido el jueves, Harrison Fields, portavoz de la Casa Blanca, defendió el papel de Musk en la administración y pareció lanzar una indirecta a Gates.

En febrero, Elon Musk celebró en redes sociales el desmantelamiento de Usaid X/ @Elon Musk

“Elon Musk es un patriota que trabaja para cumplir la misión del presidente Trump de eliminar el despilfarro, el fraude y el abuso”, planteó en el comunicado. “Los críticos deberían celebrar los esfuerzos desinteresados del empresario más innovador de Estados Unidos, quien está dedicando su tiempo a apoyar a los contribuyentes y hacer que Washington rinda cuentas ante el pueblo de esta gran nación”, señaló.

Bill Gates instó a millonarios a invertir más en filantropía y destacó el potencial de la IA

Por otro lado, Gates instó a los millonarios actuales a hacer más por la filantropía, especialmente dado el crecimiento de las fortunas.

Gates instó a los millonarios actuales a hacer más por la filantropía Jae C. Hong - AP

A pesar de los recortes a la ayuda humanitaria bajo el gobierno de Trump, el fundador de Microsoft se mostró optimista: “No creo que vaya a haber una administración tras otra que recorte y recorte estas cosas. Si nos proyectamos de aquí a 20 años, creo que vamos a seguir reduciendo la mortalidad infantil”.